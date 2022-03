Getötet in den letzten Kriegswochen des Zweiten Weltkriegs

Konrad Heiß starb in den letzten Kriegswochen des Zweiten Weltkriegs. Das Bild zeigt ihn zwischen seinen Stiefbrüdern. © Hochenauer

Dass das Thema „Krieg“ fast 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder so präsent sein würde, hat vor ein paar Wochen niemand geahnt. Wir erinnern an einen der 70 Millionen Kriegstoten des Zweiten Weltkriegs, den Hohenpeißenberger Soldaten Konrad Heiß. Er starb mit 23 Jahren.

Hohenpeißenberg – Wie viele seiner Kameraden kannte Konrad Heiß, der am 8. November 1921 in Hohenpeißenberg geboren war, nur Schule, Ausbildung, Arbeitsdienst und dann Wehrmacht. Für einen großen Teil der Soldaten endete ihr Einsatz an den vielen Fronten mit dem Tod. Einer jener jungen Männer, die im Krieg getötet wurden, war Konrad Heiß. Er starb am 23. Februar 1945 um die Mittagszeit in Treuchtlingen, einer kleinen Stadt an der Altmühl.

Treuchtlingen war ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt und deswegen das Ziel massiver Luftangriffe der Alliierten. Dieser Luftangriff kostete 586 Menschen das Leben, die Innenstadt und der Bahnhof wurden dabei zum großen Teil zerstört. Man zählte 130 Bombentrichter, welche durch 175 Tonnen an Sprengbomben verursacht wurden. Es kamen 259 namentlich bekannte Soldaten, 83 unbekannte Soldaten,117 bekannte einheimische Männer, Frauen und Kinder, 108 auswärtige Zivilisten und 19 unbekannte Zivilisten ums Leben.

Dieser Fliegerangriff kam so schnell, dass die Menschen nicht mehr die Zeit hatten, sich in Sicherheit zu bringen, Viele versuchten, in den Bahnunterführungen Schutz zu suchen und kamen dabei ums Leben. Sie hatten sich in der Eile in die Durchgänge unter den Gleisen geflüchtet, hier hatten mehrere Volltreffer von großen Sprengbomben eine verheerende Wirkung. Die Einheimischen, welche zu Tode kamen, wurden in Familiengräbern beigesetzt, für die anderen Toten wurden zwei Massengräber angelegt. Konrad Heiß wurde – wie viele seiner Kameraden damals – im Krieg verheizt. Er saß in jenem Zug, der um die Mittagszeit durch Treuchtlingen kam. Er sollte weiter nach Magdeburg reisen. Der 23-Jährige war zuvor im Lazarett gewesen und hatte anschließend einen kurzen Urlaub in Hohenpeißenberg bei seinen Eltern verbracht.

Die Einsätze an der Ostfront als Panzerfahrer hatte er bis dato mit viel Glück – wenn auch gesundheitlich angeschlagen – überstanden. Er wurde noch im Februar 1945 nach Magdeburg kommandiert, wo eine neue Einheit für den Kampf im Osten aufgestellt werden sollte. Die oberste Führung versprach immer noch den Endsieg. Die Sowjetarmee stand und kämpfte schon auf dem Reichsgebiet. Magdeburg war im Januar 1945 zu 60 Prozent zerbombt worden, dabei starben etwa 5000 bis 6000 Menschen. Den realitätsfremden Verbrechern und Ignoranten bei der Wehrmacht war es scheinbar egal, wie viele Soldaten in diesem Krieg noch sterben mussten. Der Krieg war längst verloren, nur das konnte und wollte man sich nicht eingestehen. Die Jahrgänge, die um 1920 geboren waren, hatten das Los, vom Arbeitsdienst direkt in die Wehrmacht zu kommen, um in fremden Ländern zu kämpfen und zu sterben. Die Überlebensrate der Soldaten lag bei unter 40 Prozent.

141 Gefallene und Vermisste des Zweiten Weltkriegs stammen aus Hohenpeißenberg. Auf der Tafel in der Wallfahrtskirche mit 66 Fotos, die nur die Gefallenen zeigt, von denen es Fotos gab, sind in den Jahren 1944/45 insgesamt 30 Soldaten gefallen – darunter auch der Obergefreite Konrad Heiß.

In der Schule auf dem Hohen Peißenberg wurde im Unterricht täglich die Front abgesteckt. Zu Beginn des Krieges ging die Front immer weiter nach Osten, dann kamen Reichsgrenzen immer näher. Rektor Wölzenmüller, ein überzeugter Nationalsozialist, der seit 1933 Bürgermeister war, gab seine Haltung an die Schüler weiter. Wer nicht spurte, der bekam vom Rektor reichlich Prügel.

Die Eltern von Konrad Heiß blieben bis zum Sommer 1946 ohne Nachricht. Erst da kam die Mitteilung vom „Zentralnachweisamt für Kriegerverluste und Kriegergräber“ von der Zweigstelle in München, dass ihr Sohn in Treuchtlingen bei einem Fliegerangriff ums Leben gekommen war. Der Eintrag ins Sterberegister in Hohenpeißenberg erfolgte dann am 4. Juli 1946.

Den Eintrag machte damals in feiner Sütterlinschrift Anton Pröbstl, der Urgroßvater von Thomas Dorsch, dem heutigen Hohenpeißenberger Bürgermeister. Pröbstl war im Frühjahr 1933 von den Nazis aus dem Amt geworfen worden und wurde im Frühjahr 1945 von den Amerikanern wieder als Bürgermeister eingesetzt.

Im Jahr 1948 wurde dann Konrad Heiß senior zum neuen Bürgermeister gewählt, er blieb es bis 1960. 1948 kam sein Stiefsohn Josef Grabmair aus der Gefangenschaft nach Hause. Er wog bei seiner Heimkehr noch 40 Kilogramm. Heiß senior hatte 1919 eine Witwe geheiratet welche drei Söhne mit in die Ehe brachte, beide Männer waren im Ersten Weltkrieg gefallen.

Auch wenn die Region im Zweiten Weltkrieg von großen Bombenangriffen verschont blieb, waren diese hier zu hören: Die Bergleute unter Tage hörten, wenn sie Brotzeit machten und die Presslufthammer ausgeschaltet waren, die Bombenangriffe auf Augsburg und Stuttgart besonders gut. Das Gestein übertrug die Schallwellen.

Im Jahr 1962 wurde am Rande von Treuchtlingen ein großer Soldatenfriedhof angelegt. Hier am „Nagelberg“ fanden alle Gefallenen, die damals in den Massengräbern beigesetzt worden waren, einen würdigen Platz. Hier liegt auch das Grab von Konrad Heiß, der nur 23 Jahre und drei Monate alt wurde. Weniger als drei Monate später war der Krieg in Europa vorbei.