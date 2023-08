Betrüger mietet sich in mehrere Unterkünfte ein und zahlt nicht - nun wurde er auf frischer Tat ertappt

Von: Boris Forstner

Teilen

Bei einem Betrüger klickten die Handschellen. (Symbolbild) © Uli Deck/DPA

Ein 22-Jähriger hat sich im Landkreis Weilheim-Schongau in Hotels eingemietet, ohne zu bezahlen. Wegen eines Zufalls konnte die Polizei ihn nun festnehmen.

Hohenfurch - Ein mittelloser 22-Jähriger, der zuletzt in Weilheim gemeldet war, ist für zahlreiche Einmietbetrügereien in Hotels und Gasthöfen verantwortlich, wie die Polizei mitteilte. Aufgeflogen ist der junge Mann schließlich am Montag in Hohenfurch, wo er nach Aussage des Wirts bereits zwei Tage lang gewohnt hatte. „Als er um zwei weitere Tage verlängern wollte, habe ich gesagt, dass ich erst einmal Geld sehen will“, so der Wirt auf Anfrage. Der 22-Jährige, der mit einem Rad unterwegs war, sei ihm sowieso verdächtig vorgekommen.

Als die Polizei zufällig anrief und vor dem Einmietbetrüger warnen wollte, sagte der Wirt, dass der Gesuchte vermutlich gerade bei ihm sei – die Beamten rückten an und konnten den jungen Mann in seinem Zimmer festnehmen. Der laut Polizei „völlig mittellose“ 22-Jährige räumte ein, das Zimmer ohne Zahlungsabsicht angemietet zu haben und für insgesamt sieben weitere Einmietbetrügereien im Raum Schongau/Peiting und Weilheim verantwortlich zu sein.

Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt

Zudem konnte bei ihm eine geringe Menge an Marihuana sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Gewahrsam entlassen, die Ermittlungen laufen. Der Schaden wird von der Polizei auf bis zu 2000 Euro geschätzt. Laut Tourismusverband Pfaffenwinkel kommen solche Fälle geschätzt einmal pro Jahr vor.

Alle Polizeimeldungen aus der Region Weilheim-Schongau gibt es in unserem Blaulichtticker.

Länger als erwartet, war die Polizei am Montag wegen eines Unfalls in Peißenberg beschäftigt. Der Verursacher war nämlich zu Fuß geflüchtet und die Beifahrerin bestritt, ihn zu kennen.