„Tango ist nicht wie normales Tanzen“: Stefan Walter aus Hohenfurch lädt zum Tango-Wochenende ins Ballenhaus

Von: Theresa Kuchler

Stefan Walter liebt den Tango. Und der Hohenfurcher lässt nicht nur seine Tonfigürchen tanzen: Mitte September veranstaltet er ein Tango-Wochenende im Ballenhaus. © Hans-Helmut Herold

Wer Tango tanzt, hat Leidenschaft im Blut. Stefan Walter ist Tangotänzer, und wenn er von seinem Hobby erzählt, tut er das so leidenschaftlich, dass man sich am liebsten gleich selbst auf das Tanzparkett schwingen möchte. Die Chance dafür gibt es: Beim Tango-Wochenende im Schongauer Ballenhaus.

Hohenfurch/Schongau – Stefan Walter sieht eigentlich nicht so aus, als würde er gerne in Hemden schlüpfen und Schrittfolgen einstudieren. Mit lockerem T-Shirt, Strohhut und einem Grinsen im Gesicht, sitzt der 58-Jährige auf seiner Terrasse, um ihn herum blüht und sprießt es.

Aus dem Laptop, den der Hohenfurcher vor sich auf dem Tisch hat aufgeklappt hat, ertönen Tango-Takte. Mal schnell, mal langsam. Walters Augen leuchten, während er sich durch die Musik klickt. „Tango ist nicht wie normales Tanzen“, sagt er. „Ansonsten hätte ich damit nicht angefangen.“

Stefan Walter aus Hohenfurch: Seit zehn Jahren schwingt er mit „seiner Hanni“ über das Parkett

Wenn Walter mit seiner Frau Hanni zu Tangoabenden geht, ordnet er sich eher „den Wilden“ zu. Der 58-Jährige sagt, dass ihn die modernen Musikstücke besonders reizen – die, bei denen „Traditionalisten“ nur die Augenbrauen hochziehen. Und, dass er am liebsten im T-Shirt über das Parkett wirbelt. „Ich mach da ned so a G’schieß drum.“

Vor zehn Jahren ist Walter in das Tango-Universum eingetaucht. Er und „seine Hanni“, mit der er schon 40 Jahre zusammen ist, haben damals bei einer Veranstaltung in Schongau Paare beim Tangotanzen zugesehen. „Wir waren gleich fasziniert“, erzählt der 58-Jährige. Seitdem sind sie fleißig am Üben, gehen auf Milongas, wie die klassischen Tango-Abende heißen, und setzen sich für die Tango-Szene im Schongauer Land ein.

Tangowochenende am 17. und 18. September im Schongauer Ballenhaus

Sogar ein eigenes Tango-Wochenende ist in Planung: Am 17. und 18. September locken Stefan Walter, der Kulturförderverein „Lechwärts“ und die Gemeinschaft „Tango Oberland“ Tanzende in das Ballenhaus nach Schongau. In den Saal mit dem Eichenparkett, das so „ideal“ zum Tanzen ist, und der an beiden Tagen mit traditionellem Tango, Walz und neuen Interpretationen aufwartet.

„Die Stadt stellt uns das Ballenhaus dafür schon zum dritten Mal zur Verfügung“, erzählt Walter dankbar. Locations für Tangoabende zu finden, sei nämlich gar nicht so einfach. Immerhin machen die Gaststätten mit Tangotänzern vergleichsweise wenig Umsatz: „Die trinken ja nur ihr Wasser.“

„Wenn man nur schnuppern will, ist das überhaupt kein Problem“

Das letzte Schongauer Tango-Wochenende gab es im Frühjahr 2020, es war eine der letzten Veranstaltungen vor dem Lockdown. Die Tänzer kamen damals aus dem gesamten Umland, sagt Walter. Er hofft, dass die Neuauflage Mitte September wieder viele Tänzer herlockt – auch wenn er davon ausgeht, dass es weniger Teilnehmer sein werden als vor der Pandemie. „Ich rechne so mit 70 bis 80 Leuten.“

Der Eintritt zum Ballenhaus ist frei – Spenden sind freilich gern gesehen. Auch sonst wird die Veranstaltung „total offen“ gehalten: Jeder ist willkommen. „Selbst, wenn man nur schnuppern will, ist das überhaupt kein Problem“, sagt Walter. „Es ist keine steife Angelegenheit.“ Wer den Veranstalter kennt, würde auch nichts anderes erwarten.

Das Tango-Wochenende in Schongau beginnt am Samstag, 17. September um 19.30 Uhr im Ballenhaus. Getanzt wird zu einem Mix aus traditionellen und modernen Stücken. Am Sonntag, 18. September, geht es um 14.30 Uhr mit einer Yoga-Stunde für Tango-Tänzer weiter, um 15.30 Uhr beginnt eine weitere Milonga. Der Eintritt ist frei.

