Wetterrückblick des Observatoriums: Der Februar war stürmisch

Schnee in den Bergen, im Tal (hier Wielenbach) eher weniger: Viel Schnee lag diesen Winter bei uns nicht. © ruder

Der Februar war von Wind geprägt, gleich mehrmals wurden auf dem Hohen Peißenberg Orkanböen gemessen. Dafür schien die Sonne öfter als im Durchschnitt, allerdings regnete es auch fast jeden Tag – zumindest ein bisschen.

Hohenpeißenberg – Der letzte Wintermonat begann sehr wechselhaft. Auf dem Hohen Peißenberg war der Monatserste ein Eistag (Maximum unter 0 Grad Celsius, wenn auch sehr knapp). Es schneite den ganzen Tag. Starke Winde führten zu heftigen Schneetreiben. Die Schneedecke wuchs bis zum Folgetag auf 22 Zentimeter an – es sollte schon die höchste Schneedecke des Monats bleiben, denn bereits am 2. Februar kam es zu Regen-, Schnee- und Graupelschauern, sogar ein Donner war zu hören.

Nun folgten Warm- und Kaltfronten im steten Wechsel mit Regen und Schnee. Es war mal mehr, mal weniger zu mild und vor allem sehr stürmisch. Windstärke 9 der Beaufort-Skala wurde während der ersten Dekade an sechs Tagen erreicht und sogar überschritten. Eine Windspitze am 6. Februar mit 115 km/h bedeutete volle Orkanstärke, Windstärke 12. Ein nächtliches Gewitter bei Kaltfrontdurchgang trat in den Morgenstunden des 7. Februar auf.

Eine kleine Verschnaufpause von Sturm und Regen gab es am 9. und 10. Februar, denn mit Winddrehung auf Südwest folgten zwei trockene Tage mit Sonnenschein von fast 10 Stunden. Die Tagesmaxima stiegen auf elf Grad Celsius an. Der Schnee schmolz bis auf neun Zentimeter zusammen.

Am 11. Februar überquerte uns eine Kaltfront, danach folgten erneut drei sehr sonnige Tage, die Temperaturen trieb es alsbald noch weiter nach oben auf fast 13 Grad Celsius am 14. Februar. Es war die Ruhe bzw. das Zwischenhoch vor dem nächsten Sturm bzw. Stürmen.

Ein Starkwindband verlagerte sich mit 300 km/h Richtung Mitteleuropa mit drei Orkantiefs im Gepäck. Eine extrem seltene Konstellation! Die höchste Windspitze wurde auf dem Hohen Peißenberg mit 130 km/h gemessen. Sturmtief Nummer zwei suchte vom 18. bis 19. Februar große Teile West- und Mitteleuropas heim, Nummer drei folgte kurz danach – mit „nur“ orkanartigen Böen der Windstärke 11 am 20. und 21. Februar.

Während der zweiten Dekade war es sehr wechselhaft mit Schnee- und Regenfällen ganz im Rhythmus der Frontpassagen. Die Tagesmaxima lagen zwischen zwei und 13 Grad Celsius.

Eine Kaltfront aus Nordwesten überquerte uns am 25. Februar und führte kalte, maritime Polarluft zu uns. So wurde es auf dem Hohen Peißenberg, jedoch besonders im höheren Alpenvorland, wieder etwas winterlicher. Die Tagesmaxima sanken von elf Grad Celsius am 24. auf minus 0,1 Grad Celsius am 26. Februar. Es bildete sich wieder eine Schneedecke von sechs Zentimetern aus. An den letzten beiden Tagen des Monats stellte sich nach den stürmischen Tagen ruhiger Hochdruckeinfluss ein. Meist war es wolkenlos. Die Nachttemperaturen sanken bis minus 5 Grad Celsius ab und lagen tagsüber nur noch bei 0 Grad. Die Sonne schien bis zu 11 Stunden.

Insgesamt fiel der Februar mit einer Monatsmitteltemperatur von 1,9 Grad um 3,0 Grad zu warm aus, wenn man das langjährige Mittel von 1961 bis 1990 betrachtet. Seit dem Bestehen der langjährigen Messreihe 1781 gab es immerhin 25 Februarmonate, die noch wärmer bzw. genau so warm waren.

Der 18. Februar war mit 12,9 Grad Celsius am wärmsten. An fünf Tagen kletterte das Quecksilber über zehn Grad. An zwei Tagen blieb es nur wenige Zehntel unter dem Nullpunkt (Eistage). Frost trat an 21 Tagen auf. Am kältesten war es mit minus 5,1 Grad Celsius am 27. Februar. Die Niederschläge auf dem Hohen Peißenberg hielten sich mit 60 Liter pro Quadratmeter exakt an das langjährige Mittel. Allerdings blieb es nur an sieben Tagen völlig trocken. Eine meist recht dünne Schneedecke lag an 21 Tagen, die Sonne schien 136 Stunden (135 Prozent).

Siegmar Lorenz, Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg