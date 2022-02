„Schönau“: Erster Inthronisationsball vor 50 Jahren - So wurde 1972 in Hohenfurch Fasching gefeiert

Teilen

Elferrat und Garde der ersten Stunde vor 50 Jahren. Hinten (Mitte) ist das Prinzenpaar Erna und Johann Nuscheler zu sehen, links der Präsident Werner Rohrmoser. © Dietmar Friebel

Während der Fasching heuer Corona-bedingt leider weitgehend flachfällt, wurde vor genau 50 Jahren groß in Hohenfurch gefeiert: Der erste Auftritt der Faschingsgesellschaft. Ein Rückblick.

Hohenfurch – Corona hat den Fasching in Hohenfurch heuer erneut im Griff: Kein Inthronisationsball, keine Auftritte von Prinzenpaar und Garden, kein Kehraus. Wie anders ist es da vor einem halben Jahrhundert gelaufen: 1972, also vor genau 50 Jahren, feierte Faschingsclub Hohenfurch nämlich seinen ersten Inthronisationsball mit Prinzenpaar, Garde und Elferrat im damaligen Landgasthof Schönachhof. Hochstimmung war angesagt. Unzählige Auftritte folgten über die Jahre. Ob es noch eine Jubiläumsveranstaltung geben wird? „Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht“, so Präsident Johannes Linder. „Es macht keinen Sinn, wenn wir nicht wissen, wie es mit Corona weitergeht.“

Werner Rohrmoser, damaliger erster Präsident, blickt mit etwas Wehmut zurück. „Locker, spontan und zuversichtlich sind wir damals die Sache ‚organisierter Fasching’ angegangen“, erzählt der 82-Jährige. Am 11.11.1971 wurde der Faschingsclub Hohenfurch mit 47 Mitgliedern gegründet. Rohrmoser, der mit seiner Frau Sieglinde schon vorher als „Prinzenpaar mit wilder Garde“ bei so mancher Veranstaltung in Erscheinung getreten war, wurde zum Präsidenten gewählt. „Eigentlich wollte ich damals nicht, doch das hat sich so ergeben“, erzählt er. Aber: „Ich glaube, ich würde es heute wieder tun. Wenn ich noch jung wäre.“ Alfred Kohler war sein Vize. Die weiteren Mitglieder des Elferrats: Josef Rösch, Josef Zeidlmaier, Hans Nuscheler, Karl Grimm, Alfred Huß, Dietmar Friebel, Johanna Gerbl, Reinhold Geisenberger und Josef Spindler.

Gardemädchen in Hohenfurch waren schnell gefunden

Zum ersten Prinzenpaar wurden Erna und Johann Nuscheler ernannt, und auch eine Garde war angesichts vieler befreundeter Mädchen in Hohenfurch schnell gefunden: Christa Hindelang (Friebel) als Tamburmajor, Helmi Gerbl, Hermine Gerbl, Rosmarie Greißel, Marianne Grimm, Heidi Herz, Conny Huß, Christa John, Margit Kirstein, Johanna Kretzler und Marianne Polzer (Piendl). Die Auftritte waren rasch einstudiert. Auch wenn sie nicht mit den heutigen exakten und artistischen Auftritten vergleichbar waren, hatte Hohenfurchs Garde schon im ersten Jahr 17 Engagements.

Immer gut drauf: Das Gründungs-Prinzenpaar Erna und Johann Nuscheler bei der Jubiläums-Gala. © Dietmar Friebel

„Der Zusammenhalt bei uns im Ort war einfach super“, schwärmt Werner Rohrmoser, der acht dicke Ordner an Chroniken zutage fördert. Zahlreiche Helfer packten etwa beim Schneidern der Kostüme, dem Dichten der Reden oder der Trainerarbeit mit an. „Weil wir kein Geld hatten, waren wir auch auf Zuwendungen angewiesen.“ Der Jahresbeitrag kostete zwei Mark. „Konrad Resch aus Schongau sicherte sich seine Mitgliedschaft gleich für zehn Jahre“, schmunzelt Rohrmoser.

In den ersten Jahren seit der Gründung des Hohenfurcher Faschingsclubs wurden jeweils Ehepaare zum Prinzenpaar ernannt. Nach Erna und Johann Nuscheler waren das in den ersten zehn Jahren Hermine und Alfred Kohler, Waltraud und Peter Zeidlmaier, Hedwig und Uli Effner, Sieglinde und Walter Schuster, Marianne und Walter Feneberg, Margit und Josef Spindler sowie Andrea und Steffen Leibnitz. 1975 und 1978 gab es kein Hohenfurcher Faschingspaar.

Erstmals 1982/83 war das Paar mit Brigitte Voges und Maximilian Frey nicht verheiratet. Und schließlich waren es auch nicht mehr nur Einheimische, die das Amt übernahmen.

Viele Highlights in den vergangenen Jahren

Auf Werner Rohrmoser folgte nach drei Jahren Amtszeit Alfred Kohler, der 17 Jahre Präsident war. 1991 übernahm Wilhelm Götz, später für viele Jahre Paul Schratt, danach Christian Taufratshofer und Stefan Lukats. Seit acht Jahren steht Johannes Linder an der Spitze des Faschingsclubs.

Präsidenten aus Vergangenheit und Gegenwart bei der Jubiläums-Gala (v.l.) Werner Rohrmoser, Wilhelm Götz, Johannes Linder und Christian Taufratshofer. © Dietmar Friebel

Inzwischen zählt der Verein über 300 Mitglieder. Neben vielen Auftritten auch über die Landkreisgrenze hinaus, nennt Linder die Jubiläums-Gala 2016 in Weilheims Hochlandhalle als Höhepunkt. Im Beisein von über 600 Besuchern, darunter Bundesminister Alexander Dobrindt und hochrangige Vertreter der Kommunal-Politik, präsentierten sich die Prinzenpaare der bis dahin 44 Vereinsjahre in ihren Gewändern. An derselben Stelle folgte 2020 die Prunksitzung. Nicht zu vergessen seien freilich auch die Nachtfaschingszüge, die im Jahr 2000 unter Präsident Paul Schratt ins Leben gerufen wurden und seither mit über 5000 Besuchern ein Knaller im Faschingstreiben sind.

35 bis 40 Auftritte gebe es pro Jahr , sagt Linder. 2014 kam außerdem die Minigarde dazu, die von Annette Berchtold, Kathi Resch und Patrizia Berchtold geführt wird. „Ich bin guter Dinge, dass es bei uns irgendwann einmal weitergeht“, hat Präsident Johannes Linder den Mut nicht verloren. „Es muss doch mal Schluss sein mit Corona und den damit verbundenen ständigen Beschränkungen.“ Vielleicht schon für den nächsten Fasching. „An Mädels, die mitmachen, mangelt es bei uns nicht, seit es die Minigarde gibt“, so der Präsident, der überzeugt ist, dass es auch wieder ein Prinzenpaar geben wird. Darauf ein dreifaches kräftiges „Schönau!“

Dietmar Friebel

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie hier.