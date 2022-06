Ferienspaß mal 38 in Hohenpeißenberg

Von: Kathrin Hauser

Präsentieren das neue Ferienprogramm für Hohenpeißenberg: Thomas Dorsch (li.) und Gerlinde Rasch (re.). © Ralf Ruder

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es heuer wieder ein Ferienprogramm in Hohenpeißenberg. 38 Programmpunkte umfasst es heuer. Wie Jugendreferentin Gerlinde Rasch bei einem Pressetermin sagte, ist das Interesse groß. Und es hat eine ungewöhnliche Anregung gegeben.

Hohenpeißenberg – Seit dem Jahr 2009 erstellt die zweite Hohenpeißenberger Bürgermeisterin Gerlinde Rasch jedes Jahr ein Ferienprogramm für die Sommerferien für die Kinder und Jugendlichen ihres Heimatortes. Bis zum Jahr 2019 hat sie zehn Jahre lang mit Vereinen und Mitbürgern gesprochen, ob sie etwas beim Ferienprogramm anbieten möchten, hat geplant, ein Heft gestaltet und in Druck gegeben und ist am Anmeldetag da gewesen, um mit Kindern und Eltern zu reden, deren Fragen zu klären und die Anmeldungen entgegen zu nehmen. So war die jährliche FerienprogrammRoutine für Rasch.

Dann kam die Corona-Pandemie und es gab zwei Jahre Pause. Schweren Herzens hat die Jugendreferentin das Ferienprogramm ausfallen lassen. „Man muss im April anfangen zu planen. Und wenn dann im Sommer alles abgesagt werden müsste, das war zu riskant“, sagte Rasch kürzlich bei der Vorstellung des Ferienprogramms für heuer im Rathaus.

Heuer ist die Jugendreferentin das Wagnis eingegangen und hat wieder ein Ferienprogramm organisiert. Sie habe nicht lange werben müssen, bis die Vereine und einzelne Mitbürger privat sich bereit erklärt hätten, einen Programmpunkt anzubieten, sagte Rasch: „Ich war selber überrascht, die meisten, die früher mitgemacht haben, sind wieder mit dabei.“

Rasch ist selber aktiv beim „Obst- und Gartenbauverein“ und hat damit, beim Ferienprogramm etwas anzubieten, nur gute Erfahrungen gemacht. „Die Kinder und Jugendlichen, die da kommen, die sind der Nachwuchs für die Vereine.“ Die Buben und Mädchen können auf diese Weise unkompliziert Vereine kennenlernen und diese könnten sich einem interessierten Nachwuchs präsentieren. „Die, die zum Schnuppern kommen, bleiben oft“, sagte die zweite Bürgermeisterin: „Und es muss gar nicht das Höchste sein, was angeboten wird.“

Was geboten wird, kann sich auch heuer wieder sehen lassen: 38 Programmpunkte für die Sommerferien gibt es für Hohenpeißenberger Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 16 Jahren. Die Angebote reichen vom Cocktailworkshop des Jugendrotkreuzes über Fußballgolf des TSV Hohenpeißenberg, Open-Air Kino am Baggersee der Landjugend bis hin zum Kartfahren des „MSC Bayerischer Rigi“. Das Ferienprogramm liegt unter anderem im Rathaus aus und wurde an alle Haushalte in Hohenpeißenberg verteilt. Bis auf wenige Ausnahmen, in denen die Anbieter selber die Anmeldungen entgegennehmen, können die Anmeldungsformulare am kommenden Samstag, 2. Juli, von 9 bis 10.30 Uhr im Mehrzweckraum im „Haus der Vereine“ abgegeben werden.

Bislang sei die Resonanz auf das neue Programm gut, sagte Rasch: „Jeder ist begeistert.“ Auch viele ältere Leute freuen sich, dass es wieder ein Ferienprogramm gibt. Einige hätten sich schon von Rasch gewünscht, dass es so etwas auch für Senioren gibt.

Veranstalter ist wieder die Gemeinde. „Ich freue mich, dass so ein tolles Ferienprogramm zustande gekommen ist“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch bei der Vorstellung.