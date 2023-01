Erst begeisterte er die Münchner, jetzt kommt er mit neuer Aufgabe zurück - der Christbaum aus Hohenpeißenberg

Von: Theresa Kuchler

Die Zeit des Christbaums am Münchner Marienplatz ist rum: In dieser Woche haben die Abbauarbeiten der Hohenpeißenberger Tanne begonnen. 10 000 Euro Kosten wieder reingeholt © Bernd Lindenthaler

Mit dem Christbaum verschwand diese Woche das letzte Überbleibsel des Weihnachtsmarkts in München. Die Beteiligten aus dem Landkreis, die dort bekanntlich auch Glühwein ausschenken durften, ziehen nun Bilanz – und der Hohenpeißenberger Baum findet in besonderer Form in seine Heimat zurück.

München/Landkreis – Ein wenig Wehmut schwingt mit, wenn der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch an den Christkindlmarkt in München zurückdenkt. Immerhin durfte in dessen Mitte dieses Mal „ein Stück Hohenpeißenberg“ leuchten: Am 21. November wurden die Lichter an der 25 Meter hohen Weißtanne eingeschaltet, die eine Familie aus dem Ort für den Marienplatz gestiftet hat. Nun ist der Weihnachtsmarkt vorbei und die Lichter ausgeschaltet. Am Mittwoch wurde der Baum umgelegt.

Wie berichtet, durften die Gemeinden des Landkreises in diesem Winter abwechselnd einen Stand im Münchner Rathaus betreiben. Hohenpeißenberg war zwei Mal an der Reihe. „Es war ein besonderes Erlebnis“, sagt Dorsch, der selbst mit angepackt hat. Die Helfer, je über 20 Ehrenamtliche, haben sich im Schichtdienst beim Glühweinausschenken abgewechselt. Wie der Bürgermeister erzählt, hatten sie an beiden Tagen gut zu tun. „Es war schon anstrengend“, sagt Dorsch, „aber alle Helfer waren begeistert bei der Sache.“

„Mordsgaudi“ am Glühweinstand der Steingadener

Auch am Glühweinstand der Gemeinde Steingaden habe man eine „Mordsgaudi“ gehabt, erzählt Bürgermeister Max Bertl. Die Steingadener, die den Christbaum für München im Jahr 2020 gestiftet hatten, durften während der gesamten Dauer des Christkindlmarkts einen eigenen Stand auf dem Marienplatz betreiben. Doch leider sei die Lage des Stands nicht ideal gewesen und „die Leute waren nicht so konsumfreudig“, bedauert Bertl. Er hätte sich gewünscht, dass der Stand mehr Einnahmen bringt. Trotzdem: „Ein Draufzahlgeschäft war es nicht.“

Gut 300 Steingadener haben sich ehrenamtlich für den Stand in München eingesetzt und bei Organisation, Aufbau und Glühweinverkauf mit angepackt. „Die Helfer zu finden, war glücklicherweise kein Problem“, zeigt sich Bertl dankbar. „Wir sind als Dorf zusammengestanden.“

33 Tage perfekte Werbung für den Pfaffenwinkel

Eine „durchweg positive Bilanz“ zum Christkindlmarkt in München zieht man auch beim Landratsamt Weilheim-Schongau. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung, vertreten durch „Urlaub auf dem Bauernhof“ und den Tourismusverband Pfaffenwinkel, habe sich der Landkreis über 33 Tage hinweg gut präsentieren können – durch Gespräche mit den Christkindlmarktbesuchern, aber auch über Medien und Prospekte. „Für die Region Pfaffenwinkel war es eine Art Auftaktveranstaltung nach der Corona-Zeit, die der Landkreis sinnvoll genutzt hat“, heißt es von der Pressestelle.

Auch finanziell hat sich die Zeit in München rentiert. Die 10 000 Euro Verlade- und Transportkosten des Baums, die der Glühweinverkauf wieder reinholen sollte, konnten laut Landratsamt „zu hundert Prozent gedeckt werden“. Insgesamt seien rund 11 000 Liter Heißgetränke ausgeschenkt worden. Neben Glühwein zählte dazu auch alkoholfreier Punsch.

Täfelchen an den Bänken weist auf die Geschichte des Holzes hin

Nun, da der Christkindlmarkt rum ist und die Tanne ihren Soll erfüllt hat, verschwindet der Baum vom Marienplatz. Die Berufsfeuerwehr München legte den Baum am Mittwoch auf den Boden, entfernte die Äste und teilte ihn für den Transport in drei bis vier Segmente. Der zersägte Baum kommt nun wieder nach Hohenpeißenberg, wo ihn das Team vom Bauhof in Sitzbänke verwandeln will. Wie das Landratsamt mitteilt, wird das Holz im Sägewerk grob aufgespalten und vom Bauhof in entsprechende Stücke geschnitten, um es schließlich zu Sitzgelegenheiten zu verbauen. Wie die Bänke ausschauen sollen, steht noch nicht fest.

Versehen mit Täfelchen, die die Geschichte des Holzes erzählen, sollen die Bänke in der Region verteilt werden. So findet die über 50 Jahre alte Weißtanne nach ihrer kurzen Karriere als Münchner Christbaum wieder in ihre Heimat zurück.

