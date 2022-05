In Hohenpeißenberg: Endlich haben die Dach-Sanierungsarbeiten am Kirchen-Komplex begonnen

Von: Kathrin Hauser

Mit den Bauarbeiten am Pfarrhaus in Hohenpeißenberg hat die Sanierung des Kirchenkomplexes begonnen. Zur Freude von (v.l.) Kirchenpfleger Ernst Schmidhuber, Architekt Wolfgang Utz, Pfarrer Robert Kröpfl und Verwaltungsleiterin Melanie Sanktjohanser. © Gronau

Nachdem sich der Beginn der Dach-Sanierung an der Kirche und dem angrenzenden Gebäudekomplex in Hohenpeißenberg immer wieder verschoben hat, ist es nun so weit: Die Bauarbeiten haben begonnen. Die Kosten steigen auf 1,5 Millionen Euro, davon muss die Pfarrei rund 225 000 Euro aufbringen.

Hohenpeißenberg – „Hurra, endlich ist es so weit“, freut sich Kirchenpfleger Ernst Schmidhuber: „Es gab ein langes Warten, aber jetzt sind die letzten Hindernisse aus dem Weg geschafft.“ Mit den Bauarbeiten am Pfarrhaus im Ort hat nun die Sanierung des gesamten Kirchenkomplexes begonnen. Die alten Dachplatten werden nach und nach abgedeckt und die neuen Aluminiumschindeln angebracht.

Wie berichtet, hatte ein Gutachten im Sommer des Jahres 2020 ergeben, dass die Dachplatten der Pfarrkirche „Auferstehung des Herrn“ und die des gesamten Komplexes, zu dem unter anderem noch das Pfarrhaus und die Bücherei gehören, asbesthaltig sind. Das alleine verursacht keinen Schaden, doch aus den Dachplatten hat sich rund 59 Jahre nach der Fertigstellung des Kirchenkomplexes asbesthaltiger Staub gelöst. Damit war vor rund zwei Jahren klar, dass etwas passieren muss.

Das sahen die Sachverständigen bei der Erzdiözese München-Freising genauso, nachdem sie vom Pfarrverband Peiting-Hohenpeißenberg über den Sanierungsbedarf informiert worden waren. Die Dachsanierung wurde als Notfall eingestuft und die Kirche erteilte schnell eine Baugenehmigung sowie die Zusage 85 Prozent der Sanierungskosten zu übernehmen.

Dennoch vergingen rund eineinhalb Jahre, bis die Bauarbeiten nun tatsächlich losgehen konnten. Zunächst gestaltete sich die Suche nach dem Material, das als Ersatz der Asbest-Dachplatten dienen kann, schwierig. Architekt Wolfgang Utz hatte ursprünglich mit Schiefer geliebäugelt, doch wegen des höheren Gewichts, schied das Gestein aus. Nach längerer Suche fiel die Wahl schließlich auf Aluminium.

Dann erschwerten die gestiegenen Bau- und Materialkosten den Start der Dachsanierung und es musste nachfinanziert werden, wie Schmidhuber berichtet. Auch dabei sei das Ordinariat äußerst kooperativ gewesen. „Sonst hätten die Aufträge nicht vergeben werden können“, sagt Schmidhuber. Inzwischen ist klar, dass die ursprünglichen Kosten in Höhe von einer Million Euro wohl um die Hälfte steigen. „Wir rechnen jetzt mit gut 1,5 Millionen Euro“, sagt der Kirchenpfleger.

85 Prozent davon übernimmt die Erzdiözese, 15 Prozent muss der Pfarrverband aufbringen, was 225 000 Euro entspricht. Die Pfarrei ist deswegen auf Spenden und Benefizveranstaltungen angewiesen, wie das Konzert, das am 24. Juli von Hohenpeißenberger Chören und Musikgruppen zugunsten der Sanierung in der Pfarrkirche gegeben wird.

Es ist geplant, dass heuer noch das Dach des Pfarrhaus-Komplexes und der Kirche ausgetauscht werden und im kommenden Jahr der Kirchturm folgt, für den ein spezielles Gerüst nötig ist. „Das ist noch eine Herausforderung“, sagt Schmidhuber.

Spenden

können auf folgendes Konto bei der Raiba Pfaffenwinkel überwiesen werden: IBAN: DE02 7016 9509 0002 5157 25