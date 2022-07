In Hohenpeißenberg gibt es einen Bund für alle Frauen – und einen Mann

Von: Kathrin Hauser

Verein gerettet: Marianne Hofmann (l.) und Inge Dreer (2.v.l.) sind die neuen Vorsitzenden im Frauenbund, Thomas Dorsch (r.) ist der einzige Mann im Bunde. © Gronau

Nachdem die langjährige Vorsitzende ihren Posten aufgeben musste, stand der Frauenbund Hohenpeißenberg kurz vor der Auflösung. Wie es dazu kam, dass es jetzt doch weitergeht und warum plötzlich viele junge Mütter eintreten, erzählten die Frauen bei einem Treffen.

Hohenpeißenberg – An diesem Nachmittag ist Leben im „Haus der Vereine“ in Hohenpeißenberg: Auffallend viele Mütter mit kleinen Kindern sind da. Manche schlafen im Kinderwagen, andere brabbeln vor sich hin. Eine der Krabbelgruppen des Katholischen Deutschen Frauenbundes Hohenpeißenberg (KDFB) trifft sich heute hier. Es gibt derzeit drei Krabbelgruppen beim Frauenbund – wahrscheinlich kommt noch eine vierte dazu.

„Das war noch nie so, dass es mehr als eine Krabbelgruppe gab“, sagt die erste Vorsitzende Inge Dreer und Marianne Hofmann, die erste Vorsitzende, pflichtet ihr bei. „Das haben die Frauen aus dem Ort selber angeleiert“, erzählt Dreer. Die beiden Vorsitzenden freuen sich über die aktiven jungen Mütter. Insbesondere für Zugezogene sei das eine gute Möglichkeit, niederschwellig Kontakt zu Müttern zu knüpfen, die schon länger in Hohenpeißenberg leben. Überhaupt sei es für Mütter mit kleinen Kindern wichtig, sich auszutauschen. Der Austausch habe den Frauen in den vergangenen zwei Jahren sehr gefehlt,

Auflösung drohte

Dabei hätte es dieses und auch andere Angebote des Frauenbundes um ein Haar nicht mehr gegeben: Nachdem die langjährige Vorsitzende Silvia Schmidhuber ihr Amt nicht weiterführen konnte, hatte sich zunächst keine Nachfolgerin gefunden und damit wäre die Auflösung besiegelt gewesen.

Als Marianne Hofmann und Inge Dreer davon gehört haben, haben sie sich kurzentschlossen bereit erklärt, den Vorsitz zu übernehmen. „Es war mir ein großes Anliegen, dass der Frauenbund im Ort weiterbesteht“, sagt Inge Dreer. Und Marianne Hofmann ging es ebenso. Sie habe sich sehr kurzfristig dazu entschlossen, den Vorsitz zu übernehmen: „Ich wusste am Morgen noch nicht, dass ich es machen würde.“

Vielfältiges Programm für Frauen jeden Alters

Die beiden Vorsitzenden wollen erreichen, dass sich auch jüngere Frauen vom Angebot des Frauenbundes angesprochen fühlen. Dafür soll es neben den Krabbelgruppen auch Vorträge geben. Es ist ihnen aber auch wichtig, dass sich die älteren Frauen weiter gut aufgehoben und angesprochen fühlen. Das Programm für die kommenden Wochen ist vielfältig. Zum Beispiel gibt es regelmäßig ein offenes Singen und Aquafitness am Badesee.

Ihr liege auch daran, einen Gegenpol zu setzen zu all dem, was in der katholischen Kirche schief laufe. „Es ist etwas Positives, wenn wir Frauen uns zusammentun und zum Beispiel Krankenbesuche machen“, sagt Marianne Hofmann.

Sondergenehmigung erteilt

Und das vielfältige Angebot scheint zu locken: Es gab zehn neue Anmeldungen in den vergangenen Wochen. 131 Frauen sind derzeit Mitglied im Frauenbund, der in Hohenpeißenberg im Jahr 1929 als „Katholischer Jungfrauenverein“ gegründet worden ist. Bürgermeister Thomas Dorsch ist der einzige Mann im Bunde. Er habe damals eine Sondergenehmigung erhalten: „Selbstverständlich bin ich eingetreten, logisch.“ Er freue sich, dass der Frauenbund weiter bestehe: „Es ist ein Zusammenschluss von engagierten Frauen am Ort. Und das wäre verloren gegangen.“

Informationen: Wer sich für die Teilnahme an einer Krabbelgruppe interessiert, nähere Infos: krabbelnhpbg@gmx.de.

