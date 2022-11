Hohenpeißenberg will Bufdi-Stelle schaffen

Von: Kathrin Hauser

Die Grundschule und die Mittagsbetreuung sollen zusammen eine Einsatzstelle für einen Bufdi werden. Idee stößt auf allgemeine Begeisterung © Ruder

Wenn alles nach Plan läuft, dann gibt es an der „Primus-Koch-Grundschule“ in Hohenpeißenberg demnächst eine Bufdi. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass Gemeinde und Schule ein Bewerbungsverfahren beginnen. Die Kandidatin ist in Hohenpeißenberg keine Unbekannte.

Hohenpeißenberg – Als eine junge Hohenpeißenbergerin mit dem Wunsch auf ihn zugekommen sei, ihren Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) an seiner Schule zu absolvieren, habe er erstmal gar nicht gewusst, ob das überhaupt möglich sei, berichtete der Rektor der Primus-Koch-Grundschule, Stefan Schmid, in der Gemeinderatssitzung. Dann habe er sich bei Kollegen informiert, die bereits Erfahrungen mit Bufdis an ihren Schulen gemacht hatten, und nur Positives gehört. Eine Schulleiterin habe von einem „Segen für ihre Schule“ gesprochen. Je mehr er sich damit befasste, desto mehr begeisterte ihn die Idee. „Ich persönlich würde es gut finden, wenn wir eine Bufdi bekommen könnten“, sagte Schmid.

Der Lehrermangel, der derzeit herrsche, sorge dafür, dass die Versorgung an den Schulen nicht die beste sei. „Wir sollten breiter aufgestellt sein, um die Herausforderungen zu meistern, die auf uns zukommen“, sagte Schmid. Er könne sich gut vorstellen, dass ein Bufdi an der Hohenpeißenberger Grundschule gut eingesetzt werden könne. Zum Beispiel könne die betreffende Person Aufsicht leisten oder einzelne Kinder im Unterricht unterstützen, die mehr Hilfe benötigten als andere. „Manche Kinder brauchen einfach eine individuellere Betreuung“, sagte der Rektor.

Allerdings wäre die Idee nur in Kooperation mit der Mittagsbetreuung, die in Händen der Gemeinde liegt, zu verwirklichen. Um für die Zustimmung der Gemeinderäte zu werben, war Schmid in die Sitzung gekommen.

Auch Bürgermeister Thomas Dorsch (CSU/Parteilose) unterstützte das Anliegen: „Ich denke, wenn wir eine geeignete Kraft finden, wäre diese Investition zugunsten der Kinder vertretbar.“ Die vergangenen zweieinhalb Jahre seien unter anderem wegen der Corona-Pandemie sehr herausfordernd gewesen, „Das ist an die Belastungsgrenze gegangen. Wenn wir dadurch ein bissl entlasten können, finde ich das eine sehr gute Sache“, sagte Dorsch.

Bis auf das Taschengeld, das der Bufdi erhalte, entstünden keine Kosten. Derzeit bekommt ein Bufdi maximal 423 Euro im Monat, wobei der Bund 350 Euro davon übernimmt. Die Gemeinde müsste damit noch maximal 73 Euro pro Monat beisteuern. „Ich denke, wir hätten mit wenig finanziellem Einsatz großen Nutzen – vor allem, wenn man eine Kandidatin hat, die man schon kennt.“

Auch die Gemeinderäte waren begeistert: „Ich finde die Idee sehr, sehr gut. Ich bin ganz begeistert“, sagte zum Beispiel die zweite Bürgermeisterin Gerlinde Rasch (CSU/Parteilose). Sie erkundigte sich danach, ob die Gemeinde diese Stelle nur einmalig genehmigt bekomme oder ob die Möglichkeit öfter bestehe. Dorsch antwortete, dass es immer wieder Bufdis für Grundschule und Mittagsbetreuung geben könne, wenn der Antrag auf Einrichtung einer entsprechenden Stelle genehmigt würde

„Ich bin überrascht, dass das an Schulen geht, finde die Idee aber toll“, sagte Erika Sebrich (SPD). Sie habe selber damals ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. „Das ist ein Sechser im Lotto“, sagte Andreas Ranft (Freie Wähler): „Besser geht es nicht.“

Anschließend beschloss der Gemeinderat einstimmig, eine Einsatzstelle für einen Bufdi an der Grundschule und der Mittagsbetreuung in Hohenpeißenberg zu schaffen und die Verwaltung damit zu beauftragen, ein entsprechendes Antragsverfahren in Gang zu setzen.