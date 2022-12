Abriss der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg beschlossene Sache

Teilen

Die Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg sollte ursprünglich abgerissen werden. © privat

Die Säkularisation im Jahr 1802 bedeutete einen großen Einschnitt für das geistliche Leben auf dem Hohen Peißenberg. Die vier Patres, die im Hospitium im heutigen Pfarrhof lebten, mussten sich eine neue Bleibe suchen. Und beinahe wäre die Wallfahrtskirche abgerissen worden.

Hohenpeißenberg – Am 29. November 1802 kam Besuch aus München auf den Hohen Peißenberg. Es handelte sich um Joseph von Thoma, der in der Landesdirektion als „Rath“ tätig war, diese war zuständig für die Auflösung der Klöster. Der kurfürstliche Beamte Josef von Thoma machte den noch vier verbliebenen Augustinerpatres deutlich, dass ihre Zeit auf dem Berg vorbei ist, das Hospitium (der heutige Pfarrhof) wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Sie sollten sich eine andere Bleibe für ihr weiteres Leben suchen. Der Staat eignete sich mit diesem Akt den gesamten Gebäudekomplex auf dem Berg mit der Gnadenkapelle, der heutigen Wallfahrtskirche und dem Pfarrhaus an. Diese Patres waren sowohl für die um den Berg wohnenden Familien zuständig als auch für die Wallfahrer, die zum Gnadenbild auf den Berg kamen.

Das Kloster Rottenbuch hatte die Flächen der heutigen Gemeinden Böbing, Rottenbuch und Wildsteig in seiner Hofmark. Das waren Besitzungen von mehreren Quadratkilometern Fläche. Am 2. November 1802 beschloss der Reichsdeputationshauptschluss, dass „das Vermögen sämtlicher fundierter Klöster, Abteien und Stifte disponiert wird“. Man erklärte damit, dass der Landesherr das Recht hat, diese Klöster aufzulösen und sich deren Besitz einzuverleiben.

Noch im November wurde mit der Aufhebung der kleineren Klöster und der Bettelorden – wie zum Beispiel dem Karmeliterkloster in Schongau – begonnen. Auch kleine „Außenstellen“ wie das Hospitium auf dem Berg waren betroffen. Die großen Klöster und Abteien folgten vier Monate später. Der Schongauer Landrichter Franz Xaver Schönhammer kam am 21. März 1803 nach Rottenbuch und verkündete die Auflösung des Klosters. Schönhammer war kein Freund der Klöster, wenn es nach ihm gegangen wäre, wären die Klosterkirche und die Wallfahrtskirche auf dem Berg abgebrochen worden.

Schon einen Tag später, am 22. März, wurde inventarisiert und wertvolles Material verpackt, das Kloster sowie die Kirche wurden ausgeräumt und geplündert. Was an Geldvermögen vorhanden war, wurde dokumentiert und in Verwahrung genommen, kirchliche und sakrale Ausstattung wurde konfisziert. Alles wurde dokumentiert, Gegenstände aus Edelmetall wurden gewogen, verpackt und nach München geschickt. Was damals an Kelchen, Monstranzen und Ziborien eingeschmolzen wurde, war gigantisch. Hier ging es nicht um die einzelnen Stücke sondern allein um den Wert des Materials. Sogar wertvolle Gewänder, welche mit Gold und Silberfäden bestickt waren, wurden ausgebrannt, sodass nur das Edelmetall übrig blieb.

Auch der Hohe Peißenberg wurde geplündert, alles, was nicht unbedingt zum Leben gebraucht wurde, wurde nach Rottenbuch gebracht und versteigert. In Rottenbuch fanden über Monate hinweg immer wieder Versteigerungen aus dem Klosterbesitz statt.

Landrichter Schönhammer wollte die drei Kirchengebäude auf dem Berg zum Abbruch freigeben und schrieb sie für den Betrag von 900 Gulden aus. Es meldete sich aber keiner, erstens war der Weg auf den Berg äußerst schlecht und zweitens stand mit dem Abbruch von großen Teilen des Klosters Wessobrunn, Polling und Rottenbuch genügend Baumaterial zur Verfügung.

Dann wollte Schönhammer die Wallfahrtskirche im Jahre 1804 zu einer Schule und einer Lehrerwohnung umbauen, die Gnadenkapelle sollte als Kirche für die um den Berg wohnende Bevölkerung ausreichen. Der Kostenvoranschlag für den Umbau der Wallfahrtskirche kam vom Schongauer Maurermeister Michael Klein, er lag bei 720 Gulden und 30 Kreuzern. Dass dieser Vorschlag nicht umgesetzt wurde war für den Hohen Peißenberg ein Glück, es gäbe sonst keine Wallfahrtskirche mehr, wie sie heute bekannt ist. Im November 1804 verließ Gelasius Karner, der bis dahin die Wetterbeobachtung durchgeführt hatte und gesundheitlich angeschlagen war, den Berg. Er zog nach Oberammergau, wo auch der ehemalige Propst Herculan Schwaiger seinen Lebensabend verbrachte.

Die Säkularisation der großen Klöster im „Pfaffenwinkel“ brachte für die Bevölkerung letztlich Nachteile. Die großen Arbeitgeber, welche die Klöster in unserer Region waren, fielen weg. Die Klöster waren über Jahrhunderte die „Sozialversicherung“ gewesen, nun übte diese Funktion keiner mehr aus.

Rudi Hochenauer