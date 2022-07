Wetterrückblick des Observatoriums auf dem Hohen Peißenberg: Im Juni jeden Tag Sonnenschein

Ein Blick vom Hohen Peißenberg nach Norden Richtung Ammersee mit den markanten Satellitenanlagen. © Gronau

Zu warm, mehr Sonne, weniger Regen als im langjährigen Durchschnitt – der Juni reihte sich ein in die Vergleichsmonate der vergangenen Jahre. Doch eine Besonderheit gab es – und der 19. Juni hätte fast einen Rekord aufgestellt.

Hohenpeißenberg – Der erste Sommermonat begann zunächst recht unbeständig. Ein Tief über Südskandinavien lenkte mit westlicher Strömung feuchte atlantische Luftmassen zu uns. Das führte zu kräftigen Niederschlägen am Alpenrand und in einigen Teilen Deutschlands. Durch feuchtwarme Luft aus Südwesten kam es am Pfingstsonntag (5. Juni) auf dem Hohen Peißenberg ab mittags zu Gewittern mit nachfolgendem Dauerregen. So fielen an diesem Tag innerhalb von 24 Stunden 36 Liter Regen pro Quadratmeter.

Die erste Junidekade war reich an Niederschlägen. Es fiel mit 85 Litern Regen pro Quadratmeter bereits die Hälfte der im Juni zu erwartenden Niederschläge. Dazu war es nur mäßig warm, denn an sechs Tagen konnte das Quecksilber auf dem Hohen Peißenberg 20 Grad Celsius nicht überschreiten. Am kältesten war es am 9. Juni mit einem Tagesmaximum von nur zwölf Grad.

Ab der zweiten Dekade streckte ein Ausläufer des Azorenhochs seine Fühler bis nach Deutschland aus. Durch kräftige Erwärmung war der 12. Juni unser erster Sommertag (Maximum über 25 Grad Celsius). In der Nacht zum 13. Juni folgte eine Kaltfront von Nordwesten mit Gewittern, so dass die Temperaturen am 13. und 14. Juni nur um die 20 Grad lagen.

Danach stiegen die Temperaturen wieder kontinuierlich an. Ab dem 18. Juni lag ein Tief über Spanien und Portugal. Auf seiner Ostseite wurde sehr heiße Luft aus Nordafrika nach Frankreich geführt. Diese südwestliche Strömung erreichte auch Deutschland. So lagen die Temperaturen am 18. und 19. Juni verbreitet zwischen 31 und 37 Grad Celsius. Auch auf dem Hohen Peißenberg war der 19. Juni ein Rekordtag: Dass es ein heißer Tag war (Maximum über 30 Grad), ist so ungewöhnlich nicht, kommt aber dennoch auf dem Gipfel relativ selten vor. Jedoch betrug das Temperaturmittel des Tages 26,4 Grad Celsius und war damit das zweitwärmste eines Junimonats seit Beginn der Aufzeichnungen 1781, nur übertroffen vom 26. Juni 2019 mit 27 Grad Celsius. Zusätzlich verzeichneten wir noch eine Tropennacht, da die nächtliche Minimumtemperatur über 20 Grad lag (denn es wurde nur 21,7 Grad Celsius „kalt“) – ein gleichfalls sehr seltenes Ereignis.

Die 2. Junidekade war sehr warm mit vier Sommertagen, dazu mit 126 Stunden sehr reich an Sonnenschein (75 Prozent der durchschnittlich zu erwartenden Sonnenscheindauer des gesamten Juni) und entsprechend auch sehr trocken mit nur zwei Niederschlagstagen.

Die dritte Dekade zeigte sich wieder sehr durchwachsen. An neun Tagen fielen auf dem Hohen Peißenberg Niederschläge, die an fünf Tagen von Gewittern begleitet wurden. Hagel fiel am 23. Juni. Die täglichen Maxima lagen zwischen 20 und 26 Grad Celsius. Es war deutschlandweit gewittrig, auch mit lokalen Unwettern, dazu sommerlich warm bis heiß. Bestimmend war oftmals Mittelmeerluft. Ein Tief bei den Britischen Inseln und ein Hoch über Osteuropa steuerte diese Luft aus südlichen Richtungen zu uns.

Insgesamt war der Juni auf dem Hohen Peißenberg mit einer Monatsmitteltemperatur von 17,2 Grad Celsius um 4,5 Grad zu warm und somit der viertwärmste Juni seit Aufzeichnungsbeginn 1781. Spitzenreiter war unangefochten bisher 2003 mit 19,3 Grad. Der letzte zu kalte Juni war 2001 (um 0,4 Grad zu kalt). In den vergangenen 20 Jahren waren alle Junimonate um durchschnittlich 2,5 Grad zu warm – mit stark steigender Tendenz.

Das Monatsminimum auf dem Hohen Peißenberg betrug 8,2 Grad Celsius am 10. Juni. Es gab insgesamt sechs Sommertage sowie einen heißen Tag. Das Niederschlagssoll für Juni wurde auf dem Hohen Peißenberg nicht ganz erreicht. Es fielen 139 Liter Niederschlag pro Quadratmeter an insgesamt 19 Tagen und somit nur 83 Prozent der langjährig zu erwartenden Menge. Damit können wir vergleichsweise aber sehr zufrieden sein, Bayern war in der ersten Jahreshälfte zweitnassestes Bundesland.

Die Junisonne schien auf dem Hohen Peißenberg mit 269 Stunden wieder weit über den Durchschnitt (135 Prozent). Auf dem Hohen Peißenberg gab es keinen Tag ohne Sonnenschein, was sehr selten vorkommt. An 13 Tagen schien die Sonne länger als zehn Stunden. An neun Tagen wurden Gewitter beobachtet. An einem Tag fiel Hagel. Die höchste Windspitze betrug am 16. Juni 79 km/h.

Siegmar Lorenz, Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg