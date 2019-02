Lichterspektakel beim Hohenfurcher Nachtfasching-Jubiläum

Samba bis die Trommeln glühen: Pura Vida sind am Start.

10. Gaudiwurm

Zwanzig Jahre ist es her, da haben es die Hohenfurcher erstmals zur nächtlichen Dämmerstunde quer durch den närrischen Ort krachen lassen. In diesem Jahr gab’s damit am Samstag ein Jubiläum: Zum 10. Mal hat sich der im Zweijahres-Turnus stattfindende Gaudiwurm beim Hohenfurcher Nachtfasching durch die Straßen der Gemeinde geschlängelt.