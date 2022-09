Sanierung abgeschlossen: Eine Viertelmillion mehr für die Bergstraße am Hohen Peißenberg

Von: Kathrin Hauser

So endete die Sanierung der Bergstraße im Sommer 2022: Bei großer Hitze wurde der neue Asphalt aufgebracht. © Hochenauer

Rund eineinhalb Jahre lang wurde die Bergstraße, die auf den Hohen Peißenberg führt, saniert. Nun sind die Arbeiten bis auf ein paar Kleinigkeiten abgeschlossen. Die Sanierung hat rund 1,75 Millionen Euro gekostet.

Hohenpeißenberg – Als im vergangenen Jahr Mitte März die Sanierung der Bergstraße begann, gingen die Planer vom Staatlichen Bauamt davon aus, dass diese etwa sieben Monate dauern und rund 1,5 Millionen Euro kosten würde. Nun haben sich die Bauarbeiten noch über den ganzen diesjährigen Sommer hingezogen und die Kosten haben sich auf rund 1,75 Millionen Euro erhöht, wie Alois Stapf vom Staatlichen Bauamt mitteilt.

Das liege jedoch nicht an gestiegenen Materialkosten in der Baubranche – vielmehr seien in einem anderen Bereich höhere Kosten angefallen als erwartet: „Die Mehrkosten resultieren zu einem großen Teil aus höheren Entsorgungskosten für den alten Fahrbahnbelag und Bodenaushub“, teilt Stapf mit.

Sanierung der Bergstraße: Eine besondere Herausforderung

Die Sanierung der Kreisstraße WM 22, die auf den Hohen Peißenberg führt, wurde vor allem erforderlich, weil die Entwässerungsgräben am Fahrbahnrand teilweise erneuert und teilweise verrohrt werden mussten. Im Zuge dessen wurde zudem der Fahrbahnbelag ausgetauscht. Etwa zwei Drittel der Arbeiten an den Entwässerungseinrichtungen seien im vergangenen Jahr abgeschlossen worden, so Stapf. Zudem wurde gleich zu Beginn der Maßnahme der Fahrbahnbelag des Oberen Parkplatzes auf dem Berg erneuert. Das restliche Drittel der Bauarbeiten wurde heuer fertiggestellt. .

Weil die Bergstraße eine Sackgasse ist, stellten die Sanierungsarbeiten laut Stapf eine besondere Herausforderung dar. Immer wieder musste die Straße gesperrt werden. Meist gab es auch in diesen Zeiten zur vollen Stunde die Möglichkeit, auf den Berg und wieder herunterzufahren. Das wurde mit einer Ampel geregelt.

So begann die Sanierung der Bergstraße im Frühjahr 2021: Bei Schnee und Kälte wurde der alte Belag des Oberen Parkplatzes weggebaggert. © Hochenauer

Dadurch habe sich die Bauzeit verlängert und das ursprüngliche Ziel, noch 2021 fertig zu werden, habe nicht erfüllt werden können, so Stapf: „Die Gründe liegen unter anderem an der vorgegebenen Verkehrsregelung, bei der jede volle Stunde der Verkehr durch die Baustelle fahren durfte. Dadurch wurde der Bauablauf offensichtlich mehr behindert als angenommen.“ Zudem hätten Personalengpässe bei der Baufirma für Verzögerungen gesorgt.

Wie Stapf mitteilt, sind die Sanierungsarbeiten abgesehen von einzelnen Restarbeiten nun abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand seien für diese keine weiteren Vollsperrungen nötig.

