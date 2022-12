Wenig Hoffnung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Hohenfurcher Flur

So schnell wird es wohl nix mit angedachten Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Hohenfurcher Flur. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die vorbereitete „Handreichung“ komplett zerlegt.

Hohenfurch – Erst vor Kurzem hat sich der Hohenfurcher Gemeinderat zu einer Klausurtagung getroffen. Ein Thema dabei war, ein Standortkonzept zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FPV) zu erarbeiten. Dies sei laut Bürgermeister Guntram Vogelsgesang auch „zur Zufriedenheit aller“ geschehen, weshalb das Gemeindeoberhaupt alle wesentlichen Punkte für die folgende Gemeinderatssitzung auf eineinhalb Seiten zusammengeschrieben hatte. Mit dem Ziel, über diese bei der nächsten öffentlichen Sitzung abzustimmen.

So weit kam es jedoch nicht: „Auf einmal wurde jeder einzelne Punkt wieder in Zweifel gezogen und zerlegt“, erzählt Vogelsgesang. Doch warum? Bei der erarbeiteten „Handreichung“ handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Leitlinie. Vielmehr sollte diese für Bürger und Investoren vorgeben, in welchem Rahmen die Genehmigung zur Aufstellung einer FPV „eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich“ ist.

Verhinderungs-Verordnung?

„Eine Verhinderungs-Verordnung“, monierten daraufhin einige Gemeinderatsmitglieder. Der Bürgermeister konterte: „Ich finde es nur fair, wenn man den Leuten von vornherein sagt, welche Probleme auftreten können.“

Diese seien zum einen Standortbezogene Ausschlusskriterien: Beispielsweise dürfen FPV nicht auf bewaldeten Grundstücken oder in Wasserschutzgebieten errichtet werden. Auch Flächen, auf denen ein Natur- oder Bodendenkmal kartiert ist, fallen raus.

Auskunft vom Netzbetreiber einholen

Am Ortsrand wird es ebenfalls schwierig, da laut Handreichung mögliche Erweiterungsflächen nicht betroffen sein sollen. Stichwort Ortsentwicklung. Hinzu kommt ein Thema, das bundesweit für Diskussionen sorgt: Bereits jetzt werden bei Sonnenschein teilweise PV-Anlagen vom Netz genommen, weil zu viel Strom eingespeist wird. „Das hat uns Andreas Scharli von der Energiewende Oberland bestätigt“, so der Bürgermeister.

Deshalb müsste der Antragsteller eine Auskunft vom Netzbetreiber einholen, wie leistungsfähig das Netz ist. Zusätzlich hätte der Antragsteller alle Kosten für die Bauleitplanung zu tragen. Sollte es dennoch zur Aufstellung einer FPV kommen, müsste der Betreiber 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die Gemeinde entrichten.

Antragsteller sieht schwarz

Ziemlich viele Hürden, die zu nehmen wären: „Wir sehen ehrlich gesagt schwarz“, meinte dazu eben jener Antragsteller, der den Stein ins Rollen gebracht hat. „Bei den aufgeführten Kriterien fragt man sich, wo überhaupt in oder um Hohenfurch eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen könnte.“

Ganz vom Tisch ist das Thema jedoch noch nicht: „Wir werden uns in der ersten Januarhälfte noch einmal mit Experten zusammensetzen und diskutieren“, versprach Vogelsgesang. Vielleicht gibt es danach eine hoffnungsvollere Handreichung an Interessierte wie den aktuellen Antragsteller: „Wir werden dieses Treffen noch abwarten, aber Hoffnungen machen wir uns eigentlich keine mehr.“

CHRISTINE WÖLFLE

