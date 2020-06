Bauplätze und Spielplatz für junge Familien kommen

Zwei zukunftsweisende Beschlüsse, gerade für junge Familien, sind bei der jüngsten Sitzung des Hohenfurcher Gemeinderats gefasst worden: Die Erschließung des Baugebiets „Moosfeld“ und die Planung des neuen Spielplatzes im Unterdorf.

Hohenfurch – Insgesamt 20 Bauplätze entstehen im neuen Baugebiet „Moosfeld“ in Hohenfurch. Drei sind oder werden derzeit bebaut, 17 weitere sind ausgewiesen. Zehn davon stehen der Gemeinde zur Verfügung. Und für alle wurde jetzt der Erschließungsplan des Ingenieurbüros Mooser aus Kaufbeuren abgesegnet.

Dazu kam der Chef persönlich, Bertram Mooser, zur jüngsten Sitzung in den Hohenfurcher Gemeinderat und stellte den Plan ausführlich vor: Von der Straßenführung, den unterschiedlichen Höhen, den Kanälen bis hin zum Straßenaufbau. Bei einem Projekt, das laut Kostenschätzung mit knapp einer Million Euro zu Buche schlägt, will man natürlich keine Fehler machen. So entstand dann auch eine lebhafte Diskussion über die Breite der sogenannten „Trichter“, die Einfahrten zu den Grundstücken, die laut Plan 3,5 Meter haben.

Tankzug kam nicht rein: Breite der Zufahrt wird überprüft

„In der Wettersteinstraße kam erst kürzlich ein Tankzug nicht rein“, merkte Markus Rieger an. Ob das nun an der Unfähigkeit des Fahrers lag, oder ob die Zufahrt tatsächlich zu eng ist, wollte man schon am nächsten Tag prüfen. Denn nicht nur Lastzüge, sondern auch die Feuerwehr müsse zu den Häusern kommen, mahnte der Gemeinderat und zweiter Feuerwehrkommandant Martin Knopp an.

Ein Teil des Baugrunds gehört der Deutschen Bahn

Ist dieses Detail geklärt, müssen die Hohenfurcher nur noch auf das „Go“ der Deutschen Bahn warten. Denn dieser gehört ein Teil des Baugrunds, und dafür steht noch die Genehmigung aus. „Bevor wir die nicht haben, schreiben wir nicht aus“, stellte Bürgermeister Guntram Vogelsgesang klar. Wenn alles gut geht, könne mit der Ausschreibung im Spätsommer und mit der Erschließung im Frühjahr des nächsten Jahres begonnen werden. Anvisiert ist die Fertigstellung für Ende Juni 2021.

Für zehn Bauplätze liegen 63 Anfragen vor

„Vorher werden wir auch keine Grundstücke vergeben“, dämpfte Vogelsgesang die Vorfreude künftiger Bauherren. Ganze 63 Anfragen lägen bereits für die zehn Bauplätze der Gemeinde vor.

Einer ähnlich großen Beliebtheit wird sich sicherlich auch der neue Spielplatz im Unterdorf erfreuen. Auf dem Gelände neben der Kirche soll schon bald ein „Spielplatz der Begegnung“ entstehen, wie Vogelsgesang ankündigte. „Eure Vorarbeit war wirklich sehr gut“, lobte Mooser den Jugendreferenten Stefan Lukats und sein Team.

„Spielplatz der Begegnung“ wird im Unterdorf entstehen

Denn anhand deren Vorgaben und Ideen entwickelte das Ingenieurbüro einen Plan, der alle Altersgruppen ansprechen soll. Dazu gehört ein Sandspielplatz mit Wasserspielbereich ebenso wie Schaukeln, eine Federwippe, Pfosten zum Aufhängen einer Slackline, eine so genannte Niederseilkombination zum Klettern, ein Barfußpfad, eine Sträucher-Spirale und eine Boccia-Bahn. Zusammen mit ausreichend Bänken und Tischen wäre das eine „wunderbare Kombination für die ganze Familie, vom Kleinkind bis zur Uroma“.

Zudem wird ein Hügel aufgeschüttet mit Rutsche und Krabbeltunnel. Wo genau der Hügel entsteht, ist allerdings noch nicht klar, denn just am Vormittag der Sitzung war ein Sachverständiger vor Ort, der die dortige Esche begutachtete. Seiner Einschätzung zufolge ist der Baum 110 bis 130 Jahre alt und „unbedingt erhaltenswert“. Deshalb dürfe man das Wurzelwerk auch nicht beschädigen. „Notfalls drehen wir den Plan und tauschen den Platz für den Sandkasten und den Hügel“, erklärte Mooser.

Kosten liegen bei etwa 120.000 Euro „mit Luft nach unten“

Wieviel der neue Spielplatz die Gemeinde kosten wird, wird sich erst nach der Detailplanung zeigen. „Ganz grob geschätzt würde ich sagen alles in allem 120 000 Euro, aber mit Luft nach unten“, so die Einschätzung Moosers. Gerade die Spielgeräte würden im Preis sehr variieren. Das ist nun die Hausaufgabe der Hohenfurcher Gemeinderäte: Kataloge wälzen und passende Spielgeräte aussuchen.

CHRISTINE WÖLFLE

