Glasfasernetz soll in ganz Hohenpeißenberg ausgebaut werden

Von: Kathrin Hauser

Einen Glasfaseranschluss soll möglichst schnell jeder Haushalt in Hohenpeißenberg erhalten. © dpa

Einstimmig haben die Hohenpeißenberger Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung im „Haus der Vereine“ befürwortet, dass die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ eigenwirtschaftlich das Glasfasernetz in Hohenpeißenberg ausbaut. Die Firma will möglichst im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten beginnen.

Hohenpeißenberg – Der Gemeinderat Hohenpeißenberg hat sich in den vergangenen Jahren regelmäßig mit dem Breitbandausbau beschäftigt. Immer wieder gab es Förderverfahren, die genutzt wurden. In den vergangenen Wochen wurde das Thema dann erneut intensiv behandelt, weil zwei Unternehmen Interesse daran bekundet haben, den Ausbau des kompletten Glasfasernetzes in Hohenpeißenberg zu übernehmen – und zwar eigenwirtschaftlich.

In der nicht öffentlichen Sitzung im September hätten beide Firmen ihre Konzepte vorgestellt, wobei die eine Firma erst in einigen Jahren mit dem Ausbau begonnen hätte, während „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) eine schnelle Umsetzung verfolge, sagte der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch in der Sitzung: „Das ist der ganz große Vorteil.“

Es herrsche in einigen Gebieten bislang die Situation, dass der Breitbandausbau nicht bis zum Haus möglich gewesen sei, so Dorsch. „Jetzt gibt es die Möglichkeit für einen Glasfaseranschluss an jedes Haus, ohne dass die Gemeinde zuzahlen muss.“ Auch, wenn der Ausbau im gesamten Gemeindegebiet eine „riesen Geschichte“ sei, weil alles aufgebaggert werden müsse, sei das eine Chance, die nicht verpasst werden dürfe: „Ich denke, wenn eine Firma mit dem Angebot des eigenwirtschaftlichen Ausbaus auf uns zukommt, müssen wir zuschlagen“, sagte Dorsch.

Sven Kotschenreuther war als Vertreter für die Firma UGG zur Gemeinderatssitzung ins „Haus der Vereine“ gekommen, um vorzustellen, „was wir gerne bei Ihnen machen würden“.

UGG plane den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in Hohenpeißenberg, was bedeute, dass rund 1300 Adressen angeschlossen seien. Jedes Haus – und liegt es noch so abgelegen – solle angeschlossen werden. Es sei geplant, das Projekt schnell zu starten und fertigzustellen. In der Angebotsphase koste der Hausanschluss gar nichts, später hänge es vom jeweiligen Anbieter ab. Derzeit arbeitet UGG, hinter der eine Zusammenarbeit der „Allianz“ mit dem spanischen „Telefónica“-Konzern steckt, in Bayern ausschließlich mit „O2“ zusammen, es werde intensiv mit weiteren Anbietern verhandelt, so Kotschenreuther. Es sei ein großer Bauabschnitt auf öffentlichem Grund geplant, bei dem schon die Abzweige für die Hausanschlüsse gelegt würden. Auf Privatgrund dürfe die Firma nur mit dem Einverständnis der Eigentümer aktiv werden. „Wir wollen möglichst nachhaltig und langfristig bauen“, sagte Kotschenreuther.

„Das ist eine Datenautobahn“, sagte Dorsch nach der Vorstellung. Glasfaser liege dann da, ob sich ein Haushalt dann für den Anschluss entscheide oder nicht, sei ein anderes Thema.

Schließlich stimmten die Gemeinderäte geschlossen dafür, zu begrüßen, dass UGG den Glasfaserausbau in Hohenpeißenberg angeht. Ob das dann tatsächlich so geschieht, ist allerdings fraglich, weil nach dem Telekommunikationsgesetz jede Firma das Recht hat, den Glasfaserausbau zu übernehmen oder sich zumindest daran zu beteiligen, ohne auf eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu setzen. Falls das passiert, könnte es für UGG unrentabel werden.