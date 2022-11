Wetterrückblick: Der wärmste Oktober der Geschichte

Er begann kalt und regnerisch, doch geendet ist der wärmste Oktober aller Zeiten mit einer Serie von Rekorden: Das wärmste Tagesmittel seit 1781 sowie die wärmste Oktobernacht und der späteste Sommertag, den es jemals gab.

Hohenpeißenberg – Das niederschlagsreiche Wetter des September setzte sich zunächst auch im Oktober fort. Die erste Dekade begann mit zwei sehr trüben Tagen und der Passage atlantischer Tiefausläufer. Schauer sowie länger andauernder ergiebiger Dauerregen waren die Folge. So fielen allein am 2. Oktober 43 Liter pro Quadratmeter Niederschlag – bereits 62 Prozent der im gesamten Monat zu erwartenden Menge.

Vom 3. bis 7. Oktober blieb es unter Hochdruckeinfluss trocken und sehr sonnig. Mit Temperaturen über 20 Grad Celsius hatte sich der Altweibersommer nun endlich verspätet bei uns eingestellt.

Am 8. Oktober überquerte uns eine Kaltfront mit bereits erwärmter maritimer Polarluft. Danach stellte sich bis zur Monatsmitte ein Mix aus starker Bewölkung und Nebel ein. Täglich kam es von Westen und Südwesten her zu Niederschlägen mit der Jahreszeit entsprechenden Temperaturen.

Ab der Monatsmitte lagen wir auf der Vorderseite eines Tiefdruckkomplexes über den Britischen Inseln in einer sehr milden Südwestströmung. Je nach Lage dieses steuernden Tiefs erreichten uns im Wechsel mal trockene und mal feuchte Luftmassen. Bei dieser Wetterlage überstiegen die Maxima oftmals 20 Grad Celsius. Der Südwind brachte sehr milde Luft sowie föhnige Abschnitte mit sich. Ursache dieser Wetterbeständigkeit war der Jetstream über dem Atlantik – das Starkwindband, welches sich in den mittleren Breiten in etwa neun Kilometer Höhe rund um die Erde zieht.

Der Jetstream dehnte sich längere Zeit nach Süden aus und blieb stationär. Diese beständige Großwetterlage führte die sehr milde Luft von Spanien direkt nach Mitteleuropa.

Völlig trocken blieb zunächst nur der 16. Oktober. Ein Nebeltag ohne Sonne war der 19. Oktober, trüb und regnerisch fielen der 21. sowie der 24. Oktober aus. Ab dem 27. Oktober verstärkte sich die Warmluftzufuhr aus dem Mittelmeerraum noch weiter: Die ungewöhnlich warmen Luftmassen subtropischen Ursprungs führten zu Spätsommerwetter mit ungewöhnlichen Rekorden. Auf dem Hohen Peißenberg wurde am 29. Oktober das wärmste Tagesmittel der Lufttemperatur eines Oktobertages seit Beginn unserer Aufzeichnungen 1781 mit 21,2 Grad Celsius gemessen – und das mit Abstand (zuvor 20,2 Grad am 26. Oktober 2006). Das Temperaturmaximum an diesem Sommertag betrug 25,4 Grad Celsius – es war das drittwärmste eines Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen. So spät im Oktober gab es auch noch nie einen Sommertag.

Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass am 29. und 30. Oktober auch Wolkenfelder durchzogen und die Luft mit Saharastaub angereichert war, sonst wäre es womöglich noch wärmer geworden.

Ebenso ein Rekord an diesem Tag trat in der Nacht auf, denn es wurde nur 17,2 Grad Celsius „kalt“ – das bisher höchste Tagesminimum eines Oktobertages.

Insgesamt fiel der Oktober mit einer Monatsmitteltemperatur von 13,4 Grad Celsius um 5,4 Grad zu warm aus. Es war der wärmste Oktober in der Geschichte unserer Messreihe. Somit wurde der bisher wärmste Oktober 2001 noch um sechs Zehntel übertroffen.

Interessant ist auch der Vergleich der langjährigen Monatsmittelwerte der ersten beiden Herbstmonate. So beträgt das langjährige Septembermittel 12,0 Grad Celsius, das Oktobermittel 8,0 Grad – dieses Jahr jedoch war der Oktober um 2,1 Grad wärmer als der September – eine seltene Umkehr im Witterungsverlauf des Jahres.

Wärmster Tag im Oktober war der 29. Oktober mit 25,4 Grad. Die tiefste Temperatur wurde am 1. Oktober mit 5,5 Grad gemessen. München und Wielenbach registrierten gleich vier Sommertage (Maxima über 25 Grad), was außergewöhnlich ist.

Messbare Niederschläge fielen an 15 Tagen, insgesamt 117 Liter pro Quadratmeter bzw. 167 Prozent des Durchschnitts. Somit fielen vom 1. Januar bis 31. Oktober nun immerhin schon 90 Prozent der langjährig in diesem Zeitraum zu erwartenden Niederschlagssumme.

Die Sonne blieb im Oktober ganz knapp unter ihrem Durchschnittswert. Sie schien 143 Stunden (95 Prozent). An sechs Tagen war sie nicht zu sehen. Die höchste Windspitze betrug am 1. Oktober 72 km/h.

Siegmar Lorenz, Wetterbeobachter