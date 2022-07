Alarm vom ältesten Bergobservatorium der Welt: Klimaforscher haben große Sorgen - aber nicht wegen Hitze

Von: Cornelia Schramm

Forschen mit Panoramablick: Auf dem Radarturm des Meteorologischen Observatoriums Hohenpeißenberg kontrollieren die Klimaforscher Stefan Schwarz (links im Bild) und Wolfgang Steinbrecht die technischen Anlagen. © Ralf Ruder

Klimaforscher im ältesten Bergobservatorium der Welt auf dem Hohen Peißenberg in Oberbayern besorgt nicht die Hitze - sondern eine andere Tatsache.

Hohenpeißenberg – Wenn sie auf der Wetterstation auf dem Hohen Peißenberg wissen wollen, wie trocken es in Bayern ist, brauchen sie keines ihrer hochmodernen Messgeräte. Dann gehen Wolfgang Steinbrecht, Ozon-Physiker, oder Stefan Schwarz, Wetterdienstleiter, raus in den Klimagarten und schauen in einen einfachen Eimer aus Edelstahl. Seit vier Wochen ist darin kaum Wasser.

„Sorgen bereiten uns Klimaforschern zur Zeit weniger die in insgesamt steigenden Temperaturen, sondern der geringe Niederschlag“, sagt Steinbrecht. Denn die Trockenheit bringt ein großes Problem mit sich: Aktuell herrscht höchste Stufe der Waldbrandgefahr. „Unsere Wälder bestehen größtenteils aus Fichten – es reicht also fast nur ein Gedanke an Feuer und schon brennt es“, warnt Schwarz eindringlich. „Parkende Autos im Wald, ein kleines Lagerfeuer oder auch nur der Funke von einer Zigarette können verheerende Folgen haben.“

Klimaforscher besorgt: Jahresmitteltemperatur steigt seit 1990 um fast drei Grad

Der Eimer mit Sieb und Trichter ist alte Schule, erklärt Schwarz, 49 Jahre alt, und versenkt ihn wieder im Boden. Dann steigt er die Stufe hinauf ins Klimahäuschen und liest das Thermometer ab. „27,9 Grad. Für uns Meteorologen eindeutig ein Sommertag, weil der Sommer bei 25 Grad beginnt.“ Und sein Kollege Steinbrecht, 59, sagt: „Mit einer Hitzewelle haben wir es in Bayern aber gerade trotzdem nicht zu tun, um die 30 Grad bedeuten einfach nur Sommer.“ Aber die langfristige Entwicklung sei natürlich durchaus besorgniserregend: Vor 1990 habe die Jahresmitteltemperatur bei 6 Grad gelegen, heute bei 8,6.

Die Experten müssen die Wetterdaten natürlich längst nicht mehr vom Thermometer ablesen. Dafür gibt es hochsensible Messgeräte und Auswertungen durch Computer. Aber wenn die rund 60 Mitarbeiter der Wetterstation im Klimagarten Daten sammeln, hat das eine lange Tradition – ihr Arbeitsplatz auf 977 Metern ist schließlich das älteste Bergobservatorium der Welt.

Ältestes Bergobservatorium der Welt von Mönchen gegründet

Den Mönchen ist es zu verdanken, dass Forscher heute auf die fast 250-jährige und damit längste Messreihe an Wetterdaten überhaupt zurückgreifen können. Im benachbarten Kloster Rottenbuch begannen Geistliche schon 1781 mit Wetteraufzeichnungen. Schwarz sagt: „Früher haben die Mönche die Temperatur immer um 7, 14 und 21 Uhr gemessen.“ Zur sogenannten Mannheimer Stunde, einem standardisierten Verfahren der Mannheimer Societas Meteorologica Palatina.

Nach der Säkularisation führten ehemalige Konventmitglieder, Pfarrer und Dorflehrer die Messungen weiter. Erst auf dem Turm der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt nebenan, dann in einer Wetterwarte. Die Nazis bauten die später zu einer Flug- und Radarbeobachtungsstelle aus. Seit 1952 betreibt sie der Deutsche Wetterdienst die Wetterstation mit Tradition – neben dem Forschungsobservatorium auf dem Hohen Peißenberg gibt es nur noch ein weiteres in Lindenberg bei Berlin.



Klimaforscher vom Hohen Peißenberg haben Abgas-Skandal geahnt

Für die Klimaforscher dreht sich hier im Landkreis Weilheim-Schongau längst nicht mehr nur alles um das Wetter. Wissenschaftlern wie Steinbrecht geht es vor allem um die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre. Über Maschinen, die auf dem Radarturm permanent Luft einsaugen, können sie Proben engmaschig sammeln, analysieren und vergleichen.

Aerosole, Spurengase, Ozon und Stickoxide werden über lange Schläuche direkt in zwei Chemielabore weiter geleitet. „Wir betreiben Klimaforschung, entwickeln neue Beobachtungsmethoden für den Radarverbund und tauschen uns international mit anderen Stationen aus.“ Und neben der längsten Messreihe hat der Standort noch einen Vorteil: „Die Werte werden nicht durch eine Großstadt in der Nähe verfälscht, hier herrscht reinste Bergluft – sofern Luft rein sein kann.“

Abgas-Skandal, Vulkanasche und Corona: Den Experten entgeht nichts

Steinbrecht hat schon allerhand aus der Luft gefiltert: „Anhand der Stickoxide haben wir schon vor dem Abgas-Skandal der Automobilbranche geahnt, dass da was nicht stimmen kann.“ Auch Vulkanasche haben die Hightech-Geräte eingefangen, bevor die Welt über den Ausbruch des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai im Pazifik gesprochen hat.

„Unsere Druckwellenmesser haben sogar die Erschütterung gemessen. Eine Welle kam von rechts und eine von links über die Erdkugel gerollt.“ Und während des ersten Corona-Lockdowns registrierten die Experten mit ihrem Rußmonitor, dass die Luft in Bayern viel sauberer war. Den Klimaforschern auf dem Hohen Peißenberg entgeht einfach nichts. (cos)

