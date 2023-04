Zum Staunen: Das „Heilige Grab“ ist fast komplett

Von: Kathrin Hauser

Präsentieren das „Heilige Grab“ in der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg: (v.l.) Thomas Dorsch, Ernst Schmidhuber, Franz Stelzer, Rudi Hochenauer, Annette Müller, Robert Kröpfl und Helmut Graf. © Ruder

Vor vielen Jahren schon ist innerhalb des Fördervereins der Entschluss gereift, wieder ein Heiliges Grab in der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg aufzubauen. Inzwischen ist es fast komplett und kann in diesen Tagen bestaunt werden.

Hohenpeißenberg – Früher war es Tradition in der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg, ein „Heiliges Grab“ aufzubauen. „Diese Tradition stammt aus der Zeit kurz vor der Jahrhundertwende“, sagt Bürgermeister Thomas Dorsch, der Mitglied im Vorstand des Fördervereins „Freunde der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt“ ist: „ Dann hat man solche Sachen nicht mehr so gehabt.“ Ein Teil der Bestandteile sei auf dem Speicher der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg eingelagert worden. „Den Großteil der Kulissen hat man entsorgt“, sagt Dorsch.

Der Grablegeheiland wurde auf einem anderen Speicher gefunden

Vor ein paar Jahren dann seien beim Durchstöbern des Speichers Teile des „Heiligen Grabes“ entdeckt worden, so Dorsch: „Und wir haben uns im Förderverein entschieden, es zu restaurieren, zu vervollständigen und wieder aufzubauen.“ Dazu hätten die Mitglieder in den vergangenen Jahren verstärkt geschaut, dass sie die Teile, die entsorgt worden waren, ersetzen konnten, andere Teile seien restauriert worden. Im Laufe der Jahre sind immer mehr Teile hinzugekommen. „Wir haben Schritt für Schritt geschaut, wie wir das ,Heilige Grab’ aufbauen könnten“, sagt Dorsch.

Ölbergszene als Hintergrundbild

Der Grablegeheiland, der Mittelpunkt eines jeden „Heiligen Grabes“ war nicht entsorgt worden, dennoch liegt nun nicht der in der Wallfahrtskirche aufgebahrt, der auf dem Speicher gefunden wurde, sondern einer, der in einem anderen alten Speicher in der Region entdeckt wurde und den Mitgliedern des Fördervereins noch besser gefiel.

Leider existiert kein Bild mehr vom „Heiligen Grab“, wie es früher in der Wallfahrtskirche aufgebaut war, es existierte aber ein historisches schwarz-weiß Foto der Ölbergszene, die damals schon Hintergrundbild für das „Heilige Grab“ war. Wie berichtet, gibt es seit heuer auch dieses wieder: Die Bühnenmalerin Sanne Pohl hat im Auftrag des Fördervereins die Ölbergszene als Hintergrundbild gemalt (wir berichteten).

Wallfahrtskirche bis 21 Uhr geöffnet

Neu dazu kamen heuer auch 18 so genannte „Schusterkugeln“ – mit gefärbtem Wasser gefüllte Glaskugeln, die beleuchtet werden und die ganze Kulisse in mystisches Licht tauchen. „Schusterkugeln“ haben zu jedem „Heiligen Grab“ gehört. Vor zwei Jahren wurde es zum ersten Mal in der Wallfahrtskirche aufgebaut. Inzwischen ist es fast vollständig. „Nächstes Jahr dürfte es komplett sein“, sagt Dorsch.

Derzeit kann das „Heilige Grab in der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg bestaunt werden. An Karfreitag, 7. April, feiert Pfarrer Robert Kröpfl um 15 Uhr am „Heiligen Grab“ die Karfreitags-Liturgie – mit besonderer musikalischer Umrahmung. An diesem Abend ist die Wallfahrtskirche bis 21 Uhr geöffnet.

Nach der Tradition wächst das „Heilige Grab“ in der Karwoche bis Karfreitag, dann wird es wieder abgebaut. „Unseres kann auf Ostern umgebaut werden“, erläutert Dorsch. Alle, die das wohl größte „Heilige Grab“ im Landkreis vor Ostern nicht anschauen können, haben heuer bis zum „Weißen Sonntag“ die Möglichkeit dazu.