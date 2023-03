Observatorium auf dem Hohen Peißenberg: Im Februar lachte die Sonne besonders oft

Teilen

Eine tolle Fernsicht gab’s des öfteren im Februar am Hohen Peißenberg, hier der Blick in die Tannheimer Berge. © gronau

Ein sehr sonniger Februar liegt hinter uns, der wie fast schon üblich zu warm war, aber immerhin fast die normale Niederschlagsmenge erreichte.

Hohenpeißenberg – Der letzte Wintermonat begann sehr wechselhaft. Der Hohe Peißenberg zeigte sich zunächst winterlich. Bis zum 5. Februar war es mit einer Nordwestströmung sehr stürmisch. Der Wind wehte in Spitzen bis 94 km/h und entsprach so Windstärke 10 der Beaufort-Skala. Täglich fiel Schnee bei Frostwechseltagen (Maxima leicht über dem Nullpunkt, nachts leichter Frost). Die Sonne schien vom 2. bis 4. Februar überhaupt nicht.

Vom 6. bis 8. Februar stellte sich trockenes Hochdruckwetter mit Dauerfrost ein. Die Sonne schien täglich fast zehn Stunden lang. Vom Hohen Peißenberg konnte man bei herrlichen Fernsichten über ein Nebelmeer blicken.

Nach dem Rückzug des winterlichen Hochdruckgebiets nach Südosteuropa kam mildere Luft. Bis zum 14. Februar lag sie noch unter zehn Grad Celsius, vom 15. bis 23. Februar bei 11 bis 14 Grad. Die Sonne schien oft wieder über zehn Stunden täglich. Als Besonderheit ist erwähnenswert, dass es vom 13. Februar um 7 Uhr bis 15. Februar um 21 Uhr völlig wolkenlos war, dazu auch zeitweise windstill – eine seltene Kombination.

Wetterbestimmend war nun ein atlantisches Hochdruckgebiet mit Inversionslage. So lagen die Morgentemperaturen am 14. Februar auf dem Hohen Peißenberg bei sechs Grad, in den umliegenden Talorten bei minus fünf Grad. Vom 13. bis 22. gab es fast täglich sehr weite Fernsichten. Trotz der hohen Temperaturen schmolz die Schneedecke aber kaum weg. Da es häufig windstill war, bildete sich unmittelbar über der Schneedecke eine Kaltlufthaut, welche den Schmelzprozess stark verminderte.

Ab dem 17. Februar regnete es auch mal wieder vereinzelt und kurzzeitig, es war erneut sehr stürmisch. Die zweite Dekade war sehr mild mit einem Temperaturmittel von 5,6 Grad Celsius. Damit waren wir der Witterung schon zwei Monate voraus, denn dieser Temperaturwert entspricht ziemlich genau der Mitteltemperatur im April.

Vom 14. bis 23. Februar blieb es frostfrei. Am 25. stellte sich die Wetterlage wieder grundlegend um, es gab ein spätwinterliches Wochenende mit nahezu anhaltenden Schneefällen. An diesem Wochenende fielen 39 Liter pro Quadratmeter Niederschlag – ein wichtiger und wertvoller Beitrag zur Niederschlagsbilanz dieses Monats.

Ab dem 25. Februar lag die Schneedecke auf dem Hohen Peißenberg zwischen 20 und 25 Zentimeter hoch, es herrschte bis Monatsende Dauerfrost. Das niedrigste Tagesmaximum des Monats wurde am 27. Februar gemessen, es wurde nicht wärmer als minus 5,5 Grad. Aufkommender Nordostwind ließ die Frosttemperaturen noch viel kälter erscheinen und führte zu Schneeverwehungen.

Insgesamt fiel der Februar mit einer Mitteltemperatur von 1,6 Grad Celsius um 2,7 Grad (langjähriges Mittel 1961-1990) zu warm aus. Am wärmsten war es am 20. Februar mit 14,3 Grad. Die tiefste Temperatur des Monats wurde mit minus 9,4 Grad am 8. Februar gemessen.

Im Februar gab es 17 Tage mit Frost. Eistage (mit Dauerfrost) gab es sieben. Niederschläge fielen 56 Liter pro Quadratmeter (94 Prozent), es war also nur ein wenig zu trocken. Eine Schneedecke lag an 21 Tagen, am höchsten mit 25 Zentimeter am 26. Februar. Am längsten schien die Februarsonne deutschlandweit im Alpenvorland – auf dem Hohen Peißenberg 135 Stunden (133 Prozent) und somit nur eine Stunde weniger als im ebenfalls schon sehr sonnenscheinreichen Februar des vorigen Jahres.

Siegmar Lorenz, Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg