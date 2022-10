Eine „herausfordernde Baustelle“ ohne Umleitung: Arbeiten an Bergstraße abgeschlossen

Von: Bernhard Jepsen

Freie Fahrt nach der Ertüchtigung der Bergstraße: (v.l.) Kreiskämmerer Norbert Merk, Wolfgang Taffertshofer, Thomas Dorsch und Andreas Lenker. © Jepsen

Die Gemeinde Hohenpeißenberg lud im Zuge der beendeten Sanierungsarbeiten an der Bergstraße zum „Abschluss- und Dankes-Essen“ ein. Anwohner bekamen dabei ein dickes Lob.

Hohenpeißenberg – Es würde bei Bauprojekten sieben Phasen geben, scherzte Bürgermeister Thomas Dorsch in seiner Begrüßungsrede zum Abschlussessen in der Gaststätte „Bayerischer Rigi“. Erst würde enthusiastische Begeisterung herrschen, dann plötzliche Verwirrung und totale Ernüchterung, gefolgt von Massenflucht der Verantwortlichen und der Suche nach dem Schuldigen. Schließlich würden die Unschuldigen bestraft und Nichtbeteiligte ausgezeichnet. Nun, bei der rund eineinhalb Jahre dauernden und rund 1,5 Millionen Euro teuren Sanierung der Kreisstraße auf den Hohen Peißenberg war es freilich nicht ganz so schlimm – wenngleich es eine „herausfordernde Baustelle“ war, wie es Dorsch formulierte. Die Firma Strommer aus Schongau habe jedoch „super Arbeit“ geleistet, und auch die Anlieger hätten ihren Beitrag geleistet: „Ihr wart supergut zu haben“, lobte Dorsch: „Jeder hatte irgendwie Angst vor der Sanierung der Bergstraße, aber mit solchen Anliegern funktioniert es.“

Insgesamt wurde die Bergstraße auf einer Länge von 2,7 Kilometer erneuert und ertüchtigt. „Der abschließende Deckenbau war das kleinste Problem“, bilanzierte Andreas Lenker, Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt. Die Arbeiten fokussierten sich neben dem neuen Fahrbahnbelag vor allem auf den Bau einer neuen Entwässerungsleitung. „Das Wasser bleibt jetzt im Straßensystem“, erklärte Lenker. Damit dürften die Anlieger nun bei Starkregenfällen geschützt sein. Auch in puncto „Verkehrssicherheit“ wurden mit der Verrohrung des hangseitigen Grabens Verbesserungen vorgenommen. „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war genial“, schwärmte Lenker: „Das ist nicht in jedem Ort so.“

Eine Baustelle ohne Umleitungsmöglichkeit

Dass die Bauarbeiten etwas länger gedauert haben, lag daran, dass der Hohe Peißenberg für den Verkehr eben nur über die Bergstraße erreichbar ist. Umleitungsrouten gibt es keine, weshalb die Bauarbeiten zeitweise unter laufendem Verkehr stattfinden mussten. Geregelt wurde das Ganze über Ampelschaltungen und Intervallzeiten.

Baulastträger für die Ertüchtigung der Bergstraße war der Landkreis, der für die Instandhaltung seiner Kreisstraßen ein jährliches Budget von bis zu fünf Millionen Euro bereitstellt. Vize-Landrat Wolfgang Taffertshofer betonte beim Abschlussessen, dass das kein Widerspruch zum gewünschten Ausbau des ÖPNV sei. Man müsse vernetzt handeln und dürfe die unterschiedlichen Infrastrukturansätze nicht gegeneinander ausspielen. „Denn“, so der Vize-Landrat, „auch Busse fahren auf Straßen.“

Mit dem Ausbau der B 472 und der Sanierung der Bergstraße sei der Hohe Peißenberg nun wieder bestens an das Straßennetz angebunden: „Ich hoffe, dass die Bergstraße gut genutzt wird und wieder sicher auf ihr gefahren werden kann“, so Taffertshofer.