Als die Nazis die Turnhalle beschlagnahmten und eine Fahne hissen wollten

Diese Turnhalle hatte die „Freie Turnerschaft“ Hohenpeißenberg mit vielen Arbeitsstunden und großem Engagement gebaut. Im April 1933 wurde sie von den Nationalsozialisten beschlagnahmt. © Hochenauer

VON RUDI HOCHENAUER

Am 12. April 1933 gelang es einer kleinen Gruppe von Nationalsozialisten, die Turnhalle der „Freien Turnerschaft“ in Hohenpeißenberg zu beschlagnahmen. Dies geschah natürlich mit Rückendeckung der Kreisleitung in Schongau.

Hohenpeißenberg – Wie diese Aktion ablief, wurde im Jahr 1962 vom früheren Sportvereinsvorstand Hans Lory geschildert. Keiner der damals beteiligten Akteure lebt noch. Die Turnhalle der „Freien Turnerschaft“ war den Nazis in Hohenpeißenberg ein Dorn im Auge. Hier wurde von den Arbeitern nicht nur Sport getrieben es wurde natürlich auch politisiert, man war unter sich. Und die Arbeiterschaft, welche sich zu mehr als 90 Prozent aus Bergleuten zusammensetzte, war politisch links und hatte mit Hitler wenig am Hut.

Den Arbeitersportverein gab es seit dem Jahr 1913 und es war lange Jahre ein großes Ziel der Vereinsmitglieder, endlich eine eigene Sporthalle zu haben. Das Ziel der bürgerlichen Kreise war, es sollte am besten alles so bleiben, wie es war. Die Arbeiterschaft hatte andere Vorstellungen. Es konnte ein Grundstück erworben werden und der Turnhallenbau wurde zum großen Teil in Eigeleistung erbaut. Insgesamt wurden hier etwa 5000 Arbeitsstunden eingebracht. Nach der Arbeit im Bergwerk fanden sich die Männer wieder an der Baustelle und arbeiteten, bis es dunkel wurde. Damals gab es keinen freien Samstag, die Arbeitswoche ging ja von Montag bis Samstag.

Die Turnhalle konnte 1931 eingeweiht werden. Der Mitgliedsbeitrag betrug im Monat 60 Pfennig – der Tagesverdienst eines Bergmannes unter Tage lag bei 6,30 Mark. Der Verein, der knapp 100 Mitglieder hatte, verfügte über 2000 Mark Eigenkapital, zudem wurde eine Hypothek von 6000 Mark bei der Landesversicherungsanstalt Oberbayern aufgenommen, der Zinssatz betrug damals 6 Prozent, es wurden pro Jahr 420 Mark an Zins und Tilgung geleistet. Die Darlehenslaufzeit sollte bis zum Jahr 1963 reichen. Bürgermeister Anton Pröbstl hatte 6000 Mark aus eigener Tasche als Darlehen gegeben, er verzichtete bis 1933 auf Zinsen. Für ihn war es eine Herzensangelegenheit, dass die Turner endlich eine eigene Halle bekamen, wo sie trainieren konnten.

Vor dem Hohenpeißenberger Rathaus waren SS-Männer aufmarschiert

Die Turner damals waren gut, die alten Bergleute erzählten immer wieder davon, dass es Kameraden gab, die zum Beispiel einen Handstand auf einem Hunt machen konnten. Im Jahr 1928 wurde das 15-jährige Bestehen des Sportvereins mit turnerischen und sportlichen Veranstaltungen groß gefeiert, der Sportverein gehörte zum Ort.

An jenem 12. April 1933 kam der Gemeindediener Mattias Kögl zum Vorstand der Freien Turner, Hans Lory, mit der Bitte um die Schlüssel der Turnhalle. Lory gab sie aber nicht aus der Hand und überbrachte sie dem damaligen Bürgermeister Anton Pröbstl. Pröbstl gab sie dann wieder dem Gemeindediener, der sie dann dem Ortsgruppenleiter Heinrich Keppler übergab.

Vor dem Rathaus waren zwölf SS-Männer aufmarschiert, zwei davon mit einem Militärgewehr bewaffnet. Diese marschierten Richtung Turnhalle. Auf dem Vorplatz der Turnhalle eröffnete Max Primbs junior dem Vorstand der Turnerschaft, dass die Turnhalle nunmehr der SS und den Gliederungen der NSDAP zur Verfügung stehe. Dr. Max Primbs brachte es weit in seiner Nazi-Karriere, er wurde Kreisleiter in Innsbruck und war die rechte Hand des Tiroler und Vorarlberger Gauleiters Franz Hofer.

Dann wurde das „Horst- Wessel-Lied“ gesungen und es sollte die Hakenkreuzfahne am Fahnenmast gehisst werden. Der Draht, an dem die Fahne hochgezogen werden sollte, hatte sich aber verfangen und die Flagge konnte nicht gehisst werden.

Rückgabe des Vermögens erst 1962

Ortsgruppenleiter Heinrich Keppler war stocksauer und drohte, den Fahnenmasten umschneiden zu lassen. Nach einigen Versuchen kam der Zugdraht dann frei und die Fahne konnte gehisst werden. Zugegen waren Bürgermeister Anton Pröbstl, Anton Welzmüller, Leopold Bader, Otto Mößmer und Hans Lory. Es gab natürlich eine Anzahl Schaulustiger, die ihre Freude über das Beschlagnahmen der Turnhalle nicht verbargen.

Im Protokoll heißt es: „Hernach sind die Nazis in die Halle hinein und haben von den Wänden die Bilder und Diplome von den turnerischen Veranstaltungen entfernt.“ Während der Nazizeit wurde in dem Gebäude eine Gaufilmstelle eingerichtet. In den Keller kam ein Hitlerjugendheim. Das Gebäude mit dem Grundstück wurde schon im Jahr 1935 der Gemeinde übereignet. Die Rückgabeverhandlungen zogen sich nach dem Krieg über 16 Jahre hin. Das Vermögen der „Freien Turner“ wurde noch im Jahr 1933 „kassiert“ und dem Land Bayern übertragen. Diese Arbeitersportvereine wurden alle noch im Frühjahr 1933 aufgelöst, die Vermögen wurden beschlagnahmt. Eine ordentliche Rückgabe an den Sportverein fand erst im Jahre 1962 statt. Anton Pröbstl erlebte das nicht mehr, er verstarb im Jahr 1957. Das Darlehen, das er dem Sportverein gegeben hatte, war verloren, er bekam das Geld nie mehr zurück.

In der Halle wurde dann wieder Sport getrieben und viele Kinder wurden in den Turnunterricht geschickt, hier war Heinrich Hirschvogel in den 1960-er Jahren als Jugendtrainer für den TSV tätig. Er war damals schon um die 60 Jahre alt, aber wenn er am Reck oder am Barren turnte, staunten die Kinder. 1973 wurde die Halle abgerissen und durch den heutigen Bau des TSV ersetzt.