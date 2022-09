Der August war extrem heiß — ein Wetterrückblick

Im August ein relativ seltener Anblick: Die Straßen sind regennass. © Ruder

Der August war zu warm, zu sonnig und zu trocken, wobei das Alpenvorland im Vergleich zum Rest Deutschlands noch gut durch den letzten Sommermonat kam.

Hohenpeißenberg – Im August setzte sich der von hohem Luftdruck geprägte Sommer in Deutschland fort. Hitze und Dürre sowie keine großflächigen Niederschläge waren wetterbestimmend. Südbayern und der Alpenrand kamen dabei relativ gut weg, hier dominierte weiter Grün das Bild, während nördlich der Donau und besonders in Teilen Frankens steppenartige Landschaften zu sehen waren und noch sind.

Der August begann mit einer Hitzewelle

Auch der dritte Sommermonat begann wieder mit einer Hitzewelle. Höhepunkt dieser war auf dem Hohen Peißenberg der 4. August, an dem mit 30,5 Grad (immer Celsius) erneut ein heißer Tag auftrat. Die Nacht war eine Tropennacht, denn es „kühlte“ nur auf 20,1 Grad ab. Das Tagesmittel mit 25,6 Grad lag im Hitzebereich. Es war der wärmste 4. August seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1781. Eine Kaltfront mit Gewittern beendete diesen heißen Tag. Am 6. und 7. August lagen die Maximaltemperaturen dann nur bei 17 Grad.

Vom 30. Juli bis 17. August waren es die trockensten drei Sommerwochen hintereinander auf dem Hohen Peißenberg. In diesem Zeitraum fielen nur zwölf Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Über nahezu ganz Europa gab es keine Niederschläge. Auf dem Hohen Peißenberg wurden vom 14. bis 17. August wieder Sommertage registriert. Zum Dekadenende gerieten ab dem 18. August Teile Mittel- und Südeuropas unter dreitägigen Tiefdruckeinfluss. Zunächst zog ein Höhentief von Spanien ins westliche Mittelmeer. Das bis zu 30 Grad warme Oberflächenwasser war ein guter Lieferant von feuchter Luft. Diese Energie stärkte die Gewitter, die über Norditalien bis in den Süden Österreichs zogen.

Auch Süddeutschland, speziell Weilheim, wurde vom Starkregen kurz aber heftig erfasst. Sogenannte Superzellen (verclusterte Gewitter) sorgten für Extremwetter wie zum Beispiel Stürme in Korsika mit Spitzen über 200 km/h, Hagelkörner in San Marino mit bis zu zwölf Zentimeter Durchmesser oder eine Tagesniederschlagssumme in Bregenz mit 217 Litern pro Quadratmeter. Das aufgeheizte Mittelmeer kann auch noch bis weit in den Herbst hinein für sintflutartigen Regen sowie Hochwasser in Mitteleuropa sorgen, wenn von Süden kommende Tiefs sich über dem warmen Mittelmeer mit Feuchtigkeit vollsaugen und über die Alpen gelangen.

Am 31.08. schüttete es aus Kübeln

Vom 18. bis 20. August kam es auch von Südbayern bis Sachsen vorübergehend zu stärkeren Niederschlägen, wenn auch nur punktuell. Die Waldbrandgefahr wurde dadurch teilweise verringert. Auf dem Hohen Peißenberg fielen in diesem Zeitraum 44 Liter pro Quadratmeter Niederschlag.

Die dritte Dekade begann erneut mit Hochdruckeinfluss, das heißt mit fünf trockenen Tagen und einem angenehmen Temperaturniveau von tagsüber etwas über 20 Grad. Vom 26. bis 28. August lag ein Tief über Ostdeutschland und Polen. Es führte dort und auch in unserer Region zu vereinzelten Unwettern durch Starkregenfälle. Auf dem Hohen Peißenberg fielen am 28. August 32 Liter pro Quadratmeter Niederschlag. Am 29. und 30. gelangte kühlere Luft vom Norden zu uns. Am 31. lag Süddeutschland im Bereich einer Tiefdruckrinne, weshalb es bei uns zu Dauerregen kam. So fielen am Monatsletzten auf dem Hohen Peißenberg – einem Tag ohne Sonnenschein – 18 Liter pro Quadratmeter Niederschlag.

Insgesamt fiel der August mit einer Monatsmitteltemperatur von 17,8 Grad Celsius um 3,2 Grad zu warm aus (verwendetes Mittel von 1961 bis 1990), deutschlandweit sogar um 3,8 Grad. Am wärmsten war es am 4. August mit 30,5 Grad (einziger heißer Tag), kältester Tag war der 31. mit 11,4 Grad Celsius.

39,6 Grad heiß war es am heißesten Tag

Neun Tage waren Sommertage mit Maxima über 25 Grad. Der Dauersommer setzte sich also auch im gesamten August fort. Die deutschlandweit höchste Temperatur wurde mit 39,6 Grad am 4. August in Bad Kreuznach gemessen. In der Rhein-Main-Region war jeder Augusttag ein Sommertag. Niederschläge fielen auf dem Hohen Peißenberg 114 Liter pro Quadratmeter, das heißt 73 Prozent der langjährig zu erwartenden Summe an insgesamt zwölf Tagen.

In den westlichen Regionen und Teilen Frankens fielen teilweise nur fünf Liter pro Quadratmeter im gesamten Monat, im Allgäu dagegen über 200 Liter pro Quadratmeter. Die Sonne schien an 29 Tagen 284 Stunden lang, was 135 Prozent im Vergleich zum langjährigen Mittel entspricht. Bisher schien heuer die Sonne jeden Monat zu viel. Deutschlandweit war es der zweitsonnigste August seit Messbeginn, auf dem Hohen Peißenberg der viertsonnigste seit 1937. Gewitter wurden an vier Tagen beobachtet. Es war ein schwachwindiger Monat mit der höchsten Windspitze am 15. August mit 17 m/s, was 61 km/h entspricht.

Sigmar Lorenz

Wetterbeobachter

