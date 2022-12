Mal mit Pächter, mal ohne: So läuft‘s in den Sportheimen mit der Bewirtung

Der SV Hohenfurch steht bald ohne Sportheim-Betreiber da. Wie‘s weitergeht: unklar. Eine Umfrage unter Vereinen zeigt: Es gibt ganz unterschiedliche Lösungen.

Landkreis – Arbeiten, wenn andere feiern: Das trifft vor allem auf die Gastronomie zu. Davon sind auch die Sportheime betroffen, die von den Betreibern meist nebenbei geführt werden. Im Hohenfurcher Sportheim führten sieben Jahre lang die Geschwister Leibnitz Regie. Erst ein Jahr Steffi, dann sechs Jahre lang Mathias Leibnitz. Doch Ende des Jahres ist Schluss, so dass die Hohenfurcher Sportler für ihr Vereinsheim neue Betreiber suchen. „Wir sind Mathias Leibnitz dankbar, dass er unser Sportheim so lange so vorbildlich geführt hat“, lobt Hohenfurchs Fußballer-Vorstand Matthias Zeidlmaier. Doch neben der Arbeit ist es Leibnitz, seit Kurzem mit Lebensgefährtin Sandra verheiratet, zu viel geworden. Für ihn ist zum Jahresende Schluss für ihn als Sportheim-Wirt.

Die Hohenfurcher Fußballer und Eishockey-Spieler sind für den Ausbau, die Renovierung und die Instandhaltung des um 1970 gebauten Sportheims zuständig. Beispielsweise ab 2007 wurde das Sportheim in vierjähriger Eigenleistung generalsaniert.

SV Hohenfurch sucht Nachfolger: „Wollen Leben in unserem Sportheim haben“

Was für einen neuen Betreiber verlockend ist: „Der hat keine Fixkosten zu tragen und bei den Öffnungszeiten freie Hand“, verspricht der Fußballer-Chef. „Lediglich bei Heimspielen und nach dem Training muss offen sein.“ Ansonsten bietet sich das Sportheim für Veranstaltungen jeglicher Art an. „Schließlich wollen wir Leben in unserem Sportheim haben.“

Was finden neue Betreiber im Hohenfurcher Sportheim vor? In den Tiefparterre-Räumen ein komplett eingerichtetes Sportheim mit 65 Sitzplätzen, eine Küche, Pizzaofen und Kühlung. Oberhalb sind nicht nur eine Zamboni-Garage, sondern auch Geräteräume, Besprechungsraum, Umkleiden mit Duschen sowie modernste sanitäre Anlagen untergebracht. Für Behinderte gibt’s sogar einen Lifter.

Pachtvertrag: TSV Altenstadt muss sich „um nichts kümmern“

Ortswechsel: Der TSV Altenstadt hat sein im Jahr 1961 gebautes und 30 Jahre später generalsaniertes Sportheim fest verpachtet. „Das ist unser Glück, wir müssen uns um nichts kümmern“, sagt TSV-Chef Gottlieb Kranzfelder. Lediglich nach dem Donnerstag-Training mit Dämmerschoppen sowie bei Spielen der Fußballer haben die Sportler Vorrang. „Ansonsten können unsere Wirtsleute Veranstaltungen annehmen, wie es ihnen beliebt“, sagt Kranzfelder. „Und trotz geringer Pacht bleibt für uns auch noch etwas.“ Immerhin: Mit Gaststätte und bestuhltem Nebenraum finden dort 150 Gäste Platz.

Die Sorgen zwecks Bewirtung des Sportheims kennt auch Klaus Löhnert vom TSV Hohenpeißenberg. „Wir haben immer wieder Wechsel. Mal wurde unser in den 70er Jahren gebautes und 2008 in viel Eigenleistung erweitertes Sportheim im großen Stil mit Catering, mal kleiner betrieben“, erzählt der TSV-Vorsitzende. Momentan kümmert sich Claudia Huber vornehmlich um die Fußballer bei den Heimspielen. Wobei sie Speisen auf eigene Rechnung anbietet und die Fußball-Abteilung nur bei den Getränken beteiligt ist.

Vereinsheim: Der TSV Burggen mag‘s beschaulich

„Bei uns funktioniert das bestens“, schwärmt Vorsitzender Michael Schuster vom TSV Burggen. Beim dortigen Vereinsheim am Fußball-Gelände ist eine Mitarbeiterin auf Minijob-Basis angestellt. „Und wenn ganz viel los ist, helfen bei uns manchmal Fußballerfrauen oder auch Spieler selbst kurz mit“, lobt er die Gemeinschaft. Geöffnet ist in der Regel nur zu Spielersitzungen und bei Heimspielen – mit kleinen Brotzeiten und Getränken. Möglich sind für Mitglieder auch kleine Familienfeiern, doch die müssen sie selbst bewirten. „Wenn jemand was verdienen will, braucht er das nicht machen“, spricht Schuster den Idealismus an, der für solch eine Aufgabe nötig ist.

Einen ganz anderen Weg gehen die Sportler in Sachen Sportheim-Bewirtung beim TSV Ingenried: „Bei uns kümmern sich unsere Fußballer-Mädels um die Bewirtung“, sagt Sonja Szewczyk, die Frau des TSV-Vorsitzenden Wolfgang Szewczyk, die im Turnverein zur Vorstandschaft gehört. Am Sonntag bei den Heimspielen sind die Mädels im Jahr 2000 erbauten Sportheim, für das die Ingenrieder angesichts der Lage oft beneidet werden, aktiv. Nach dem Training und bei Bundesliga-Übertragungen bemühen sich die Kicker selbst um die Bewirtung. „Da gibt es einen festen Einsatzplan“, so Szewczyk.

Mit Essen werden die Ingenrieder Fußballer und Fans an den Sonntagen von der Gaststätte Magg aus Erbenschwang versorgt, während Kaffee und Kuchen die Mädels anbieten. „Wir haben zwar intern einen Vereinswirt gesucht, aber keinen gefunden“, begründet Sonja Szewczyk die Situation, die schon seit vielen Jahren in dem über 700 Mitglieder zählenden Verein funktioniert.

Schwabbruck hat lange gesucht - und den passenden Betreiber gefunden

Die Probleme bei der Suche nach einem Betreiber kennt auch Martin Leier vom TSV Schwabbruck: „Wir hatten auch immer wieder mal Wechsel.“ Seit über drei Jahren hat Conni Fischer aus Bernbeuren das Sportheim gepachtet, und alle sind zufrieden. Geöffnet ist Samstag und Sonntag sowie nach Bedarf. Auch für Familienfeiern. „Doch das muss man mit der Wirtin selbst ausmachen“, sagt Leier. Im Angebot stehen neben Getränken kleine Speisen.

Alle sechs Wochen wechseln beim SV Kinsau in der Regel die Betreiber des Sportheims. Die kommen aus den eigenen Reihen. „Weil wir nur eine Ausfallküche haben, gibt es bei uns nur kleine Speisen“, weist Vorsitzender Markus Amtmann auf die begrenzten Möglichkeiten hin. Auch einen Grillplatz gibt es. Geöffnet ist normalerweise am Dienstag, Freitag und Sonntag.

Schwabsoien: Gute Gemeinschaft, auch ohne Pächter

Das Sportheim beim TSV Schwabsoien ist jeden Donnerstag von 18.30 bis 23 Uhr geöffnet. Dann trifft man sich zum Sportlerstammtisch. Die Probleme, einen festen Pächter zu finden, kennt SVS-Vize Siegfried Grohnert zur Genüge. Doch weil sich niemand findet, müssen „wir uns selbst helfen“, sagt er.

Das war in früheren Zeiten, als beispielsweise Heidi Lorenz das Sportheim betrieben hat und aufkochte, noch anders. „Da waren unsere 60 Sitzplätze immer gut belegt.“ Jetzt gibt es nur noch Getränke, und bei Veranstaltungen kommt ein Catering zum Einsatz. „Aber wir kommen gut zurecht, und die Gemeinschaft stimmt bei uns“, bestätigt Grohnert.

Dietmar Friebel