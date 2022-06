Hohenpeißenberg auf dem Weg zur neuen Ortsmitte

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Annegret Michler (links) stellte die Ergebnisse der Bürgerbefragung in der Bürgerversammlung Hohenpeißenberg vor. Unter anderem Bürgermeister Thomas Dorsch (r.) hörte interessiert zu. © Gronau

Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt keine Bürgerversammlung in Hohenpeißenberg gegeben hatte, fand nun wieder eine statt. Dabei bekamen die Besucher unter anderem die Ergebnisse aus der Bürgerbefragung zur neuen Ortsmitte vorgestellt.

Hohenpeißenberg – Weniger als in den Jahren vor Corona, aber immerhin noch rund 100 Besucher kamen ins „Haus der Vereine“ zur Hohenpeißenberger Bürgerversammlung. Bürgermeister Thomas Dorsch berichtete von der Ortsentwicklung. Am 31. Dezember 2021 haben 3867 Bürger ihren Hauptwohnsitz in Hohenpeißenberg gehabt und 217 ihren Nebenwohnsitz. Damit hat die Gemeinde 4084 Einwohner. 192 sind zugezogen und 201 weggezogen, es gab 31 Geburten, 20 Eheschließungen und 38 Sterbefälle. Aktuell seien 196 Ausländer aus 41 Nationen gemeldet und es lebten 30 ukrainische Flüchtlinge in Hohenpeißenberg, sagte Dorsch.

Gemeinde zahlt rund 500 000 Euro pro Jahr für Kitas hinzu

Im vergangenen Jahr 2021 gab es 56 Beerdigungen auf dem Friedhof auf dem Hohen Peißenberg, davon waren 38 Urnenbestattungen und 18 Erdbestattungen. Aktuell sind 328 Gewerbebetriebe im Ort angemeldet. Im vergangenen Jahr wurden 40 neue Gewerbebetriebe an- und 24 abgemeldet. „Wir haben die Coronajahre gut überstanden. Wir sind jetzt über Corona-Niveau“, sagte Dorsch. Er danke allen, die im Ort einkaufen und die heimischen Betriebe berücksichtigen. „Schaut, dass wir im Ort zusammenhalten.“

Der Rücklagenstand betrug nach vorläufigem Rechnungsabschluss zum Jahresende 2021 rund 865 000 Euro, der Schuldenstand 2 824 000 Euro. Demnach ergab sich bei einer statistischen Einwohnerzahl von 3827 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 738 Euro.

Nachhaltigkeit statt Abriss

Für ihre Kinderbetreuungseinrichtungen zahlt die Gemeinde derzeit rund 500 000 Euro pro Jahr dazu – ohne die Unterhaltskosten für die Gebäude. Weil der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in den vergangenen Jahren gestiegen ist, hat die Gemeinde das ehemalige Sparkassengebäude in der Ortsmitte gekauft und baut es derzeit zum Kinderhaus um, was kein leichtes Unterfangen sei, sagte Dorsch. Es wäre einfacher gewesen, das alte Gebäude abzureißen und neu zu bauen, doch im Sinne der Nachhaltigkeit habe die Gemeinde sich für den komplizierteren Weg entschieden.

Wie soll Ortsdurchfahrt gestaltet werden?

Zudem bekamen die Besucher die Ergebnisse aus der Bürgerbefragung zur Gestaltung der neuen Ortsmitte präsentiert. Diplom-Ingenieurin Annegret Michler vom Büro „Die Stadtentwickler“, das die Befragung durchgeführt und ausgewertet hatte, war zu diesem Anlass nach Hohenpeißenberg zur Bürgerversammlung gekommen. „Es hat uns erstaunt, wie viele mitgemacht haben. Es war die Befragung mit den meisten Teilnehmern in der letzten Zeit“, sagte die Architektin. 451 Bürger hätten ihre Meinung kundgetan, 434 online und 17 auf Papier.

Dabei habe es spannende Ansätze gegeben, die wichtig dafür seien, dass eine Ortsmitte funktionieren könne. unter anderem sei vorgeschlagen worden zu prüfen, ob es einen Wochenmarkt auf dem Kirchplatz geben könne. Wichtig sei dem überwiegenden Teil der Befragten gewesen, ein grünes Ortszentrum zu behalten, ein Rad- und Fußwegekonzept zu erstellen, verkehrsberuhigende Maßnahmen zu treffen und dafür zu sorgen, dass Fußgänger und insbesondere Kinder die Hauptstraße sicher überqueren können. Im Endeffekt seien dies vorbereitende Maßnahmen gewesen, sagte Dorsch nach der Vorstellung. Es sei ein längerer Prozess, der jetzt angelaufen sei. „Am Ende dieses Prozesses sollten wir zu dem Ergebnis kommen, wie wir unsere Ortsdurchfahrt gestalten können“, so der Bürgermeister abschließend.