„Rohrmoser“ in Hohenpeißenberg dicht: Pächter öffnet nicht wieder — Springt die Gemeinde ein?

Von: Kathrin Hauser

Werden derzeit nach dem großen Wasserschaden renoviert: Die Räume im Schächen, in denen der „Rohrmoser“ untergebracht ist. © Gronau

Die Frage, wann der „Rohrmoser“ im Schächen nach dem Wasserschaden wieder öffnet, beschäftigt viele Hohenpeißenberger. Nun ist klar: Der Pächter will den Betrieb nicht wieder aufnehmen.

Hohenpeißenberg – Als am 13. Mai die Eisdiele im Schächen in Hohenpeißenberg öffnete, schien beim „Rohrmoser“ noch alles in bester Ordnung zu sein. Nichts deutete darauf hin, dass etwas mehr als einen Monat später Metzgerei mit Imbiss, Bäckerei, Café sowie Eisdiele geschlossen sein würden. Wie bereits berichtet, war durch einen fehlerhaften Anschluss einer Spülmaschine über eine sehr lange Zeit unbemerkt Wasser ins Gebäude gelaufen.

„Rohrmoser“ in Hohenpeißenberg dicht: Suche nach einem neuen Metzger gestaltet sich schwierig

Als der Wasserschaden entdeckt wurde, war ziemlich schnell klar, dass dieser so groß ist, dass der gesamte Komplex geräumt werden muss und alle Geräte und Einbauten ausgebaut werden müssen, damit der Schaden behoben werden kann. Zum Glück für die Gemeinde, der dieser Teil des Erdgeschosses im „Schächen“ gehört, übernahm die Versicherung den Schaden. Anfang Juli hieß es, dass die Sanierung mindestens zwei Monate dauern würde.

Inzwischen ist es fast Ende November und die Sanierungsarbeiten laufen noch. Sie dauern voraussichtlich bis zum Ende des Jahres an. Doch auch, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird der „Rohrmoser“ nicht wieder öffnen – zumindest nicht unter dem jetzigen Pächter. Inzwischen stehe fest, dass der Pächter Thomas Schuster den Betrieb im „Schächen“ nach vollendeter Sanierung nicht wieder aufnehmen wolle, gibt Bürgermeister Thomas Dorsch bekannt.

Die Gemeinde suche derzeit nach einem neuen Pächter, der den Komplex so, wie er war, weiterführen würde. Die Suche gestalte sich allerdings schwierig, sagt Dorsch. In Zeiten von Personalmangel und immer höheren Energiepreisen könne es sein, dass sich keiner finde, der den Komplex im „Schächen“ pachten wolle. Dabei konnte sich der bisherige Pächter nicht über zu wenig Kundschaft beklagen. „Das Angebot wurde in Hohenpeißenberg super angenommen, die Geschäfte sind supergut gelaufen“, sagt der Bürgermeister. Der Pächter habe sich nicht aus wirtschaftlichen sondern aus anderen Gründen dafür entschieden, seinen Betrieb in Hohenpeißenberg aufzugeben.

„Rohrmoser“ in Hohenpeißenberg dicht: Eine Metzgerei ist „systemrelevant“

Mit der Möglichkeit, dass kein neuer Pächter gefunden werden kann, hat sich der Gemeinderat kürzlich intensiv beschäftigt. Die Gemeinderatsmitglieder seien sich einig darüber, dass Eisdiele, Metzgerei, Bäckerei, Imbiss und Café so wichtig für Hohenpeißenberg sind, dass sie nicht auf Dauer geschlossen bleiben dürfen. Sie würden quasi als „systemrelevant“ eingestuft, so Dorsch. Nach ausführlichen Diskussionen ist der Gemeinderat zu einem Entschluss gekommen, der weitreichende Folgen für die Kommune hätte: „Wenn wir niemanden finden, dann werden wir den Betrieb selber weiterführen – und zwar als kommunalen Dorfladen“, sagte Dorsch: „Auch, wenn das eine riesen Herausforderung ist.“

Zum Beispiel müsse Personal gefunden werden. Dabei hofft er auf die Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen. Der Bürgermeister ist davon überzeugt, dass von denen, die dort arbeiten abhängt, ob der Betrieb erfolgreich läuft oder nicht. „Die Mitarbeiter sind das A und O. Das Personal ist der Schatz“, sagt Dorsch. Das gelte für jeden Betreiber. Weiter müssen Partner gefunden werden, die den Laden beliefern.

Falls die Gemeinde Hohenpeißenberg den Laden übernimmt, soll er nicht allzu lange leer stehen. Im ersten Halbjahr des kommenden Jahres soll eröffnet werden. Der Gemeinderat könnte sich vorstellen, das bisherige Angebot sogar zu erweitern. „Wenn wir selber betreiben, werden wir auf die Wünsche der Bürger und Bürgerinnen eingehen“, sagt der Bürgermeister. Doch noch ist offen, ob es so weit kommt. Es wird weiter nach einem neuen Pächter gesucht. „Wir hoffen immer noch, dass jemand den Betrieb übernimmt. Es wäre für jeden, der es macht, ein wahnsinnig lukratives Geschäft“, sagt der Bürgermeister.

