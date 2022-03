Hohenpeißenberg: Bürgerbefragung zur Ortsmitte startet

Von: Kathrin Hauser

Wie dieser Bereich neu gestaltet und zu einer echten Ortsmitte werden kann, dazu läuft kommende Woche eine Bürgerbefragung an. Prozess mit offenem Ausgang © Ralf Ruder

Wie soll Hohenpeißenbergs Ortsmitte aussehen? Was wünschen sich die Bürger? Das soll in einer Bürgerbefragung ermittelt werden, die in dieser Woche läuft. Bis zum 28. März sollen möglichst viele Hohenpeißenberger online und analog daran teilnehmen.

Hohenpeißenberg – Wie sich die Hohenpeißenberger ihre neue Ortsmitte vorstellen, welche Wünsche sie dafür haben, das wurde bereits vor rund fünf Jahren im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts ermittelt. Weil seitdem ein paar Jahre vergangen sind, wollte die Gemeinde nicht ungefragt auf das zurückgreifen, was sich die Bürger damals für ihre neue Ortsmitte vorgestellt haben. „Wir müssen das noch mal aktuell abchecken“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch in der Gemeinderatssitzung, die wieder im „Haus der Vereine“ stattfand.

Deshalb sind alle Hohenpeißenberger dazu aufgerufen, sich an der großen Bürgerbefragung zu beteiligen, die von Montag, 21., bis Montag, 28. März läuft. Die Fragebögen können im Rathaus abgeholt oder telefonisch angefordert, auf Papier oder online ausgefüllt und anschließend entweder wieder zum Rathaus gebracht oder geschickt oder online ausgefüllt und versandt werden. Der Fragebogen steht auf der Homepage der Gemeinde oder kann über den QR-Code auf dem Anschreiben, das ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde zu finden ist, erreicht werden.

Meinung der Bürger ist wichtig für Gemeinde und Rat

Der Fragebogen fragt ab, für wie wichtig die Befragten verschiedene geplante, gewünschte sowie angedachte Maßnahmen halten, mit denen die Mitte der Gemeinde qualitativ aufgewertet werden könnte. „Die Neugestaltung und Attraktivitätssteigerung der Ortsmitte Hohenpeißenbergs sowie der Rückbau der B472 sind aktuell ein zentrales Anliegen der Gemeinde. Insbesondere der Bereich des neu entwickelten Schächengeländes bietet aufgrund der Verkehrsberuhigung großes Potenzial zum weiteren Ausbau eines lebenswerten Aufenthaltsorts mit hoher Qualität“, heißt es auf einem Plakat, das die Gemeinde zur Bürgerbefragung entworfen hat.

Verschiedenste Punkte zu den Themen „Verkehr“ und „Gestaltung der Ortsmitte“ werden dabei abgefragt: Zum Beispiel sollen die Bürger ankreuzen, für wie wichtig sie es halten, die Gefahrensituation für Schulkinder an der Kreuzung Hauptstraße/Bergstraße zu entschärfen, welchen Stellenwert verschärfte Geschwindigkeitskontrollen und Tempolimits haben sollen, wie wichtig ein Ortskern als verkehrsberuhigte Zone oder „Shared-Space“ ist sowie ob mehr Einkaufsmöglichkeiten und eine Pflegeeinrichtung im Zentrum gewünscht sind.

Unklar, ob sich die Pläne am Ende auch umsetzen lassen

Zunächst geht es nur um die Befragung, die von den „Stadtentwicklern“ durchgeführt wird. Für diese groß angelegte Befragung hat die Gemeinde 56 000 Euro Förderung über den Sonderfonds „Innenstädte beleben“ erhalten. „Damit können wir die Neugestaltung planerisch auf den Weg bringen“, sagte Dorsch. Ob sich diese Pläne am Ende auch umsetzen lassen, das hänge davon ab, wie sich die kommenden Jahre entwickelten.

„Es ist ein Prozess mit offenem Ausgang. Bürgerbeteiligung ist wichtig“, sagte Dorsch. Das Ergebnis solle dann noch mal im Gemeinderat thematisiert und in einer Bürgerversammlung, die für 1. Juni geplant ist, vorgestellt werden.

Klar ist dabei jetzt schon, dass die ursprünglichen Pläne, ein im Zentrum gelegenes Grundstück der Kirche zu erwerben und damit die Straße verlegen zu können, seit geraumer Zeit keine Rolle mehr spielen: „Das Kirchengrundstück ist nicht finanzierbar“, sagte Dorsch auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Dabei müsse er die örtlichen Vertreter der katholischen Kirche in Schutz nehmen – sie hätten diese Pläne unterstützt –, aber die „wirtschaftlich denkende Gruppe der Erzdiözese nicht“. So zerschlug sich am Ende das Vorhaben.

