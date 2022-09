Überraschende Entscheidung: Kein Zuschuss für Balkonkraftwerke

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Dieses Balkonkraftwerk in Hohenpeißenberg ist bereits in Betrieb. © Hochenauer

Nachdem in der Juli-Sitzung länger darüber diskutiert worden war, ob in Hohenpeißenberg die Anschaffung von Balkonkraftwerken finanziell unterstützt werden soll, hat sich der Gemeinderat nun dagegen entschieden. Der Zuschuss wurde gleichzeitig als zu viel und als zu wenig gesehen.

Hohenpeißenberg – Weilheim macht es, Peiting macht es, Hohenpeißenberg macht es nicht. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat Hohenpeißenberg dagegen entschieden, die Anschaffung von Balkonkraftwerken, wie Photovoltaik-Kleinanlagen auch genannt werden, zu fördern. Wie berichtet, hatte es in der Juli-Sitzung eine längere Diskussion darüber gegeben, nachdem Gemeinderat Hermann Summer (Aufwind) angeregt hatte, den Kauf von Balkonkraftwerken finanziell zu unterstützen. Es gehe ihm darum, den Bürgern eine Anregung zu bieten, die Photovoltaik-Kleinanlagen anzuschaffen, einen kleinen Anstoß zu geben, sagte Summer damals: „Der finanzielle Aufwand für die Gemeinde wäre überschaubar.“

Die Kämmerin der Gemeinde, Martina Rauch, hatte einen entsprechenden Antrag vorbereitet, den SPD-Gemeinderat Dr. Bernhard Fabel in der jüngsten Gemeinderatssitzung lobte: „Das Wichtige ist drin, anderes wurde weggelassen – genau so muss es sein.“

Allerdings, so erläuterte Bürgermeister Thomas Dorsch (CSU/Parteilose), sei die soziale Komponente, die viele Gemeinderäte gefordert hatten, nicht in den Antrag aufgenommen worden, weil das ganze Verfahren dadurch zu kompliziert geworden wäre. „Das steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand“, sagte Dorsch. Er gehe allerdings davon aus, dass nur die Leute den Zuschuss beantragen, die sich die Anschaffung der Anlage sonst nicht leisten könnten. „Und dass die, die es sich leicht leisten können, die 100 Euro nicht von der Ortsgemeinschaft nehmen“, so der Bürgermeister.

Der Antrag sah vor, dass Hohenpeißenberg 4000 Euro zur Verfügung stellt, um die Bürger, die sich ein Balkonkraftwerk anschaffen wollen, mit einem Betrag von jeweils 100 Euro dabei zu unterstützen. Damit hätten 40 Haushalte einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro für den Kauf ihrer Photovoltaik-Kleinanlage erhalten können.

Antragsteller Summer und seine Parteikollegin Gabriela Seitz-Hoffmann waren zu Beginn der Diskussion noch nicht anwesend – die Gemeinderatssitzung hatte ausnahmsweise um 18 und nicht um 19 Uhr begonnen. Dorsch stellte klar, dass, falls diese beiden Stimmen die entscheidenden wären, er die Abstimmung noch verschieben würde, bis die Aufwind-Gemeinderäte mitstimmen könnten.

Doch wie es sich bereits in der Diskussion zeigte, war die Mehrheit der Gemeinderäte gegen die Förderung der Balkonkraftwerke: „Ich finde, wir müssen als Gemeinde keine Privatpersonen sponsoren. Wenn das jemand machen will, dann macht er das von sich aus“, sagte die zweite Bürgermeisterin Gerlinde Rasch (CSU/Parteilose). Zudem gebe es ihrer Ansicht nach wichtigere Dinge, die mit diesem Geld unterstützt werden könnten.

Das sahen alle ihrer Fraktionskollegen ähnlich und stimmten bis auf den Bürgermeister gegen den Antrag. Auch die Freien Wähler stimmten gegen die Förderung von Balkonkraftwerken.

Da konnten die Stimmen der SPD-Gemeinderäte, die geschlossen für die Förderung stimmten, sowie die der beiden Aufwind-Gemeinderäte, die rechtzeitig zur Abstimmung eingetroffen waren, nichts mehr ändern. Summer äußerte noch Verwunderung darüber, dass es bei diesem im Vergleich zu anderen Beschlüssen geringen Betrag solch einen Widerstand gebe. Doch das bewirkte keine Wende: Der Antrag wurde mit 10 zu 6 Stimmen abgelehnt.