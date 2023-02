Wetterrückblick: Erst warm, dann kalt - Der Januar hatte zwei Gesichter

Nebel auf dem Hohen Peißenberg sorgte gegen Monatsende zusammen mit Forst für besondere Anblicke. © gronau

Ein völlig verrückter zweigeteilter Januar liegt hinter uns: Die erste Hälfte brachte die höchsten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen 1781, die zweite Hälfte war bestimmt von Dauerfrost und wenig Sonnenschein.

Hohenpeißenberg – Vor genau einem Jahr konnte an dieser Stelle festgehalten werden, dass der Jahreswechsel vom 30. Dezember bis 2. Januar zu den wärmsten der Wettergeschichte gehörte. Der diesjährige Jahreswechsel übertrumpfte diesen Rekord noch einmal deutlich: Das Vier-Tage-Mittel vom Vorjahr (30. Dezember 2021 bis 2. Januar 2022) betrug 10,2 Grad Celsius, ein Jahr später im gleichen Zeitraum waren es 10,8 Grad. Aber damit nicht genug: Die Tagesmitteltemperatur am 1. Januar dieses Jahres betrug 12,5 Grad – dieser Wert entspricht nahezu der langjährigen Monatsmitteltemperatur eines Junimonats (12,7 Grad Celsius).

Über 18 Grad am 2. Januar

Der 2. Januar des Vorjahres war mit einem Tagesmaximum von 14,9 Grad bereits der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1781 gewesen. Zuvor gab es noch keinen 2. Januar, der wärmer als zehn Grad war. Der diesjährige 2. Januar erzielte ein Tagesmaximum von 18,1 Grad Celsius. Das war nicht nur der wärmste 2. Januar in der Messgeschichte, sondern auch das höchste Temperaturmaximum in einem Januarmonat überhaupt.

Die Wetterlagen waren an beiden Jahreswechseln die gleichen, es herrschten Südwestströmungen vor. An beiden Neujahrstagen schien die Sonne gleichermaßen maximal, nämlich 7,4 bzw. 7,5 Stunden. Nur lag bei gleichem Sonnenschein das Maximum am diesjährigen Neujahrstag 2022 noch um 2,6 Grad höher als vor einem Jahr (2022: 13,3 Grad, 2023: 15,9 Grad).

Nach den beiden extrem warmen Januartagen drehte die Strömung bis zur Monatsmitte auf West. Damit wurde aber immer noch sehr milde Meeresluft vom Atlantik zu uns geführt. Dafür sorgten einige Tiefausläufer für leichte Niederschläge. Dazu wehte der Wind an einzelnen Tagen recht kräftig und verhinderte eine stärkere Auskühlung. Am 4. und 5. Januar traten Spitzenböen bis 90 km/h (Windstärke 10) auf.

Am 10. Januar schneite es

Bis zur Monatsmitte lagen die Tagesmaxima zwischen sieben und neun Grad Celsius. Nur am 10. Januar gab es einen sehr kurzen Einschub polarer Meeresluftmassen. Die vorübergehende Nordwestströmung führte zu zwei Nächten mit leichtem Frost und einer Schneedecke von fünf Zentimetern.

Die erste Monatshälfte entsprach mit einer Mitteltemperatur von 5,3 Grad ziemlich genau dem langjährigen Mittel eines Aprilmonats. Monatsübergreifend gab es vom 20. Dezember bis zum 8. Januar eine frostfreie Periode von 20 Tagen. Dieser milde Witterungsabschnitt ließ in der Ortslage Hohenpeißenberg ab 14. Januar die Schneeglöckchen blühen. Vereinzelt blühte sogar die Forsythie. Auf dem Hohen Peißenberg stand die Salweide kurz vor der Blüte.

Ab der Monatsmitte stellte sich die Wetterlage komplett um. Ab dem 19. Januar setzte für elf Tage Dauerfrost ein (Eistage), es folgte ein winterliches Wochenende am 21./22. Januar. Einerseits wurde nun mit nördlicher Anströmung feuchte Schneeluft an die Alpen gedrückt. Andererseits führte ein Italientief Schneefälle heran, so dass es nun auch im Alpenvorland bei Dauerfrost zu anhaltenden Schneefällen kam. Auf dem Hohen Peißenberg wuchs die Schneedecke am 22. Januar bis auf 25 Zentimeter an.

Während der dritten Dekade stellte sich sehr trübes Wetter ein. Eine Hochnebeldecke lag nicht nur tagelang über Bayern, sondern sogar über weiten Teilen Europas. Wir hatten es mit einer Inversionswetterlage zu tun. Jedoch lag die Inversion einige Hundert Meter über dem Hohen Peißenberg, das ließ statt Fernsicht nur Nebel und Hochnebel zu.

Dann wurde es winterlich

Im Gipfelgebiet ging die Sicht zeitweise auf unter 20 Meter zurück. Nur wenige Kilometer südwärts und auf den Alpengipfeln ohnehin schien dagegen verbreitet die Sonne. Am 20. und 21. Januar sowie vom 23. bis 27. schien die Sonne auf dem Hohen Peißenberg überhaupt nicht. Vom 20. bis 28. waren es insgesamt nur 40 Minuten Sonnenschein.

In der Woche vom 23. bis 27. Januar kam es oftmals zu stundenlangen Niederschlägen als leichter Sprühregen, der verbreitet – hauptsächlich auf Nebenstraßen – gefährliches Glatteis auslöste. Die Temperaturen blieben dabei im Frostbereich. Im Bergbereich bildete sich auf der Schneedecke eine drei Zentimeter dicke Glatteisschicht. Zusätzlich waren Bäume und Gegenstände durch anhaltenden Nebel mit einer bis zu sieben Millimeter dicken Raureifschicht bedeckt – ein hochwinterlicher Anblick.

Zum Monatsende ließ der Hochdruckeinfluss nach. Mit stark auffrischenden Winden aus Südwest bis West stiegen die Temperaturen wieder leicht über den Nullpunkt. Niederschläge fielen nur sehr geringe.

Insgesamt fiel der Januar mit einer Monatsmitteltemperatur von 0,6 Grad Celsius (verwendetes langjähriges Mittel von 1961-1990) um 2,2 Grad zu warm aus. Am wärmsten war es am 2. Januar mit 18,1 Grad, die tiefste Temperatur wurde am 23. Januar mit minus 7,9 Grad Celsius gemessen.

An 20 Tagen trat Frost auf. Eistage (Tage mit Dauerfrost) gab es zwölf. Messbare Niederschläge auf dem Hohen Peißenberg fielen an 16 Tagen, insgesamt 37 Liter pro Quadratmeter und damit nur 61 Prozent der langjährig zu erwartenden Summe. Die Sonne schien nur 66 Stunden (71 Prozent) und blieb damit 26 Stunden unter ihrem Soll.

Eine Schneedecke lag an insgesamt 16 Tagen, an insgesamt zehn Tagen herrschte Sturm auf dem Berggipfel mit Windstärken 8 bis 10 der Beaufort-Skala.

Siegmar Lorenz

Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg