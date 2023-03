„Man malt andächtiger“: Wie die Bühnenmalerin Sanne Pohl zur Kirchenmalerin für die Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg wurde

Sanne Pohl (2.v.l.) hat die Ölbergszene als Hintergrundbild fürs Heilige Grab in der Wallfahrtskirche gemalt. Dietmar Pohl (l.), Thomas Dorsch (3.v.l.) und Rupert Weingartner freuen sich darüber. © Ralf Ruder

In der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg wurde die Tradition des „Heiligen Grabes“ wieder aufgenommen. Bühnenmalerin Sanne Pohl hat nun im Auftrag des Fördervereins ein beeindruckendes Hintergrundbild dazu gemalt. Es entstand an einem ungewöhnlichen Ort.

Hohenpeißenberg – Sanne Pohl ist gelernte Bühnenmalerin. Sie hat nach dem Abitur die Kunstschule besucht und sich zur Theater- und Bühnenmalerin ausbilden lassen: „Ich wollte Kulissen malen. Je größer, desto besser. Große Flächen, die liebe ich“, sagt sie. Deswegen sei das Bild, das sie nun als Hintergrund für das „Heilige Grab“ in der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg gemalt hat, genau nach ihrem Geschmack gewesen.

Sanne Pohl malt gern großflächig

Sie steht in der Wallfahrskirche, über ihr der Himmel mit der Dreifaltigkeit, hinter ihr ein Bild, das drei auf vier Meter groß die Ölbergszene zeigt. Sanne Pohl hat es im Auftrag des Fördervereins „Freunde der Wallfahrtskirche“ gemalt. Vier Tage habe sie dafür gebraucht, erzählt die Bühnenmalerin, die in Seehausen lebt. Es ist an einem ungewöhnlichen Ort entstanden: „Weil ich gerade kein Atelier habe, habe ich in einem Zirkuszelt gemalt.“

Der Auftrag habe gelautet, den Ölberg als Hintergrund für die Bibelszene zu malen, die beschreibt, wie Jesus in der Nacht vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane betet, während seine Jünger schlafen. Das Bild ist der Hintergrund für das „Heilige Grab“, das vor zwei Jahren zum ersten Mal nach über 50-jähriger Pause wieder in der Wallfahrtskirche aufgebaut wurde. Vom „Heiligen Grab“, wie es früher in der Wallfahrtskirche aufgebaut war, gebe es keine Aufnahmen, sagt Bürgermeister Thomas Dorsch, der Mitglied im Förderverein ist. Es existierte aber ein historisches schwarz-weiß Bild der Ölbergszene, an dem Sanne Pohl sich orientieren konnte. „Und ich habe mir angeschaut, was ein schöner Himmel wäre“, sagt die Malerin. Zudem galt es einen Sonderwunsch des Fördervereins zu berücksichtigen: Ein Äffchen sollte ins Bild eingebaut werden. Der kleine Affe lugt nun hinter der Säule aus dem Bild in die Wallfahrtskirche hinein.

Andächtiger gemalt als sonst

„Am Anfang war ich ein bissl überfordert, weil ich diese Art von Bilder selten gemalt habe“, gibt Sanne Pohl zu. Sie hat ihre Ausbildung an der Bayerischen Staatsoper gemacht, unter anderem für die Salzburger Festspiele gearbeitet und später für Filmproduktionen. „Da war ich auf Bodenfarbe spezialisiert.“ Wenn in einem Raum gedreht werde, dann müsse dieser immer umgestaltet werden. Und so habe sie Böden für alle Räume gemalt. „Als Bühnenmaler malst du eher Flächen und selten Landschaften oder einen Himmel.“ Deswegen sei die Ölbergszene eine Herausforderung für sie gewesen, der sie sich mit Freude gestellt habe: „Malen ist wie Urlaub für mich“, sagt die Mutter von vier Kindern: „Es hat großen Spaß gemacht.“

Überrascht habe sie auch, dass sie allein schon deswegen, weil das Bild für eine Kirche gedacht war, mit einem anderen Gefühl gearbeitet habe als sonst: „Man malt komischerweise andächtiger, wenn es für eine Kirche ist“, sagt Sanne Pohl. Wenn es nach ihr ginge, würde sie gern mehr Aufträge dieser Art bekommen.

Kontakt kam über Diakon Dietmar Pohl zustande

Der Förderverein war auf der Suche nach jemandem, der das Hintergrundbild für das „Heilige Grab“ malen könnte. Das hat der Vater von Sanne Pohl, Dietmar Pohl, mitbekommen, der Diakon im Pfarrverband Peiting-Hohenpeißenberg ist und in Hohenpeißenberg lebt. So kam der Kontakt zu Sanne Pohl zustande. „Das war ein natürlich ein Glücksfall“, sagt Dorsch.

Bis in die 60-er Jahre war es Brauch, um Ostern herum in der Wallfahrtskirche das „Heilige Grab“ aufzubauen. Dann ließ das Interesse nach und die meisten Bestandteile wurden entsorgt. Ein paar Teile aber wurden behalten, auf dem Speicher der Wallfahrtskirche eingelagert – und vergessen. Bis sie dann beim Durchstöbern des Speichers nach mehr als 50 Jahren wieder auftauchten. Sie wurden restauriert und vor zwei Jahren zum ersten Mal wieder als „Heiliges Grab“ aufgebaut. Dieses wächst jetzt noch bis Gründonnerstag, dann wird es auf Ostern umgebaut – mit dem neuen Bild als Hintergrund.