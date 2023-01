Sensation im Gemeinderat: Neues Gewerbegebiet und neuer Solarpark geplant

Von: Kathrin Hauser

Noch steht nicht fest, wie groß genau die Gewerbefläche und der Solarpark werden sollen. Dort könnte der Strom für den ganzen Ort produziert werden. © Gemeinde Hohenpeißenberg

In Hohenpeißenberg sollen aneinander angrenzend ein neues Gewerbegebiet und ein erstes Solarfeld entstehen.

Hohenpeißenberg – „Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema“, sagte Bürgermeister Thomas Dorsch, als es um die Tagesordnungspunkte „Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan ,Solarpark Winterleiten’“ und „Aufstellungsbeschluss zum Gewerbegebiet Füssener Straße“ ging. Es habe sich die Situation ergeben, dass aus Richtung Weilheim kommend rechts an der Umfahrung ein ideales Grundstück dafür zur Verfügung stehe, so der Bürgermeister: „Wir haben wegen der Berglage nicht viele Möglichkeiten.“

Längere Verhandlungen nötig

Nach längeren Verhandlungen habe sich nun die Option ergeben, ein rund vier Hektar großes neues Gewerbegebiet sowie daran angrenzend eine rund sechs Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage entwickeln zu können. Das neu geschaffene Gebiet ist dann insgesamt rund zehn Hektar groß. Die Pläne für das Solarfeld seien leichter umzusetzen, bis das Gewerbegebiet „Füssener Straße“ genutzt werden kann, müssten noch „mehr Hürden“ genommen und viele Dinge ausgehandelt werden, sagte Dorsch in der Gemeinderatssitzung.

Die Fläche, auf der das etwa sechs Hektar große Solarfeld entstehen soll, gehört einem Hohenpeißenberger Ehepaar, das den Grund behalten und lediglich an die Firma „Enerparc“ verpachten möchte, die die Photovoltaikanlage errichten und anschließend auch betreiben wird, wie Projektleiter Martin Ossowski von „Enerparc“ in der Gemeinderatssitzung erläuterte. Er stellte den Gemeinderäten das Projekt und die Abläufe dabei vor: „Ich würde das Vorhaben von A bis Z betreuen“, sagte Ossowski: „Wir errichten den Solarpark nicht nur, wir sind auch die Betreiber der Anlage.“

Seine Firma sei sich bereits mit den Eigentümern des größten Teils der Fläche einig geworden und habe sich mit dem gemeindlichen Bauamt und dem Hohenpeißenberger Bürgermeister ausgetauscht. Nun gelte es noch, mit weiteren Grundstückseigentümern zu sprechen und den Landkreis mit ins Boot zu holen. Erst dann sei klar, wie viele Quadratmeter der „Solarpark Winterleiten“ genau umfasse. „Wenn wir wissen, wie groß die Fläche ist, stellen wir eine Netzanfrage“, sagte der Projektleiter.

Solarpark mit Leistung von sieben Megawatt

Der Solarpark soll eine Leistung von etwa sieben Megawatt haben, damit könnten rund 2000 Haushalte mit Strom versorgt werden – und damit ganz Hohenpeißenberg, wie Dorsch ergänzte: „Das wären alle unsere Haushalte.“ Auf Nachfrage von Gemeinderat Hermann Summer (Aufwind) sagte Ossowski, dass es die Möglichkeit für eine Bürgerbeteiligung geben werde.

Wann der Solarpark in Betrieb gehen wird, steht noch nicht genau fest. „Wenn die Planung durch ist, dauert es in der Regel zwei bis drei Monate, dann steht der Park“, sagte Ossowski. Für das Bauleitverfahren benötige es in der Regel rund ein Jahr.

Bis das geplante Gewerbegebiet in Betrieb gehen könne, daure es „Minimum vier Jahre“, sagte Dorsch. Dabei sei geplant, dass die Gemeinde den Grund dafür zunächst erwirbt und dann an die Betreibe weiterverkauft. Die Fläche soll in erster Linie für Hohenpeißenberger Betriebe geschaffen werden. „Es gibt noch einige Hürden, von denen ich nicht weiß, ob sie zu nehmen sind“, so Dorsch.

Anschließend beschloss der Gemeinderat jeweils einstimmig, einen Bebauungsplan zur Entwicklung eines Solarparks und einen zur Entwicklung einer Gewerbe- und Mischgebietsfläche aufzustellen. Beides soll im beschleunigten Verfahren erfolgen.