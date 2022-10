Hohenfurcher Gemeinderätin legt ihr Amt wegen Angriffen auf sie nieder

Sieglinde Schuster kann wieder lachen und freut sich auf mehr Zeit für die Gartenarbeit. Doch der Grund, warum sie jetzt mehr Zeit hat, ist ein erschreckender. © Wölfle

Immer mehr ehrenamtliche Entscheidungsträger geben ihre Ämter auf, weil sie sich bedroht fühlen. Was man bislang nur „von woanders“ kannte, ist nun auch hier aktuell: Sieglinde Schuster aus Hohenfurch gibt ihr Mandat als Gemeinderätin zurück, weil sie angegriffen wurde.

Hohenfurch – Seit 2008 sitzt Sieglinge Schuster für die SPD im Hohenfurcher Gemeinderat – und füllt dieses Amt mit Leib und Seele aus. Bis jetzt. „Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr frei denken kann und mich scheue, meine Meinung laut zu sagen“, erzählt die 71-Jährige, und man sieht Tränen in ihren Augen. Was war passiert?

Zwischen Februar und Mai dieses Jahres kam es vermehrt zu „Angriffen“ auf ihr Haus. Zuerst entdeckte sie immer wieder verschiedene, ekelhafte Exkremente vor ihrer Haustür. „Ich wohne hier seit 46 Jahren, das gab es vorher nie“, erzählt sie kopfschüttelnd. Doch damit nicht genug: Als sich Schuster gerade auf einem Seminar in Niederbayern befand, das sich, Ironie des Schicksals, mit Themen befasste, wie man sich feindlicher Parolen und Angriffen erwehren kann, bekam sie eine Nachricht aus der Heimat, dass ihr Haus nicht mehr betretbar sei. Irgendjemand hatte die Türschlösser versiegelt.

Sie hat eine Vermutung

„Die Seminarleiterin gab mir den Rat, sofort mein Amt niederzulegen.“ Doch Sieglinde Schuster ist kein ängstlicher Mensch, wollte sich nicht unterkriegen lassen und reagierte erst einmal nicht mit Amtsverzicht. Sie erstattete Anzeige gegen Unbekannt, obwohl sie einen Verdacht hatte, aus welcher Ecke die Angriffe kommen könnten. „Wahrscheinlich hat jemand seinem Unmut Luft gemacht, weil ich als Einzige gegen einen Antrag gestimmt habe“, mutmaßt sie. Beweisen kann sie es nicht.

Auch wenn die Attacken mittlerweile aufgehört haben: vergessen kann Schuster sie nicht. „Der Angreifer weiß nicht zu unterscheiden zwischen meinem Amt und mir als Person. Und jetzt kann ich das auch nicht mehr. Wenn ich mich bei jeder Wortmeldung im Gemeinderat fragen muss, welche Auswirkungen das auf meine Privatsphäre haben könnte, kann ich das Amt nicht mehr ausüben wie bisher“, so ihr bitteres Fazit.

Eindringlicher Appell an die Ex-Kollegen

Sie versteht auch nicht, dass der Angreifer anscheinend nicht kapiert, dass Gemeinderäte immer versuchen, im Sinne des Gemeinwohls zu entscheiden. „Es gibt Richtlinien, an die wir uns halten, weil sie Entscheidungen gerechter machen“, betont Schuster. Und selbst wenn im Hohenfurcher Gemeinderat Beschlüsse gefasst wurden, die nicht ihrer eigenen Meinung entsprachen: Sie hat diese, wie ihre Kollegen auch, immer voll mitgetragen. „Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn mich jemand, der unzufrieden mit meiner Arbeit ist, einfach angesprochen oder auch zur Schnecke gemacht hätte.“

Aber die feigen anonymen Angriffe sind ihr zu viel. Deshalb hat sie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung schweren Herzens ihr Amt zum 30. November zurückgegeben. „Ich bitte Euch, sich für die Demokratie in unserem Land und die Entscheidungsfreiheit im Gremium immer wieder einzusetzen“, heißt es in dem Schreiben, das sie an alle Kollegen verteilte. Sie hat es immer getan.

