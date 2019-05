In Hohenfurch fährt eine Garteneisenbahn der Superlative

Man kann fast von einer kleinen Sehenswürdigkeit sprechen, die im Garten des Hohenfurcher Ehepaars Karlheinz und Roswitha Dörner aufgebaut ist: Eine Garteneisenbahn-Anlage von nicht alltäglichen Ausmaßen. Gute 14 Meter in der Länge und acht Meter in der Breite erstreckt sich die Miniaturwelt des Eisenbahnfans Karlheinz Dörner.

Hohenfurch – Es ist ein Weihnachtsfest mit ungeahnten Folgen, damals im Dezember 1960 in Meißen. Der kleine Karlheinz Dörner, gerade mal fünf Jahre alt, bekommt eine elektrische Eisenbahn geschenkt. Karlheinz steckt die Schienen zu einem Kreis zusammen und lässt die Lok mit den beiden Waggons fahren – Runde um Runde. Wie er sich erinnert, war eine Batterie in dem Trafo eingebaut. Das Ergebnis: Schon in der Nacht des Heiligen Abends ging nichts mehr. Batterie leer, Ersatzbatterie ebenfalls.

Zwei Jahre später eine ähnliche Situation unter dem Christbaum. Nur hat jetzt der Trafo Stromanschluss an die Steckdosen. Die Bahn läuft im Dauerbetrieb. Zur großen Freude von Karlheinz, nicht so sehr der Eltern. Denn ab jetzt dreht sich alles nur um Eisenbahnen.

Das Geschenk wirkt wegweisend für das weitere Leben von Karlheinz: Nach Abschluss der Schule studiert der Eisenbahnfan in Dresden Gleisbau. Danach fängt er bei der Bahnmeisterei in Thüringen als „Reichsbahn-Technologe“ an: „Es gab damals keine Fremdfirmen, die für uns arbeiteten. Wir konnten alles noch selbst bewältigen. Sogar das Abräumen von gewaltigen Schneemassen im Winter vom Gleisbett“, erinnert sich Dörner.

Er wird im Jahre 2000 nach Murnau versetzt. Dort entdeckt er seine Faszination für Großbahnen, die mit allem Drum und Dran im Garten aufgebaut werden können. Dörner fängt mit einer Bahn von Playmobil an, steigt aber schnell auf das System der Firma Lehmann Großbahnen (LGB) um: „Die hatten eine unwahrscheinlich große Auswahl“, erzählt er. Die erste E-Lok vom Typ „Taurus“ mit Wagenkombination dreht ab sofort bei Dörner im Garten ihre Runden.

+ Mit dem Eisenbahnvirus total infiziert: Karlheinz Dörner mit Ehefrau Roswitha. Er trägt die Verantwortung über Gleisbau und Lokomotiven, sie über Häuser, Straßenfahrzeuge und Figuren. © Herold Mit seiner Frau Roswitha hat Dörner dabei die ideale Partnerin an seiner Seite. Sie begeistert sich für den Aufbau der Häuser, Gebäude und Alltagsszenen neben den Schienen. Sie ist die Gestalterin auf der großen Platte.

In den vergangenen Jahren hat sich das Treiben im Garten der Dörners um eine Etage höher verlagert. Karlheinz und Roswitha sind nach Hohenfurch gezogen, um dort das Rentnerdasein zu genießen: „In diesem Alter fällt das Bücken nicht mehr so einfach, um all’ das Gleismaterial zu verbauen“, erklärt Dörner. Deshalb haben die Eheleute die große Anlage auf stabile Platten verlegt, die wiederum auf Pfählen montiert sind. Ein Arbeiten an der Anlage, ohne sich bücken zu müssen, ein Eisenbahn-Himmel sozusagen für die Dörners.

Wie gesagt, ist die Einteilung im Garten der beiden klar geregelt: Karlheinz ist für die Züge und den Gleisbau, Roswitha für Häuser, Fahrzeuge und Figuren verantwortlich. Das heißt im Klartext, dass Roswitha quasi Bürgermeisterin der Gemeinde „Neu-Hohenfurch“ mit gut 150 Häusern ist. Von den Einwohnern gar nicht zu sprechen. Diese gehen zur Arbeit in den Lokschuppen, der Erinnerungen an den in Schongau wachruft, in das Bahnbetriebswerk, das Schotterwerk oder in die groß-gestaltete Raffinerie.

Überall können die Waggons be- und entladen werden. Klar, dass es auch ein Rathaus, Kneipen und eine Kirche gibt. Neben der Bäckerei arbeitet ein Steinmetz, der Hermann Ostler unwahrscheinlich ähnlich sieht. Sogar an eine Badeanstalt mit FKK-Bereich hat Roswitha gedacht. Und wie gesagt, Hohenfurch hat wieder seinen eigenen Bahnhof.

Die Anlage, auf der sich bei schönem Wetter immer eine Auswahl der 100 Loks und 400 Waggons ihre Runden dreht, wird digital gesteuert. Oft vom Balkon aus, wo das Ehepaar im Liegestuhl die beste Aussicht genießt. Dann werden bei einer Tasse Kaffee Erinnerungen an Erlebnisse geweckt, die Karlheinz Dörner in seiner Zeit bei Reichs- und Bundesbahn erlebt hat.

Besucher sind jederzeit willkommen. Die Anlage ist in Hohenfurch im Garten an der Kreuzung Kinsauer Straße und Lechstraße nicht zu übersehen.

VON HANS-HELMUT HEROLD

