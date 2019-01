21 Minis mit 27 Terminen im Maxi-Fasching

Langer Fasching, viele Termine, richtig viele Minis: Die Hohenfurcher Narren freuen sich in diesem Jahr auf eine entspannte, fünfte Jahreszeit. Trotz vieler Termine: Von Stress keine Spur.

Hohenfurch – Den Fasching mal so richtig schön auskosten und genießen: Das verspricht sich Svenja Schratt vom extralangen Fasching in diesem Jahr. „Man kann mal noch ein bisschen auf den Bällen bleiben, es ist nicht so ein Stress.“ Sie muss es wissen, heute dritte Präsidentin des Hohenfurcher Faschingsclubs, war sie einst selbst Prinzessin.

Besonders gut trifft es sich, dass das Hohenfurcher Faschings-Highlight – der Nachtfasching am 23. Februar – in so einen langen Fasching hineinfällt. Schließlich findet das Freiluft-Spektakel nur alle zwei Jahre statt.

Von so einem entspannten Fasching, „da hat jeder was davon.“ Unter anderem auch die Garde-Minis, die dann schon mal zum Auftritt vom Prinzenpaar höchstpersönlich begleitet werden.

Darüber freut sich nicht nur der Nachwuchs selbst, sondern auch Katharina Resch, die die Truppe jetzt trainiert. Auch wenn es immerhin 21 Nachwuchs-Tänzerinnen zu trainieren gilt, bleibt Katharina gelassen. „Es geht vom Stress her.“Weil: „Sie sind ja auch so süß die Kleinen.“

Das findet nicht nur die Trainerin selbst, sondern auch viele andere Vereine und Veranstalter, die den Garde-Nachwuchs bereits gebucht haben. Stolze 27 Auftritte gilt es zu meistern.

Stress kommt bei Katharina Resch trotzdem nicht auf. Klar, ein Wochenende ist schon dabei, „da haben wir fünf Auftritte. Aber das ist schon das höchste der Gefühle.“ Erstmals präsentieren werden sich die Hohenfurcher Minigarde und das Prinzenpaar am kommenden Wochenende beim Hohenfurcher Inthronisationsball am Samstag, 19. Januar.

Termine:

Die Highlights im Hohenfurcher Fasching: Los gehts an diesem Samstag, 19. Januar, mit dem Inthronisationsball in der Peitinger Schloßberghalle. Beginn: 20 Uhr. Der Ball ist ausverkauft. Eine Woche darauf, am Samstag, 26. Januar, findet der „Ball der Vereine“ statt. Beginn: 20 Uhr im Gasthaus Negele in Hohenfurch. Es folgt der Trachtenball am Samstag, 2. Februar. Beginn: 20 Uhr, Negele. Der Hohenfurcher Nachtfasching kann für 23. Februar eingeplant werden. Beginn ist um 18 Uhr mit einem „Warm Up“ auf der Open-Air-Bühne beim Gasthof Negele.