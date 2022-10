Für seine Überzeugung ging er ins KZ: Wikipedia-Eintrag schildert bewegtes Leben von Anton Pröbstl

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Das Dokument, das den Bergarbeiter Anton Pröbstl als Landtagsabgeordneten ausweist, ist heute noch im Besitz der Familie. © Ralf Ruder

Bislang war der ehemalige Hohenpeißenberger Bürgermeister Anton Pröbstl vor allem in seinem Heimatort bekannt. Das könnte sich nun ändern: Seit kurzem gibt es einen „Wikipedia“-Eintrag über den aufrechten Sozialdemokraten, der für seine Überzeugung sogar ins KZ ging.

Hohenpeißenberg – Was Anton Pröbstl alles mitmachte und erlebte, wäre eigentlich Stoff für ein ganzes Buch oder für eine Fernseh-Serie. Seit kurzem gibt es nun immerhin einen Beitrag auf der Online- Enzyklopädie „Wikipedia“ über den ehemaligen Hohenpeißenberger Bürgermeister und Landtagsabgeordneten, den die Nationalsozialisten ins KZ nach Dachau steckten.

Den Artikel hat Rüdiger Zimmermann verfasst, der als Abteilungsleiter lange die Bibliothek der SPD-nahen „Friedrich-Ebert-Stiftung“ leitete. Als Historiker habe er sich immer für den Menschen in der Arbeiterbewegung interessiert und schon viele Biografien verfasst, so Zimmermann. Dass sich der Rheinländer nun mit dem Leben Anton Pröbstels beschäftigt, der ein Urgroßvater des heutigen Bürgermeisters Thomas Dorsch ist, ist kein Zufall.

Chronist Rüdiger Zimmermann faszinierte Anton Pröbstls Schicksal

Zimmermann hat angeheiratete familiäre Bande nach Hohenpeißenberg, wie er auf Nachfrage an diese Zeitung schreibt: „Die Familie meiner Frau stammt väterlicherseits aus Hohenpeißenberg; ihre Urgroßmutter Rosina Pröbstl (1854-1896) gehört zu dem weitverzweigten Pröbstl-Clan.“

Als Zimmermann zum 100. Geburtstag seines Schwiegervaters, Anton Fischer, einem gebürtigen Hohenpeißenberger, eine Festschrift schreiben wollte, stieß er auf Anton Pröbstl, „dessen Schicksal mich sehr fasziniert hat“, schreibt Zimmermann: „Und ich fand, dass sein Leben besser aufgearbeitet werden sollte.“ Ursprünglich habe er einen größeren Artikel über Anton Pröbstl schreiben wollen, doch seine Recherchen im Bayerischen Staatsarchiv und in der Staatsbibliothek in München seien nicht so ergiebig gewesen wie erhofft. „Immerhin für einen schönen Wikipedia-Artikel hat es gereicht.“

Wikipedia-Artikel erschien kurz vor Anton Pröbstls 150. Geburtstag

Kurz vor Anton Pröbstls 150. Geburtstag am 13. Oktober ist der Beitrag veröffentlich worden. Er erzählt vom bewegten Leben eines aufrechten Sozialdemokraten, der über Parteigrenzen hinweg so großes Ansehen genoss, dass der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß noch 1985 an „bedeutende Persönlichkeiten“, erinnerte, „die die SPD in diesem Landkreis hatte, an Bürgermeister Pröbstl aus Hohenpeißenberg, einen alten Recken“.

Die Turnhalle wäre ohne den Privatkredit von Anton Pröbstl nie gebaut worden. Die Nazis haben sie beschlagnahmt. © Hochenauer

Anton Pröbstl wurde am 13. Oktober 1872 in Rottenbuch geboren. Er entstammte einer alten Hohenpeißenberger Familie. Nachdem er die Volksschule in Rottenbuch besucht hatte, arbeitete er als Knecht in der Landwirtschaft. Von 1892 bis 1894 leistete er seinen Militärdienst beim Königlich Bayerischen 1. Fußartillerie-Regiment in Neu-Ulm ab. 1895 kehrte er nach Hohenpeißenberg zurück, wurde Bergmann. Zwei Jahre später heiratete er Katharina Schmid aus Marnbach.

Pröbstl wurde 1910 Ortsvorsitzender der SPD in Hohenpeißenberg

Wann genau Anton Pröbstl in die SPD eingetreten ist, ist unklar. Den Vorsitz des Ortsvereins übernahm er im Jahr 1910. Schon zuvor war er zum wichtigen Mitglied der sozialdemokratisch und gewerkschaftlich orientierten Arbeiterbewegung in Hohenpeißenberg geworden. „Bei allen Neugründungen der Arbeiterkultur- und Selbsthilfeorganisationen in der knapp 1000 Einwohner zählenden Gemeinde war Pröbstl an entscheidender Stelle beteiligt“, so der „Wikipedia“-Eintrag.

Er gründete zudem zahlreiche Vereine: im Jahr 1903 die Ortsgruppe des Arbeiter-Radfahrerbundes Solidarität; 1908 die Ortsgruppe des Deutschen Arbeitersängerbundes; 1913 die Ortsgruppe des Arbeiter-Turn- und Sportbundes. Sein Engagement brachte ihm im Jahr 1912 einen Sitz im Gemeindeparlament ein. Wählen durften damals nur Männer.

Im Ersten Weltkrieg musste Anton Pröbstl als Soldat kämpfen - fünf Jahre später zog er in den Landtag

Auch in der freien Gewerkschaftsbewegung war Pröbstl aktiv. Am 23. Dezember 1899 wurde der „Verband Deutscher Berg- und Hüttenarbeiter“ gegründet und Anton Pröbstl ihr Kassier. Der Zechenleitung war er bald ein Dorn im Auge. „Mehrfach warnte die Zechenleitung neuankommende Bergleute vor dem sozialistischen Agitator Anton Pröbstl. Angebote der Zechenleitung als „Aufsichtsperson“ aufzusteigen lehnte er rundweg ab“, so „Wikipedia“.

Pröbstls Engagement in Hohenpeißenberg endete abrupt, als er im August 1914 eingezogen wurde, um im Ersten Weltkrieg zu kämpfen. Im Februar 1915 durfte er als kriegswichtiger Bergmann wieder nach Hohenpeißenberg zurückkehren und in die Zeche einfahren.

Bei den ersten bayerischen Landtagswahlen nach der Revolution im Januar 1919 zog Anton Pröbstl für die SPD in den Landtag ein. Im Juni 1920 wurde erneut gewählt – Pröbstl verlor sein Mandat wieder, weil die SPD viele Sitze verloren hatte.

Bürgermeister Thomas Dorsch hält den Landtagsausweis seines Urgroßvaters in Händen. © Ralf Ruder

1919 brachte er die Gründung der „Baugenossenschaft bayerischer Rigi Hohenpeißenberg“ auf den Weg. Im Dezember 1924 wurde er – diesmal auch mit den Stimmen der Frauen – mit großer Mehrheit zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Pröbstl war das Zugpferd der lokalen SPD und bescherte ihr – für bayerische Verhältnisse schon damals ungewöhnlich – Traumergebnisse.

Er engagierte sich für den Bau eines neuen Rathauses und förderte den Bau einer Turnhalle für die örtliche Arbeitersportbewegung unter anderem mit einem Privatkredit, was sich als fatal erweisen sollte. 1928 wurde Pröbstl in den Kreistag und 1932 in den Bezirkstag gewählt.

1933: „Anton Pröbstl wurde verhaftet und kurzfristig im KZ Dachau in Schutzhaft genommen“

Die Hohenpeißenberger blieben gegen die aufsteigenden Nationalsozialisten weitgehend immun, was sich bei den Wahlen am 5. März 1933 zeigte. Das nützte nichts: Ende März kam der Befehl, alle Bürgermeister der Arbeiterparteien zu entlassen. „Anton Pröbstl wurde verhaftet und kurzfristig im KZ Dachau in Schutzhaft genommen“, schreibt Zimmermann. Im Juli 1933 wurden ihm alle übrigen Ämter entzogen.

Die Besetzung und Enteignung „seiner“ Turnhalle trafen Pröbstl hart, weil er fast sein gesamtes Erspartes als Privatkredit zur Finanzierung des Baus gegeben hatte. Pröbstl versuchte, gerichtlich dagegen vorzugehen. 1939 entschied die letzte Instanz, dass er als „Führer der staatsfeindlichen marxistischen Sozialdemokratie“ keinen Anspruch auf Entschädigung habe.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Im Mai 1945 wurde Pröbstl als 72-Jähriger von den Amerikanern wieder als Bürgermeister eingesetzt. Im Dezember beteiligte er sich an der Wiedergründung der SPD. Im Jahr darauf stellte er sich nochmals zur Wahl und wurde mit großer Mehrheit zum Bürgermeister gewählt. 1948 trat er aus Altersgründen nicht mehr an.

Zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 1952 ernannte die Gemeinde Anton Pröbstl zu ihrem Ehrenbürger. 1957 starb er in Hohenpeißenberg, wo heute eine Straße an ihn erinnert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.