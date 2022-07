Feier in Hohenpeißenberg: 50 Jahre Tourismusverband Pfaffenwinkel

Landrätin Andrea Jochner-Weiß (l.) gratulierte der als „Mutter des Verbandes“ bezeichneten Lisbeth Niedermeier (r.) zum mittlerweile über 50-jährigen Dienstjubiläum. Foto: ellenberger © ellenberger

In der Gaststätte Bayerischer Rigi auf dem Hohen Peißenberg wurde nachträglich das 50-jährige Bestehen des Tourismusverbands Pfaffenwinkel (TVP) gefeiert. Dieser war im März 1971 – damals noch als Fremdenverkehrsverband Schongauer Land – gegründet worden.

Hohenpeißenberg – „Ich hoffe, dass heut’ kein Supersprader da herinnen ist“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß angesichts der hohen Coronazahlen bei der Begrüßung zu den circa 55 Gästen. Eigentlich hatte das Jubiläum schon im letzten Jahr stattfinden sollen. Aufgrund der Coronabeschränkungen war die Feier in den hiesigen Sommer verlegt worden. Besonders begrüßte sie ihren „Vorvorvorgänger“ im Amt, Manfred Blaschke. In der Coronazeit seien „viele ausländische Gäste weggebrochen“. Deshalb müsse man deutsche Gäste „zu uns bringen“, so Jochner-Weiß.

Nach ihr hielt Sarah Luhley, Projektmanagerin Kommunikation und Marketing bei Tourismus Oberbayern München, eine kurze Grußrede, bevor die Geschäftsführerin des TVP, Susanne Lengger, eine Talkrunde mit Manfred Blaschke, Melanie Ott aus Steingaden und Josef Steigenberger aus Bernried moderierte. Auf die Frage, wer denn die Idee zur Gründung eines Fremdenverkehrsverbandes und diese vorangetrieben habe, meinte Blaschke: „Ganz bescheiden, das war ich.“ In seiner ersten Amtszeit als Landrat gehörte auch die Gründung des anfangs noch unter dem Begriff Fremdenverkehrsverband Schongauer Land firmierenden Tourismusverbands. Später war Blaschke viele Jahre dessen Vorsitzender.

Melanie Ott war fast 50 Jahre in der Tourist-Information in Steingaden tätig. Kurz nachdem sie 1973 als Angestellte bei der Gemeinde angefangen hatte, ging ihre Vorgängerin nach München. Anfangs meinte man, sie könne das „nebenbei machen“. Der bis 1995 tätige Geschäftsführer des Verbandes, Heinrich Vogler, habe sie „telefonisch ins Gebet genommen und auch manchmal besucht“. An die damaligen Werbefahrten erinnerte sich Ott gut und gern – und noch ein wenig mehr an das 850-jährige Gründungsjubiläum des Klosters Steingaden 1997, als die ersten Kunden schon vor fünf Uhr an der ab acht Uhr geöffneten Verkaufsstelle Schlange standen. Gäste von damals kämen immer noch, manche sogar zum 60. Mal.

Aus Bernried, der Gemeinde mit den meisten Übernachtungen, nahm Josef Steigenberger teil. Dort war das 1997 eröffnete Buchheimmuseum ein „Paukenschlag“. Schon im ersten Jahr seien 250 000 Besucher gekommen. „Plötzlich waren wir in der Weltpresse“, so Steigenberger. Das ganze Dorf habe stets den Tourismus bejaht.

Zum Schluss gab es Verabschiedungen und Dienstjubiläen. Zunächst wurden neun der elf zwischenzeitig ausgeschiedenen Bürgermeister der insgesamt 27 Mitgliedsgemeinden von der Landrätin verabschiedet. Lisbeth Niedermeier war 1984 vom Landratsamt an den TVP kurz „ausgeliehen“ worden und sei „nie wieder zurückgekommen“, so die Landrätin. Und schließlich dankte sie Susanne Lengger für ihr über 26-jähriges Engagement als Geschäftsführerin.