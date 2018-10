Töpferkunst und himmlische Heerscharen

Es sind noch fast zwei Monate bis Weihnachten. Aber gerade jetzt herrscht für einige Kunsthandwerker in ihren Ateliers Hochbetrieb. Dort wird gewerkelt, damit die Künstler auf den Weihnachtsmärkten ihre besonderen Unikate anbieten können. Franziska Zimmermann und Stefan Walter aus Hohenfurch ließen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken.

Hohenfurch – Lebkuchen sind in den Regalen der Supermärkte fein säuberlich aufgereiht. Daneben kistenweise Batterien von Flaschen mit Glühwein. Der Name Christkindl ist zu lesen. Wer denkt denn jetzt schon an Weihnachten? Es sind Künstler und Kunsthandwerker, die sich schon seit Wochen auf die stade Zeit vorbereiten. Dann werden überall im Oberland die Weihnachtsmärkte wie Pilze aus dem Boden schießen. Genau die Zeit, in der die Geschenke für das Fest ausgesucht werden.

Im Atelier von Franziska Zimmermann in Hohenfurch herrscht schon in den frühen Morgenstunden Hochbetrieb. Sie sitzt an ihrer Töpferscheibe, auf deren Mitte sie einen grauen Lehmbatzen geklascht hat. Sie setzt die Scheibe in Bewegung und formt aus dem Stück grauer Masse irgendetwas Topfförmiges. Immer wieder taucht Franziska ihre Hände in eine Schüssel mit Wasser und zieht so die Seitenwände in die Höhe. Das Stück auf der stark rotierenden Metallscheibe nimmt nach kurzer Zeit selbst für mich sichtbare Formen an.

Franziska redet nicht viel dabei, aber sie versteht ihr Handwerk. Eine Hand drückt von innen die Wand des Gefäßes, die andere stabilisiert von außen. So wird daraus ein bauchiger Krug. Noch ohne Schnabel und Henkel, die kommen als Abschluss dran. Fertig. Ein weiteres Stück an diesem Morgen stellt Franziska auf das lange Holzbrett ins Regal.

Erst jetzt fällt auf, wie viele Stücke die Künstlerin schon getöpfert hat. Stück für Stück hat sie die Rohlinge in den Regalen aufgereiht. Fast wie Perlen an eine Kette. All die Stücke warten auf die nächsten Arbeitsschritte, um daraus die Endprodukte entstehen zu lassen. Endprodukt – welch nüchterne Bezeichnung für solche ideenreiche Stücke.

Franziska muss sich der Keramik verschrieben haben. Vor allem der ideenreichen Formen. Da schmiegen sich Dosen oder Tassen harmonisch aneinander. Männlein und Weiblein für den Gabentisch. In farbiger Keramik. Gut, bevor das Produkt dort landet, muss es noch glasiert und gebrannt werden. Doch da schweigt sich die Künstlerin aus. Da hat sie ihr eigenes Rezept. In Sachen Glasurmischung und Hitzegrade im Brennofen. Da rückt sie absolut nichts raus. Versucht es zu überspielen, indem sie den Reporter zu einem Selbstversuch einlädt, was er spontan annimmt. Schürze um, der Hocker zum Sitzen passt. Hände nass gemacht, Lehm auf die Scheibe und los geht’s. Das Ergebnis nach wenigen Sekunden: Ein kläglicher Versuch der Formengebung.

Nicht so Stefan Walter vom Oberdorf, ein Kollege von Franziska in künstlerischen Belangen. Stefan hat sich in Sachen Ton und Keramik für Weihnachten etwas ganz anderes ausgedacht. Er dreht das Rad zurück, quasi „back to the roots“. „Heute bekommt man Figuren für das Weihnachtskripperl entweder in Holz geschnitzt oder in der Fließbandversion in Plastik“, erzählt der Allrounder der Handwerkskunst. Dabei findet Stefan gerade Lehm oder Ton ideal zum Formen von Figuren. So wie man es in früheren Zeiten getan hat. Selbst das Werkzeug bleibt im überschaubaren Rahmen. Ein paar Zahnstocher, eine Messerklinge und noch einige Pinsel für den Anstrich. Das war’s. Alles andere bleibt dem Ideenreichtum des Künstlers überlassen. „Einspruch“, aus der Ecke am Arbeitstisch. Stefan Walter wählt eine andere, treffendere Bezeichnung für sich. Auf „Überlebenskünstler“ liegt bei ihm die Betonung.

Die Idee zu dieser Variante von Krippenfiguren kam ihm bei seiner Arbeit als Hinterglasmaler. Seine Figuren ähneln dort eher Helden einer Comic-Serie. Dieses herkömmliche engelhafte Aussehen bekommt bei Stefan Ecken und Kanten. Nur modelliert mit Zahnstocher und Messer. Deswegen ist auch jedes Stück ein Unikat. Die Zusammenstellung der Figuren für die Szene gibt ebenfalls Denkanstöße. Da kann sich schon mal ein Dinosaurier unter die Schafherde in Bethlehem mischen. Oder eine Ballerina tanzt hinter den drei Königen her. Überlebenskünstlerische Freiheit eben. Auf alle Fälle absolut sehenswert. Wie gesagt, Weihnachten steht vor der Türe.

VON HANS-HELMUT HEROLD