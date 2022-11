„Ein ausnehmend schöner Christbaum“ aus Hohenpeißenberg für den Münchner Christkindlmarkt

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Viel beachtet wurde die Knappschaftskapelle Hohenpeißenberg bei ihren Auftritten in München. © Oliver Bodmer

Feierlich wurde am Montag der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz in München eröffnet. Viele Gäste aus dem Landkreis erlebten mit, wie gegen 17 Uhr die Lichter am großen Christbaum angingen. Die 25 Meter hohe Weißtanne stammt aus einem Garten in Hohenpeißenberg.

München/Hohenpeißenberg – Schon beim Platzkonzert am Rindermarktbrunnen gegen 16 Uhr sorgten die Mitglieder der Knappschaftskapelle Hohenpeißenberg für Aufsehen: „Kommt Ihr aus dem Ruhrgebiet?“ „Das sind doch Bergmannsuniformen?“ Viele Zuschauer und Passanten wunderten sich über das ungewohnte Bild in der Münchner Innenstadt, zückten ihre Handys, um Fotos und Filme zu machen. Die Weihnachtslieder, die die Musiker aus Hohenpeißenberg in ihrer Knappenuniform spielten, waren dann schon vertrauter: „Oh Du Fröhliche“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und – passend zum Ereignis – „Alle Jahre wieder“ sowie „Oh Tannenbaum“.

Zum dritten Mal in Folge hat der Landkreis den Christbaum gespendet, der den Münchner Marienplatz im Advent schmückt. Die 25 Meter hohe sibirische Weißtanne stammt heuer, wie bereits berichtet, aus dem Privatgarten der Familie Schaan in Hohenpeißenberg und hätte, weil sie einer Stromleitung in die Quere kam, ohnehin gefällt werden müssen.

Ein Team aus Hohenpeißenberg hat am Eröffnungstag den Glühweinstand im Innenhof des Münchner Rathauses betrieben. © Kathrin Hauser

Der vom Landkreis organisierte Bus, der aus Hohenpeißenberg in die Landeshauptstadt gefahren war, war bis auf den letzten Platz besetzt. Viele Hohenpeißenberger Gemeinderäte, Pfarrer Dr. Robert Kröpfl, die zweite Bürgermeisterin Gerlinde Rasch, Bürgermeister Thomas Dorsch, Stefan Fischer vom Bauamt, Kämmerin Martina Rauch und natürlich Familie Schaan waren unter anderem mitgereist, um das große Ereignis mitzuerleben. Mit von der Partie waren auch die beiden Bürgermeister Max Bertl (Steingaden) und Peter Ostenrieder (Peiting), aus deren Gemeinden die Christbäume in den vergangenen zwei Jahren stammten sowie Vertreter des Landkreises wie der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer. Kreiskämmerer Norbert Merk, und sein Stellvertreter Matthias Brugger sowie Landrätin Andrea Jochner-Weiß und ihr Geschäftsleiter Georg Leis waren mit dem Dienstwagen. angereist.

Nach dem Standkonzert am Rindermarkt, marschierte die Delegation angeführt von Polizisten gefolgt von der Knappschaftskapelle, die den „Glück auf Marsch“ spielte, am Viktualienmarkt vorbei zum Rathaus, wo sich die Musiker am Fuße der noch unbeleuchteten Weißtanne für den nächsten Auftritt aufstellten. Nur sie durften in den abgesperrten Bereich unter dem berühmten Rathausbalkon, auf dem sich dann die Delegation aus dem Landkreis präsentierte. Dort, wo sich bei Titelgewinnen des FC Bayern sonst Fußballstars bejubeln lassen, standen jetzt die Landrätin und Bürgermeister Dorsch neben seinem Münchner Kollegen, Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Tausende von Schaulustigen hatten die Handys gezückt, als dieser kurz nach 17 Uhr das Wort ergriff und Besucher wie Gäste aus dem Landkreis begrüßte: „Ich freue mich, dass es heuer wieder einen Christkindlmarkt gibt. Es ist Zeit geworden.“ Wegen der Corona-Pandemie konnte der Markt in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattfinden. „Ein Christkindlmarkt ohne Baum geht nicht. Und ein Baum ohne Beleuchtung geht auch nicht“, sagte Reiter. Deswegen hätten die Techniker der Stadt 3000 LED Leuchten an den Christbaum angebracht, der heuer ein besonders schönes Exemplar sei. „Es gab praktisch keine Kritik. Es ist ein toller, wunderschöner Baum.“ Er bedankte sich bei der Landrätin, bei Bürgermeister Dorsch und bei Familie Schaan für die Weißtanne und bat die Zuschauer anschließend um einen gemeinsamen Countdown: „Drei, zwei, eins, Licht“, erklang im Chor und der Christbaum erstrahlte im Lichterglanz. Ein Raunen ging durch die Menge, Applaus brandete auf und der Christkindlmarkt war offiziell eröffnet. Dann hatte die Landrätin das Wort. Sie dankte den Spendern und allen, die geholfen haben, den Christbaum zu übergeben, was keine ganz leichte Aufgabe gewesen sei. „Möge er Hoffnung, Frieden und Freude bringen“, sagte Jochner-Weiß.

Es sei ein berührender Moment gewesen, als die Lichter am Baum angegangen seien, und etwas Besonderes, das Schauspiel vom Balkon des Rathauses aus verfolgen zu dürfen, sagte die Landrätin später, als es im Rathaus im Zimmer, das auf den Balkon führt, noch einen Umtrunk und Weihnachtsplätzchen gab: „Ich freue mich, dass ich das erleben durfte.“ Zum Dank wurde die Gruppe aus dem Landkreis noch zum Abendessen in den Ratskeller unter dem Rathaus eingeladen. Dort bedankte sich Reiter noch einmal für den „ausnehmend schönen Christbaum“ und lobte das gute Miteinander der Gäste: „Ihr seid alle so freundlich zueinander. Das kennen wir so nicht.“

Rund 10 000 Euro hat es den Landkreis gekostet, den Baum unbeschadet nach München zu transportieren. Das Geld soll durch den Verkauf von Glühwein im Innenhof des Rathauses wieder erwirtschaftet werden. Die Gemeinden wechseln sich dabei ab. Am Eröffnungstag war die Gemeinde Hohenpeißenberg dran. Zu Beginn sei es noch nicht so gut gewesen, „aber gegen 16, 17 Uhr ging es richtig los“, sagte Sebastian Ranft. Das berichtete auch Andi Strauß vom festen Glühweinstand auf dem Markt, den die Gemeinde Steingaden betreiben darf. „Fast das ganze Dorf steht hier mal beim Verkaufen“, sagt der Musikvorstand.

Bevor die Gruppe aus dem Landkreis die Heimreise antrat, nahmen die meisten von ihnen noch einen Schlummertrunk am Glühweinstand im Rathaus-Innenhof. Gegen 23 Uhr waren die Hohenpeißenberger wieder zu Hause. Gerade, als auf dem Münchner Marienplatz die Weißtanne aus Hohenpeißenberg Feierabend hatte und ihre Beleuchtung zum ersten Mal erlosch.