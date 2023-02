Energiewende: Experte Andreas Scharli lobt Hohenpeißenbergs Solarpark-Pläne

Von: Bernhard Jepsen

Der Referent der Energiewende Oberland, Andreas Scharli (r.), lobte die Gemeinde für den geplanten Solarpark. © Ralf Ruder

Beim Neujahrsempfang der unabhängigen Wählergruppierung in Hohenpeißenberg drehte sich alles um das Thema Energie. Als Referent war Andreas Scharli von der Energiewende Oberland geladen.

Hohenpeißenberg – „Die Luft in diesem Raum ist sehr energiegeladen“, scherzte „Aufwind“-Vorsitzender Lutz Bose beim traditionellen Neujahrsempfang der unabhängigen Wählergruppierung. Nein, von hitziger Gesprächsatmosphäre konnte im Nebensaal des Bergrestaurants „Bayerischer Rigi“ nicht die Rede sein. Boses Statement bezog sich auf den inhaltlichen Schwerpunkt des Empfangs, zu dem rund 30 Gäste kamen.

Als Referenten hatte „Aufwind“ Andreas Scharli von der Energiewende Oberland (EWO) eingeladen. „Energiewende in der Praxis – nachhaltige Wärme- und Stromversorgung in Hohenpeißenberg“ lautete dessen Thema. Scharli lobte die Gemeinde für die geplante Ausweisung eines Solarparks am westlichen Ortsrand („Ich habe mich sehr gefreut, als ich das in der Zeitung gelesen habe“) und sprach über sein „Lieblingsthema“ – nämlich die Wärmenergie: „Die Einsparpotenziale in dem Bereich werden dramatisch unterschätzt“, so Scharli – „leider auch von vielen Gemeinden“.

Bei Wärmeerzeugung noch Luft nach oben

Bei der Wärmeerzeugung gebe es ebenso noch viel Luft nach oben. Scharli verwies auf ein Biogasanlagen-Projekt, das ein Landwirt aus Peißenberg auf einem Gehöft in der Hohenpeißenberger Frauenwaldstraße verwirklichen möchte: „Ich hoffe, dass der Gemeinderat die Pläne wohlwollend begleitet. Mit der Anlage könnte der Ortsteil Hetten versorgt werden.“ Scharli appellierte aber auch an jeden einzelnen Bürger: „Ein Haushaltsstromverbrauch unter 2000 kWh? Das geht!“

Zum Thema „Energie“ sprach auch Bürgermeister Thomas Dorsch zu den Empfangsgästen. Der Rathauschef gehört zwar politisch zu „CSU/Parteilose“, doch in Hohenpeißenberg begegnen sich die politischen Gruppierungen schon seit längerem betont kollegial. Dorsch ging kurz auf den geplanten Solarpark („Theoretisch könnten wir damit alle Hohenpeißenberger Haushalte versorgen“) und auf das Haus der Vereine ein: „Das ist leider eine Wärmeschleuder.“

Strom erzeugen mit dreckigem Wasser

Die Ölheizung sei völlig überdimensioniert, weshalb man auf eine Hackschnitzelheizung umrüsten wolle: „Aber es gibt ein Problem: Wir finden aktuell keinen, der uns die Anlage baut.“ Befragt zum Thema „Flächenfraß“ in Bezug auf die Ausweisung des Solarparks meinte Dorsch, dass man zwar darum bemüht sei, den Boden nicht völlig der landwirtschaftlichen Nutzung zu entziehen – aber: „Einen Tod musst du halt sterben.“

Bezüglich des beabsichtigten Abwasserverbunds mit der Kläranlage in Peißenberg erklärte der Bürgermeister, dass man in die Fallleitung eine Turbine einbauen könne: „Damit würden wir mit dem dreckigen Wasser Strom erzeugen.“ Auf der Rednerliste stand beim Empfang auch Gabriela Seitz-Hoffmann. Die Aufwind-Gemeinderätin blickte mit zum Teil sehr persönlichen Worten auf die vergangenen Jahre zurück. Genau in der Zeit, als die Pandemie begann, erlitt Seitz-Hoffmann einen Herzinfarkt: „Ich habe im Weilheimer Krankenhaus hautnah miterlebt, wie Corona anfing.“ Das Krisenmanagement in der Klinik habe sie „wahnsinnig beeindruckt“: „Da ist übermenschliches geleistet worden.“

