Spannendes Experiment: Wie sieht ein Wald aus, den der Mensch in Ruhe lässt?

Von: Kathrin Hauser

Martin Kainz (l.) und Richard Baur (r.) erklären, was es mit dem Naturwald auf sich hat. Schützen und Nutzen © Privat

Im Landkreis Weilheim-Schongau wird auf 73 Naturwaldflächen beobachtet, wie sich die Gebiete ohne Eingriff des Menschen entwickeln. Eine davon befindet sich in Hohenpeißenberg. Ein Besuch in einem besonderen Stück Wald.

Hohenpeißenberg – Buchenstämme strecken sich kerzengerade Richtung Himmel, in den Blättern raschelt der Wind, ein Eichelhäher schreit. Rundum ist es grün. Grün in den verschiedensten Schattierungen. Vor allem Buchen und Fichten wachsen hier im Wald im Gemeindegebiet von Hohenpeißenberg. Die Sonne lugt an diesem Morgen nur an wenigen Fleckchen durch das dichte Blätterdach.

„Der Naturwald ist eine völlig neue Schutzkategorie“, sagt Martin Kainz. Er ist Abteilungsleiter des Bereichs „Forst“ beim „Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ (AELF) in Weilheim, das für die Landkreise Starnberg, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen zuständig ist. Gemeinsam mit Richard Baur, dem stellvertretenden Forstbetriebsleiter Oberammergau der „Bayerischen Staatsforsten“, informiert er in einem ausgewiesenen Naturwald in Hohenpeißenberg über dieses neue Instrument, mit dem der Waldnaturschutz gestärkt werden soll.

Naturwälder sind Waldflächen, die ganz der Natur überlassen werden. Der als Ausfluss aus dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ neu gefasste Artikel 12 a des Bayerischen Waldgesetzes (BayWaldG) besagt, dass bis zum kommenden Jahr auf zehn Prozent der Staatswaldfläche ein grünes Netzwerk aus Naturwäldern einzurichten ist. Im gesamten Freistaat sind das rund 79 000 Hektar Wald, bislang wurden 58 000 Hektar ausgewiesen, es fehlen noch rund 20 000 Hektar.

Jagd auf das Wild wird dennoch gemacht - sonst „würde nichts mehr nachwachsen“

Im Bereich des AELF Weilheim gibt es inzwischen rund 14 500 Hektar Naturwaldfläche im Staatsforst, rund 820 Hektar befinden sich im Landkreis Weilheim-Schongau. Eine der 73 der Natur überlassenen Waldflächen ist die rund sieben Hektar große, die sich in Hohenpeißenberg von der Ammer aus Richtung Umfahrung erstreckt. Sie wird – wie die anderen Naturwaldflächen auch – nicht bewirtschaftet und es wird dort kein Holz entnommen. „Auf diesen Flächen darf es keinen menschlichen Eingriff mehr geben – mit ganz wenigen Ausnahmen“, sagt Kainz. Wenn die Fällung und Entnahme zum Beispiel der Schädlingsbekämpfung oder der Gefahrenabwehr diene, dann gebe es in solchen Fällen eine Ausnahme. Ansonsten bleiben die Flächen der Natur überlassen.

Allerdings bezieht sich diese Maxime nicht auf das Wild, denn dieses nicht zu jagen, würde genau das Gegenteil bewirken, wie Kainz ausführt: „Hier würde sonst nichts mehr nachwachsen. Wir haben zu große Wildbestände.“

Auswirkungen des Klimawandels lassen sich genau ablesen

Drei Ziele sind mit der Ausweisung zu Naturwaldfläche verbunden, wie Baur und Kainz erläutern. Zum einen soll die Artenvielfalt erhalten und gefördert werden, zum anderen soll der Wald, wo möglich, für die Gesellschaft erlebbar gemacht werden. Falls Naturwaldflächen dann von so vielen Waldgängern aufgesucht werden, dass die Natur darunter leidet, können die Besucher zum Beispiel mit Wegen gesteuert werden. Zudem sollen Flächen geschaffen werden, auf denen langfristig beobachtet werden kann, wie sich der Wald im Hinblick auf den Klimawandel entwickelt. Was sich verändert oder eben nicht verändert, obwohl es zu erwarten gewesen wäre, welche Pflanzen mit der Veränderung zurechtkommen, welche nicht.

Vor rund zwei Jahren ist das Waldstück in Hohenpeißenberg als Naturwald gemeldet worden. Noch lässt sich nicht erkennen, wo die Fläche beginnt, die ihrer natürlichen Entwicklung überlassen wird und das soll am besten so bleiben, wie Baur und Kainz erläutern: „Im Idealfall sieht man auch nach 20 bis 30 Jahren noch keinen Unterschied“, sagt Kainz. Die Devise der Waldbewirtschaftung in Bayern sei schon seit Jahrzehnten „Schützen und Nutzen“.

In Artikel 1 des Bayerischen Waldgesetzes ist festgelegt, dass der Wald, der landeskulturelle, wirtschaftliche, soziale sowie gesundheitliche Aufgaben zu erfüllen hat, nachhaltig zu bewirtschaften ist. „Das ist nichts Neues, das wird hier schon seit 50 Jahren so gemacht“, sagt Kainz. Die naturnahe, kleinflächige Bewirtschaftung der bayerischen Staatswälder sorge dafür, dass sich die Naturwälder und die sonstigen Waldflächen nicht groß unterscheiden. Und das bleibe im besten Falle auch die kommenden Jahrzehnte so.

Nähere Informationen

Auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten finden sich unter www.stmelf.bayern.de nähere Informationen zu Naturwäldern sowie eine Karte, in der alle Standorte von Naturwäldern in Bayern eingezeichnet sind.

