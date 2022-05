Haushalt Hohenpeißenberg: Mehr Einnahmen als erwartet

Von: Kathrin Hauser

Die Gemeinde Hohenpeißenberg hat mehr eingenommen als erwartet. © IMAGO/Maksim Konstantinov

War es in den vergangenen Jahren schon eine Herausforderung, den Haushalt für die Gemeinde Hohenpeißenberg aufzustellen, so hat sich die Situation für heuer noch zugespitzt. Doch weil sich die Einnahmen positiver entwickelt haben als befürchtet, muss es noch keine Steuererhöhungen geben.

Hohenpeißenberg – „Heuer war es noch anspruchsvoller als in den beiden Corona-Jahren“, sagte der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch, bevor Kämmerin Martina Rauch den Mitgliedern des Gemeinderates die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das laufende Jahr 2022 vorstellte. „Unsere Kämmerin Martina Rauch hat einen stabilen und sehr konservativen Haushalt gestrickt“, sagte Dorsch. Das sei angesichts der Tatsache, dass sich die Auswirkungen der beiden vorangegangenen Corona-Jahre erst jetzt richtig bemerkbar machten, eine noch größere Herausforderung gewesen als sonst.

Nach einer ebenfalls Corona geschuldeten Pause waren in dieser Haushaltssitzung wieder die Viertklässler der „Primus-Koch-Grundschule“ zu Besuch, die sich im Rahmen des Gemeindeprojektes ein Bild von der Arbeit der Gemeindeverwaltung, des Bürgermeisters und des Gemeinderates gemacht haben. Die Schüler bekamen unter anderem erklärt, dass der Begriff „Kämmerer“ noch aus der Zeit der Monarchie stammt, in der das Geld des Königs in einer Kammer aufbewahrt wurde.

Steuereinnahmen haben sich positiv entwickelt

Heutzutage gibt es keine Geldkammer mehr, aus der die Gemeinde sich nach Lust und Laune bedienen könnte. Umso wichtiger ist es, mit den Mitteln gut hauszuhalten, die zur Verfügung stehen. Und das sind für den Haushalt des laufenden Jahres mehr als nach den zwei Corona-Jahren zu erwarten gewesen war, wie Rauch darlegte: „Die Einkommenssteuer hat sich sehr, sehr positiv entwickelt.“ Auch über die Grund- und Gewerbesteuer habe die Gemeinde mehr eingenommen als befürchtet. „Aufgrund dieser wirklich, wirklich positiven Entwicklung werden wir die Steuern heuer nicht erhöhen müssen“, sagte die Kämmerin.

In der Verwaltung werde auch noch für die folgenden Jahre von einer guten Entwicklung der Einnahmen ausgegangen. Es könne allerdings gut sein, dass sich die Ereignisse der vergangenen Jahre negativ auf die Einkommenssituation der Bürger auswirke, was die Einnahmen aus der Einkommenssteuer verringern würde.

Der Gemeindehaushalt umfasst für das Jahr 2022 ein Gesamtvolumen von fast zwölf Millionen Euro. Hiervon entfallen 8,5 Euro auf den Verwaltungshaushalt und 3,4 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Aus dem Haushalt des Jahres 2021 konnten nach vorläufigem Rechnungsabschluss rund 765 000 Euro an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Durch die Beteiligung an den Einnahmen aus der Einkommenssteuer hat die Gemeinde rund 2,7 Millionen Euro eingenommen. Das ist der größte Posten auf der Einnahmen-Seite. Die Kreisumlage ist mit rund 2,4 Millionen Euro nach wie vor die größte Ausgabe.

Große Investionen im kommenden Jahr

Im kommenden Jahr stehen einige Investitionen an. Eine große ist mit 1, 7 Millionen Euro im laufenden Jahr der Umbau und die Sanierung der ehemaligen Sparkasse zum „Kinderhaus am Schächen“. Eine kleine Investition ist mit 5000 Euro die Sanierung des Kriegerdenkmals.

„Wir sind nicht besonders reich, aber wir kommen gut durch“, erläuterte der Bürgermeister den Schülern. Er bedankte sich bei allen Bürgern, die Steuern zahlen. „Das ist der Gemeinschaftsgeldbeutel und es ist auch Aufgabe der Gemeinderäte zu schauen, dass das Geld gut verteilt wird, dass möglichst alle zufrieden sind.“

