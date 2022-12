Seit 65 Jahren Organist in Hohenpeißenberg: Ehrung für Günther Feistl

Von: Kathrin Hauser

Geschenke für den langjährigen Organisten Günther Feistl (2.v.l.) überreichten Rupert Weingartner (l.) und Thomas Dorsch (r.) Pfarrer Robert Kröpfl (3.v.l.) und Annette Müller gratulierten. © Hochenauer

Seit 65 Jahren ist Günther Feistl Organist in Hohenpeißenberg. Dafür wurde er kürzlich in der Wallfahrtskirche geehrt.

Hohenpeißenberg – Alles war eigentlich wie immer, als Günther Feistl am dritten Adventssonntag die Orgel in der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg spielte. Doch am Ende des Gottesdienstes verkündete Pfarrer Robert Kröpfl den Gottesdienstbesuchern ein besonderes Jubiläum: Günther Feistl ist seit 65 Jahren Organist in Hohenpeißenberg.

Seit 65 Jahren Organist: Im Alter von 11 Jahren angefangen

„Ich habe im Alter von 11 Jahren angefangen, Orgel zu spielen und wurde mit 13 Jahren schon als Organist eingesetzt“, erinnert sich Feistl an seine Anfänge als Organist in Hohenpeißenberg. Bevor der gebürtige Hohenpeißenberger sich der Orgel zuwandte, hat er schon Akkordeon gespielt. Das habe es erleichtert, Orgel zu lernen. „Das Orgelspielen habe ich mir selber beigebracht“, erzählt Feistl. Die Königin der Instrumente, wie die Orgel auch genannt wird, habe er erlernen wollen, weil sein Onkel damals Organist in Hohenpeißenberg war. „Das hat mich fasziniert, dem wollte ich nacheifern.“

Der Onkel habe als Organist für zwei Kirchen Unterstützung gut gebrauchen können. Es gab die Wallfahrtskirche und die Kirche im Dorf damals als Behelfskirche mit einem Harmonium. Er habe als 13-Jähriger seinem Onkel vorgeschlagen, dass er in der Sonntagabendmesse das Harmonium spielen und ihn so entlasten könnte.

Daraufhin habe er dem Kaplan vorgespielt, der sein Okay geben musste. „Der Kaplan fand, dass es in Ordnung ist, wie ich spiele“, erinnert sich Feistl. Für seine Dienste habe er 1 Mark pro Gottesdienst bekommen: „Das war ein Haufen Geld für mich damals“, sagt Feistl.

Seit 65 Jahren Organist: Als Schüler fleißig in der Wallfahrtskirche geübt

Später habe er einen Schlüssel für die Wallfahrtskirche bekommen, damit er so lange üben konnte, wie er wollte. Und diese Möglichkeit hat der Schüler auch fleißig genutzt. „Ein Mal habe ich neun Stunden lang geübt, bis der Pfarrer kam und gesagt hat, ich soll aufhören“, erinnert sich Feistl. Er ist der Orgel treu geblieben. Als Schüler, später als Student und auch, als er als Verwaltungsjurist und Lehrer an der Bayerischen Verwaltungsschule berufstätig war.

Neben den Orgeln in Hohenpeißenberg hat er später dann auch die Orgel in der Wallfahrtskirche Maria Egg in Peiting gespielt und inzwischen auch Orgeln außerhalb der Region: „Ich habe im Laufe der Zeit viele Orgeln genießen dürfen – unter anderem die größte Domorgel der Welt in Passau“, sagt der Organist. Zwei Mal habe es sich ergeben, dass er dort habe spielen dürfen. „Das war ein Erlebnis“, sagt Feistl: „Für mich ist das die schönste Beschäftigung der Welt.“

Bei all der Begeisterung fürs Orgelspielen hat er sein liebstes Hobby nie zum Beruf machen wollen: „Hauptberuflich wollte ich nie Organist sein“, sagt Feistl: „Wenn ich den Druck hätte, zu oft spielen zu müssen, wäre es keine Freude mehr.“

65 Jahre Organist: Neben der Urkunde gab‘s Geschenke

Feistl, der 1957 mit dem Orgelspiel begonnen hat und seitdem im Einsatz ist, hat sicher schon mehrere tausend Male die Orgel in der Wallfahrtskirche auf dem Hohen Peißenberg gespielt.

Für seinen Einsatz bekam er neben einer Urkunde Präsente von der Gemeinde Hohenpeißenberg, vertreten durch Bürgermeister Thomas Dorsch, und von Rupert Weingartner vom Förderverein „Freunde der Wallfahrtskirche“ überreicht. Die Gottesdienstbesucher bedankten sich mit viel Beifall für das musikalische Engagement.

Die Organistin des Pfarrverbandes Peiting/Hohenpeißenberg, Annette Müller, freut sich, dass sie immer noch auf Feistl zählen kann. Und wenn es nach dem Geehrten geht, dann kann sie das auch noch eine Weile, denn er denkt noch nicht ans Aufhören. „Wenn der Herrgott mir die Gesundheit dazu gibt, dann möchte ich weitermachen“, sagt der Organist.

