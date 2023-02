Wasserversorgung, Bauhof und B 17 stehen in Hohenfurch in diesem Jahr im Fokus

Teilen

Über den Schreibtisch von Hohenfurchs Bürgermeister Guntram Vogelsgesang werden auch heuer viele planungs- und verwaltungstechnische Unterlagen wandern. © Wölfle

Viele planungs- und verwaltungstechnische Themen stehen der Gemeinde Hohenfurch in diesem Jahr ins Haus. Projekte mit Bürgerbeteiligung sind hingegen nicht geplant, wie Bürgermeister Guntram Vogelsgesang im Gespräch verrät.

Hohenfurch – Ein großes Thema wird, wie schon im vergangenen Jahr, auch heuer der Bau des neuen Bauhofs an der Holzgasse in Hohenfurch sein. „Die große Preisfrage hierbei wird sein, ob wir mit den Ausschreibungen für den Bau noch in diesem Jahr beginnen oder nicht“, verweist der Bürgermeister auf die ausstehende Entscheidung des Gemeinderats. Er selbst plädiere ganz klar dafür, obwohl die Preise im Baugewerbe gerade durch die Decke gehen.

Denn: „Dadurch ziehen viele Bauherren ihre Aufträge wieder zurück, und so haben die benötigten Gewerke wieder Luft im Terminplan.“ Sprich, man könnte im Herbst die Aufträge vergeben, so dass der Bau garantiert im Frühjahr 2024 starten könnte. „Auch im Haushalt für dieses Jahr ist schon ein bisschen was dafür eingeplant, falls die Tiefbauarbeiten früher vorgenommen werden können.“ Der „große Batzen“ wird erst für den Haushalt 2024 eingestellt.

Das nächste Hochwasser kommt bestimmt

Ein weiteres großes Thema in Hohenfurch ist das Wasser: Zum einen hofft der Bürgermeister darauf, dass endlich Planungen und Maßnahmen zum Hochwasserschutzkonzept konkret werden. Denn diese Problematik beschäftigt alle Schönachgemeinden schon seit Jahren. Bisher jedoch nur im Hintergrund, doch „das nächste Hochwasser kommt, bestimmt“, so Vogelsgesang.

Zum anderen steht die Wasserversorgung in Hohenfurch auf der Agenda: Durch den Anschluss des Netzes an die Wasserversorgung von Denklingen und Schongau muss die komplette Versorgung angepasst werden. Die Technik muss auf den neusten Stand gebracht, die 30 Jahre alte Pumpe im Tiefbrunnen ausgetauscht und das Leitsystem erneuert werden. „Um diese Maßnahmen vorzunehmen muss gewährleistet sein, dass wir für ein paar Tage das Wasser aus Schongau beziehen können, denn dann steht unser Tiefbrunnen still“, so Vogelsgesang.

Zwei neue Baugebiete entstehen

Im Nordosten der Gemeinde Hohenfurch sollen noch heuer zwei kleine neue Baugebiete entstehen. Eins mit acht, ein weiteres mit vier Parzellen. „Eins der beiden Grundstücke haben wir bereits gekauft, für das andere haben wir die mündliche Zusage“, freut sich Hohenfurchs Bürgermeister. Eins heißt dann „Am Pickelstein“, das andere „Pappelweg“.

Und dann steht der Gemeinde noch das große Diskussions-Thema „B17“ ins Haus: Der Ingenieur, der mit der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen beauftragt wurde, soll diese noch in diesem Jahr präsentieren. Hat er Vorschläge für eine Umfahrung? Oder präferiert er eine Lösung, die ein Leben mit der Straße, wie sie ist, für die Hohenfurcher „erträglicher“ macht? Langweilig wird es in der Schönachgemeinde heuer sicherlich nicht.

CHRISTINE WÖLFLE

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.