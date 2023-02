Nach dem Zugunglück: Warum ein Hohenpeißenberger Gemeinderat überlegt, ein Taxiunternehmen zu eröffnen

Von: Kathrin Hauser

Nach dem Zugunglück in Peiting fahren jetzt Busse statt Züge in Hohenpeißenberg. Nur wissen das nicht alle. © EMANUEL GRONAU

Nach dem Zugunglück in Peiting stranden regelmäßig Reisende am Bahnhof und suchen die Haltestelle für den Schienenersatzverkehr. Diese ist mehr als einen Kilometer entfernt.

Hohenpeißenberg – „Was kostet die Konzession für ein Taxiunternehmen?“, fragte Gemeinderat Andreas Ranft (Freie Wähler) in der Januar-Sitzung des Gremiums im Feuerwehrhaus in Hohenpeißenberg. Schnell wurde klar, dass diese Frage nicht ernst gemeint war. Der Gemeinderat wollte mit seiner Frage auf einen Missstand hinweisen: Es stranden immer noch regelmäßig Reisende am Bahnhof in Hohenpeißenberg und stellen fest, dass dort kein Zug mehr fährt.

Bahnstrecke ist gesperrt

Seit am 10. Januar der Zug in Peiting entgleist ist, ist die Bahnstrecke zwischen Schongau und Hohenpeißenberg gesperrt. Erst ab Peißenberg fahren die Züge wieder. Es weist zwar ein kleines Schild an der Bushaltestelle darauf hin, dass die Busse des Schienenersatzverkehrs am Schächen abfahren, doch offensichtlich wird das nicht von allen wahrgenommen.

Ranft lebt und arbeitet in der Nähe des Hohenpeißenberger Bahnhofs und bekommt regelmäßig mit, dass ratlose Reisende am Bahnhof in Hohenpeißenberg stranden. Dort bemerken sie dann irgendwann, dass der Bus des Schienenersatzverkehrs oben im Ort beim Schächen und nicht am Bahnhof abfährt. Das bedeutet 1,1 Kilometer Fußmarsch den Berg hinauf, was im Schnitt etwa eine Viertelstunde dauert.

Mitleid mit den verzweifelten Gestrandeten

Ranft hat oft Mitleid mit „den verzweifelten Menschen, die am Bahnhof stehen“, wie er im Gemeinderat sagte. Etwa jeden zweiten Tag sammle er gestrandete Reisende auf und fahre sie zur Bushaltestelle des Schienenersatzverkehrs in die Ortsmitte: „Viele laufen dann wieder hoch.“

„Wir könnten noch zusätzliche Schilder aufstellen“, so der Vorschlag von Bürgermeister Thomas Dorsch. Das hielt auch Ranft für eine gute Idee. „Wir schauen, dass wir intensiver beschildern. Es ist lästig für die Leute, wenn sie bis zum Bahnhof latschen und dort feststellen, dass kein Zug fährt“, sagte der Bürgermeister.

Wie die BRB mitteilt, wird die Zeit des Schienenersatzverkehrs voraussichtlich noch bis Ende Februar andauern. Mit den Reparaturarbeiten an den Gleisen, die durch den Unfall in Peiting beschädigt wurden, ist bislang noch nicht begonnen worden.

