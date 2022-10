Viele Beschwerden über Parkgebühr auf dem Hohen Peißenberg

Bei gutem Wetter ist der untere Parkplatz auf dem Hohen Peißenberg bei Campern sehr beliebt. © Hochenauer

Seit einem knappen Jahr stehen sie bereit, seit Dezember wird kontrolliert: Die beiden Automaten auf dem Hohen Peißenberg drucken fleißig Parkscheine für die Besucher des beliebten Aussichtspunktes. Doch wie kommt die Neuerung an?

Hohenpeißenberg – Wer den rund 1000 Meter hohen Berg kennt, schätzt ihn gerade für das Panorama, das er den Besuchern bietet. Seine Anziehungskraft und Popularität sorgen aber auch für regelmäßige Massenanstürme auf dem Hohen Peißenberg. Gerade am Wochenende treffen hohe Besucherzahlen auf die neuen Parkscheinautomaten, die Michael Fischer, Wirt der Gaststätte „Bayerischer Rigi“, in Kooperation mit der Gemeinde Hohenpeißenberg, auf den beiden Parkplätzen installieren ließ. Es war auch eine Reaktion auf die hohen Sanierungskosten der Parkplätze.

Anfangs musste sich Familie Fischer noch nicht mit negativer Kritik aufgrund der gebührenpflichtigen Parkplätze auseinandersetzen. Mit der Zeit flatterten nun aber die ersten Beschwerden zur Tür der gemütlichen Gaststube herein.

„Einer wollte tatsächlich die Kosten seines Strafzettels erstattet haben“, berichtete eine Angestellte. „Die Zeiten haben sich einfach geändert“, sagte sie. Man bekomme sowieso 50 Prozent zurück, wenn man im Anschluss in der Gaststätte einkehrt. Manche würden aber wohl lieber das Risiko eingehen, kontrolliert zu werden – mit der Gefahr, eine weitaus höhere Summe begleichen zu müssen, als die zwei Euro für ein Drei-Stunden-Ticket.

Viele Hohenpeißenberger haben sich das Jahresticket für zehn Euro zugelegt. Michael Fischer schätzt, dass allein bei ihm auf dem Berg rund 300 Stück verkauft wurden. „In der Gemeinde dürften es noch mal so viele sein“, sagt er.

In der Gaststätte weise man die Besucher oftmals auf die Parkgebühren hin oder frage zumindest nach, ob sie auch ein Ticket gelöst haben, sagte Fischer. Auf die Höhe der Geldsumme, die bei einem Parkverstoß zu begleichen ist, habe er allerdings keinen Einfluss. „Das regelt die Firma“, so der Wirt. Er hat die Playfair-Parking-GmbH aus Hamburg mit der Kontrolle beauftragt.

Auch darüber, wann sie kontrollieren und wer die Kontrollen letztlich vornimmt, habe er nur wenige Informationen. Das sei mehr oder weniger zufällig, so Fischer. Auch die Kosten, welche die Parksünder erwarten würden, streiche nicht er, sondern die Firma ein: Je nach Vergehen ist ein Betrag in Höhe von 30 bis 35 Euro zu zahlen, wie den großen blauen Hinweisschildern zu entnehmen ist.

„Beschweren wird sich immer irgendwer“, sagt er. Nach Vergleichen mit Parkkosten, die an anderen bayerischen Ausflugszielen anfallen, sei er zu dem Schluss gekommen, preislich selbst am untersten Rand zu rangieren. Egal ob am Walchensee oder an der Wieskirche, überall seien die Preise höher als auf dem Bayerischen Rigi.

Die meisten Besucher würden den seit rund einem Jahr kostenpflichtigen Parkplätzen sowieso mit Verständnis begegnen. Das betreffe vor allem die Jahrestickets, die die Bürger Hohenpeißenbergs oder Menschen mit Bezug zum Friedhof erwerben können. Auch mit den Campern gäbe es wenig Probleme.

Einen Nebeneffekt haben die Gebühren auch mit sich gebracht: Im Zuge der Einführung eines Nachtparkverbots auf dem oberen Parkplatz habe die Lärmbelästigung deutlich abgenommen. „Wir schlafen zwar auf der Südseite und waren nicht so stark betroffen“, sagte Fischer, die restliche Nachbarschaft hätte sich jedoch ganz besonders an den, „hauptsächlich jungen Leuten“, wie Fischer vermutet, gestört, die die Bergstraße regelmäßig als Rennstrecke genutzt hatten.

Das aktuelle Konzept werde laut Fischer weitergeführt. Auch das Jahresticket werde es wohl weiterhin geben. Die Zahl der Beschwerden unterscheide sich kaum von anderen Orten, wo für das Parken Geld verlangt wird.

Florian Zerhoch