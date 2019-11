Eine Wildschwein-Rotte hatte vor kurzem in einem Garten in Hohenfurch ihr Unwesen getrieben: Darauf jedenfalls deuteten die Spuren hin. Doch jetzt wurden die wahren Täter gefunden.

Hohenfurch – Es war für Josefa Fichtl der große Schock in der Morgenstunde, als sie vor einigen Tagen nach dem Aufstehen aus dem Fenster sah. Der von der 88-jährigen Hohenfurcherin liebevoll gepflegte Vorgarten war von vorne bis hinten durchpflügt. Bis zur Haustüre waren die Spuren der Durchgrabung zu verfolgen.

Als sich Josefa Fichtl wieder einigermaßen gefangen hatte, verständigte sie per Telefon ihren Sohn Josef. Dieser sprach nach seiner Begutachtung vor Ort sehr schnell einen Schuldspruch. „Das müssen Wildsäue gewesen sein“, so seine Vermutung. Fichtl verständigt in seiner Sorge die Jagdgenossenschaft, die wiederum den zuständigen Jäger. „Dieser Sauerei mitten im Dorf muss der Garaus gemacht werden“, so die gedankliche Forderung.

Überraschende Wende um verwüsteten Garten in Hohenfurch: Wildschweine sind nicht die Übeltäter

Doch jetzt hat sich herausgestellt, dass hier keine Wildsäue am Werke gewesen sind. Fake-News oder doch besser Ferkel-News? Des Rätsels Lösung stellt sich wie folgt dar: Etwas weiter Schönach-abwärts befinden sich in Hohenfurch zwei Schweine in einem Freigehege. Sie dürfen so leben, wie man es sich für alle Schweine wünschen würde: Ein freies Gartenstück zum Durchwühlen, ein Paradies für die beiden Tiere.

Doch irgendwie haben sie in der gewissen Nacht ein Schlupfloch gefunden und sind ausgebüxt. Der Rundgang führte durch’s Dorf und auch durch Josefa Fichtels Garten. Dort muss es ihnen besonders gut gefallen haben, denn sie leisteten ganze Arbeit. Mittlerweile genießen die beiden Schweine wieder ihr schweinisches Paradiesleben in ihrem Freigehege. Und wenn sie doch mal im Schweinehimmel landen, würde sich Josefa Fichtl bestimmt über ein Paar Schweinswürstl freuen.

