Mittagsbetreuung in Hohenpeißenberg wird teurer

Von: Kathrin Hauser

Die Mittagsbetreuung der Grundschüler soll im kommenden Schuljahr teurer werden. © Ralf Ruder

Eltern, deren Kinder die Mittagsbetreuung in Hohenpeißenberg besuchen, müssen im kommenden Schuljahr höhere Gebühren für dieses Angebot bezahlen. Das hat der Gemeinderat beschlossen – auch, um das Defizit zu verringern.

Hohenpeißenberg – „Wir haben da ein ziemlich großes Defizit und sind mit Abstand die günstigste Kommune“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch (CSU/Parteilose) in der Gemeinderatssitzung: In Hohenpeißenberg gebe es eine sehr gute Mittagsbetreuung. „Die machen das sehr gut.“ Doch die Mittagsbetreuung verursache jedes Jahr ein Defizit von rund 50 000 Euro. „Das ist ein Riesenbetrag“, sagte Dorsch. „Ich kann das so nicht mehr weiter vertreten.“ Deswegen habe er Geschäftsleiterin Gudrun Schuster, die für die Mittagsbetreuung zuständig ist, damit beauftragt, die Satzung zur Erhebung der Gebühren anzupassen.

Ihr Vorschlag war, statt der bislang zu zahlenden zehn Monatsbeiträge pro Jahr, künftig elf zu erheben und Änderungen der Buchungszeiten nur noch zum Schulhalbjahr zu ermöglichen.

Die Gebühren sollen generell erhöht werden. Allerdings sind diese ab der 13. Betreuungsstunde (Schulstunde) pro Woche gedeckelt. Eltern, deren Kinder die Mittagsbetreuung 13 Schulstunden und länger in der Woche besuchen, zahlen eine Gebühr von 110 Euro. Ab zwei Schulstunden pro Woche, die das Kind die Einrichtung an der Primus-Koch-Grundschule in Hohenpeißenberg besucht, sind zwei Euro pro Schulstunde zu zahlen. Durch diese Maßnahmen reduziere sich das jährliche Defizit von 50 000 auf 30 000 Euro.

„Wir sind im Vergleich immer noch günstig“, sagte Dorsch dazu. Die letzte Anpassung der Preise habe es im Jahr 2009 gegeben, die alte Satzung stammt aus dem Jahr 2015.

„Das ist eine super Einrichtung, die machen eine tolle Arbeit dort“, sagte Gemeinderat Bernhard Fabel (SPD), dessen Kinder die Mittagsbetreuung besuchen. „Ich finde das gerechtfertigt.“ „Das klingt nach viel, aber in anderen Orten zahlt man oft das Dreifache davon“, sagte Hermann Summer (Aufwind). Melanie Sanktjohanser (CSU) wies darauf hin, dass sich Familien, die sich mit der Gebührenerhöhung schwer tun, an die Pfarrei wenden und einen Zuschuss erhalten können. Auch die Bürgerstiftung unterstütze Eltern, bei denen es dadurch knapper werde, sagte Dorsch. Er halte es für wichtig, dass die Gemeinde die Mittagsbetreuung nach Möglichkeit weiter selber betreibt, „dass wir die Kosten in der Hand haben“. Anschließend beschloss der Gemeinderat Hohenpeißenberg einstimmig, dass die neue Satzung erlassen werden soll. Die Erhöhung tritt zum Beginn des neuen Schuljahres am 1. September in Kraft.