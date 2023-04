Männer sollen 29-Jährigen gewürgt und gegen den Kopf geschlagen haben - vor Gericht streiten sie Vorwürfe ab

Zwei Junge Männer mussten sich nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung vor Gericht verantworten. © IMAGO / U. J. Alexander

Weil sie bei einer Party auf dem Hohen Peißenberg einen 29-Jährigen gewürgt und gegen den Kopf geschlagen haben sollen, standen zwei Männer vor Gericht.

Hohenpeißenberg – Die befreundeten 21 und 24 Jahre alten Angeklagten aus Peißenberg hatten im Juni des vergangenen Jahres eine Party auf dem Hohen Peißenberg besucht. Die Stimmung sei gut gewesen. Man habe getrunken und getanzt. Gegen 3 Uhr morgens, als sich die Veranstaltung dem Ende zuneigte, sei es jedoch zu einem Vorfall gekommen, der die heitere Stimmung schlagartig kippen ließ.

Wie der Geschädigte berichtete, sei er zunächst, wohl von dem 24-Jährigen, an der Außenseite seines rechten Beins touchiert worden, was zu Kratzspuren geführt habe. Während des Vorfalls sei er am Rand der Theke gestanden und gerade dabei gewesen, mit Bekannten anzustoßen, sagte eine Zeugin. Es habe „einen Rempler“ gegeben, der alle auf dem Tresen befindlichen Becher und Gläser umkippen ließ. „Ich war klatschnass“, erinnerte sich die Frau.

Verbaler Schlagabtausch eskaliert

Im Anschluss habe sich eine Diskussion zwischen den beiden Männern entwickelt. Nach Ende des verbalen Schlagabtauschs sei der 29-Jährige plötzlich am Hals gepackt und an die hinter ihm liegende Wand des Festzeltes gedrückt, gewürgt und geschlagen worden. „Ich habe mich danach erst mal wieder sammeln müssen“, sagte er. Wer von den beiden Angeklagten dabei für welche Tat verantwortlich war, konnte aufgrund kleinerer Unstimmigkeiten nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

Ein Zeuge, der die Situation aus nächster Nähe miterlebt und auch einzuschreiten versucht hatte, will allerdings gesehen haben, wie der Geschädigte vom 24-Jährigen gewürgt und gleichzeitig vom 21-jährigen Angeklagten geschlagen wurde. Ob die Schläge den Geschädigten tatsächlich getroffen hatten, blieb zweifelhaft. Sie seien jedoch zumindest „in Richtung Kopf“ gegangen, so der Zeuge auf Nachfrage eines Verteidigers. Dieser verwies zuvor darauf, dass am Kopf des Geschädigten keine Hämatome festgestellt werden konnten, die auf Schläge hindeuten würden.

Nur „gegenseitig umhergeschubst“ - Angeklagte streiten Vorwürfe weitestgehend ab

Die beiden Angeklagten wiesen die Anschuldigungen weitestgehend ab. Man habe sich lediglich „gegenseitig umhergeschubst“ und dabei „am Kragen gepackt“. Der 21-Jährige erklärte außerdem, erst hinzugekommen zu sein, als die Streitigkeit zwischen dem 24-Jährigen und dem Geschädigten bereits entbrannt war. Obwohl er die Party gerade verlassen wollte, habe er einschreiten wollen und sich „dazwischen gestellt“. Die Verletzungen, die der Geschädigte in Form von Kratzwunden, Schwellungen am Hals und mehrere Tage anhaltenden Schluckbeschwerden davongetragen hatte, blieben zwar als fotografisch dokumentierte Tatsachen bestehen, Widersprüchlichkeiten in den Zeugenaussagen erschwerten die Rekonstruktion der Situation jedoch erheblich. „Das verstehe ich heute noch nicht“, so der Geschädigte. Für die Eskalation habe es „ja eigentlich gar keinen Grund gegeben“. Wie die meisten Zeugen berichteten, sei dem Vorfall mithilfe des Sicherheitsdienstes letztlich ein Ende bereitet worden.

Da im Zuge der Hauptverhandlung nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden konnte, was damals genau geschehen war und auf welche Weise die Beteiligten involviert waren, schlug Richterin Braun vor, das Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. Die anderen Prozessbeteiligten pflichteten ihrem Vorschlag bei. „Die Verletzungen kamen sicher nicht aus dem Nichts“, sagte sie. Der Geschädigte sei gewiss „nicht nur an ein Bierglas gestoßen“. Allerdings ließe die Geschichte zu viele Fragen offen, als dass ein Urteil zu rechtfertigen wäre. Dass es zu einem Vorfall zwischen den drei Männern gekommen sei, stünde aber fest. Die beiden Beschuldigten müssen nun jeweils 1200 Euro an die „Brücke Oberland“ überweisen.

von Florian Zerhoch

