Aus Bankgebäude wird Kita-Bau: Hebauffeier beim „Kinderhaus am Schächen“ in Hohenpeißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Bürgermeister Thomas Dorsch (Bildmitte mit Schal) lud die Baubeteiligten im Namen der Gemeinde zur Hebauffeier ein. © Bernhard Jepsen

Das „Kinderhaus am Schächen“ ist ein technisch kompliziertes Bauprojekt, doch mit dem Abschluss der Zimmererarbeiten ist die Basis für den Innenausbau gelegt. Die Gemeinde lud zum Hebauf.

Hohenpeißenberg – „Für die Gemeinde entsteht hier ein Hort – und für die Kinder ein schöner Ort“, reimte Fabian Kopp von der Baufirma „Höbel“ aus Immenhofen in seinem Richtspruch. Der Zimmermann stand bei der Zeremonie mit Spätburgunder im Weinglas hoch oben auf dem Gerüst. Und es gab auch allen Grund zu feiern: Der Dachstuhl am künftigen „Kinderhaus am Schächen“ ist inzwischen fertiggestellt.

Die Gemeinde war sich erst nicht ganz sicher, ob man überhaupt eine Hebauffeier organisieren sollte: „Es ist ja eigentlich nur eine Sanierung oder ein Umbau“, erklärte Bürgermeister Thomas Dorsch: „Aber wir haben uns dann doch dazu entschlossen, weil die Firmen so super gearbeitet haben.“ Und so waren es auch nur die Baubeteiligten, die zum Richtfest in kleinem Rahmen zu Speis und Trank eingeladen wurden.

Umbau statt Neubau: „Man sollte nicht nur von Ökologie reden, sondern sie auch ernst nehmen“

Vor den rund 50 Gästen sprach Dorsch von einem „herausfordernden Projekt in herausfordernden Zeiten“: „Wenn wir es uns einfach gemacht hätten“, so der Rathauschef, „dann hätten wir das Gebäude abgerissen und neu gebaut.“ Doch das kam für die Gemeinde aus Nachhaltigkeitsgründen nicht in Frage. Die Bausubstanz der ehemaligen Sparkasse sollte genutzt und keine weitere Fläche versiegelt werden: „Man sollte nicht nur von Ökologie reden, sondern man muss sie auch ernst nehmen“, betonte Dorsch.

Insgesamt wird das „Kinderhaus am Schächen“ wohl mit rund 2,5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Das ist deutlich mehr, als ursprünglich veranschlagt wurde. Der allgemeine Preisanstieg im Bausektor und der Materialmangel machten auch vor Hohenpeißenberg nicht halt. Architekt Dietmar Hörner berichtete beim Hebauf von „schmerzlichen Nachträgen“ – allerdings: „Im Vergleich zu anderen Baustellen läuft’s hier diesbezüglich noch ganz gut.“

Kinderhaus soll in den Osterferien 2023 bezugsfertig sein

Glück im Unglück: Die Gemeinde konnte sich über Zuschussprogramme einen Fördersatz von 90 Prozent sichern. „Martina Rauch, unsere Kämmerin, hat sich da durch einen wahren Förderdschungel durchgefuchst“, berichtete Dorsch. Der „kleine Haken“ bei der Sache: Es werden nur die förderfähigen Kosten bezuschusst – „und damit sind wir auch schon wieder beschissen“, konstatierte Dorsch. Unter dem Strich fließen aber dennoch stolze 1,5 Millionen Euro vom Staat.

Das „Kinderhaus am Schächen“ soll einmal drei Kindergruppen und Krippenplätze beherbergen. Aktuell hat die Kinderhilfe Oberland ihre Kita in den Pfarrsaal und den Hetten-Kindergarten ausgegliedert. Laut aktuellem Zeitplan wird das Kinderhaus in den Osterferien 2023 bezugsfertig sein. Das Gebäude soll dann übrigens nicht „nur“ eine Kita sein: „Das Kinderhaus soll zum Surrounding beitragen“, verwies Dietmar Hörner auf die Pläne der Gemeinde, eine Ortsmitte mit Hauptplatzcharakter zu schaffen.

